De Crăciun, în „Las Fierbinți”, a fost organizată o petrecere în sat. Cel care s-a ocupat de cadouri a fost chiar Robi, polițistul satului. De la Bobiță a furat o borsetă, căci el are prea multe, și a dăruit-o altuia care nu avea niciuna și își dorea tare mult, de la Brânzoi a furat un târnăcop pe care l-a dăruit unuia care nu avea, de la Dalida a luat o geantă pe care i-a dăruit-o Aspirinei, iar de la ea a luat un inel pe care i l-a făcut cadou Dalidei.

Așadar, toți sătenii din „Las Fierbinți” au primit daruri de Crăciun. Inițial au fost încântați că au primit exact ce și-au dorit, însă apoi au realizat că obiectele personale le-au fost furate. S-au arătat nemulțumiți și imediat a pornit scandalul, chiar la petrecere.

Robi, interpretat de Leonid Doni, a urcat pe scenă alături de primar și de Moș Crăciun, jucat de Mihai Mărgineanu, și a recunoscut că toată vina e a lui. „Stați pe loc. Ardiles nu are nicio vină, și nici Giani. Eu am fost. Eu am fost capul răutăților. Că e Crăciunul! D-aia!”, a explicat polițistul satului care apoi și-a continuat monologul.

„Eu l-am pus pe Giani să vă întrebe ce vă doriţi de Crăciun şi tot eu l-am pus pe Ardiles să le fure şi să le pună surpriză pentru cei care nu au”

„E vina mea, da! Eu l-am pus pe Giani să vă întrebe ce vă doriţi de Crăciun şi tot eu l-am pus pe Ardiles să le fure şi să le pună surpriză pentru cei care nu au! Dar doar azi! Că e Crăciunul! Mâine le luaţi înapoi! Nu v-am zis că am tot inventarul aici!

Băi, Brânzoi! Zici că ăla-i târnăcopul tău? Da mă, e al tău! Da Coţăială n-are niciunul! Tu ce faci, Brânzoi, lucrezi la două târnăcoape? Ai patru mâini, cumva, că nu se vede! Şi ăla care-i la Coţăială e şi tocit şi are şi coada ruptă!

Şi lampa aia e ciobită, Brânzoi! Şi o ţineai în magazie de ani de zile, să se pună praful pe ea! N-o foloseai la nimic! Şi acum urli de nervi că nu o mai ai?

Bobiţă, tu câte borsete ai, că numai eu ştiu vreo 20? Şi faci gât pentru una care-i veche şi vai mama ei? Pandele nu are niciuna şi pur şi simplu îşi dorea şi el una!”, a spus printre lacrimi polițistul Robi, care nu s-a oprit aici. I-a îndemnat pe toți să fie mai buni.

„A dat sărăcia cu sclipici. Și așa fac toți primarii care ne pun luminițe”

„Voi nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi? De ce? Ce înseamnă Crăciun? Să fii mai bun, nu? Da voi nu sunteţi deloc aşa unul cu altul! Vă zic sincer, mă doare sufletul când spun asta! Voi aici aveţi ba un copil, ba o mamă, ba un tată… Eu n-am pe nimeni, Aspirino! Voi sunteţi familia mea, şi eu în fiecare zi aud numa d-astea: că cutare m-a scuipat, că cutare m-a bătut, că cutare mi-a făcut!

M-am săturat! Voi credeţi că mie nu-mi ajunge? Vreau şi eu, măcar o dată, să veniţi la mine cu o reclamaţie că, nu ştiu, cutare mi-a dat o floare! Că cutare s-a uitat frumos la mine! Că cutare mi-a zis o vorbă bună! Măcar odată pe an! Să vă văd şi eu că vă bucuraţi de ceva! Uitaţi-vă la voi! Sunteţi negri la suflet de supărare! (…)

Eu știu că n-aveți bani pentru cadouri noi. Nici eu nu am. Dar din ce avem vechi, putem să dăm ceva ce avem în plus. Dom primar, să nu fiți supărat că primarul de la Dridu a făcut brad de nu știu câți metri. Că știți ce a făcut el? A dat sărăcia cu sclipici. Și așa fac toți primarii care ne pun luminițe. Păi, asta ne trebuie nouă, luminițe?! Nu! Noi trebuie să fim mai buni unii cu alții, din ce avem să dăm ceva, să ne ajutăm noi între noi că Moș Crăciun ne-a cam uitat pe noi, ca țară”, a spus Robi.

Pentru stirileprotv.ro, Leonid Doni a spus că nu i-a fost ușor deloc la filmări. „L-am citit, cred că am stat 4-5 zile să îl învăț. Mi-a fost o frică groaznică. E scris atât de bine încât trebuia doar să spui niște lucruri adevărate. Era toată distribuția în față. Ei m-au ajutat”, a explicat actorul despre monologul scris de colegul lui, de Adrian Vănică.

„M-am gândit că sunt mulți oameni care gândesc așa. Sunt mulți români cu suflet mare, mulți oameni care vor să ajute pe cel de lângă ei, dar n-au cum”, a explicat actorul pentru aceeași sursă.

Monologul lui Robi din „Las Fierbinți” a devenit viral, a fost vizualizat pe Facebook de peste un milion de ori și distribuit de 16.000 de persoane.

