Nadia Comăneci, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la „Românii au talent”: „M-au ajutat”

Nadia Comăneci a oferit primele reacții după ce a început filmările la Românii au talent. Vezi cum a fost primită marea campioană în echipa emisiunii și ce spune despre ceilalți jurați.

Nadia Comăneci a adus o notă de rafinament și prestigiu noului sezon al emisiunii „Românii au talent” de la PRO TV. Pentru sezonul 17, legendara sportivă a fost cooptată în echipa juriului alături de Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete, ea înlocuind-o astfel pe actrița Carmen Tănase. Fosta campioană la gimnastică a trăit la intensitate maximă fiecare moment al audițiilor.

Nadia Comăneci urmărea emisiunea de la PRO TV

De pe platourile de filmare de la Românii au talent, Nadia Comăneci a explicat, pe rețelele de socializare, ce a determinat-o să accepte această provocare și cum a fost primită de întreaga echipă de producție.

Nadia Comăneci a mărturisit că urmărea show-ul de divertisment la televizor și că își dorea de mult timp să experimenteze energia spectacolului direct din platou.

Nadia Comăneci: „M-am integrat foarte ușor”

Adaptarea la rigorile unui show de televiziune de o asemenea anvergură s-a realizat extrem de rapid, spiritul sportiv ajutând-o pe Nadia Comăneci să se integreze perfect în atmosfera din platou.

Nadia Comăneci s-a declarat încântată de primirea care i s-a făcut, subliniind că profesionalismul celor din echipă i-a depășit așteptările.

„Am urmărit această emisiune la televizor și îmi place foarte mult să văd câți oameni talentați au posibilitatea să fie pe scenă. Doream să văd ce se întâmplă live, pentru că este una la televizor și una live, și să fac parte din această familie minunată. Cred că m-am integrat foarte ușor, pentru că sunt un sportiv care se adaptează foarte repede. Am această experiență prin sport, dar m-au și ajutat foarte mult. Am fost primită foarte frumos. Echipa PRO TV este o echipă de nota 10. Mă așteptam să fie așa călduroasă și primitoare, a excelat acest lucru, pentru că simt că am lucrat și am fost aici de 10-20 de ani”, a declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci nu vrea să se termine filmările

Filmările la Românii au talent au început pe 10 octombrie. Din sezonul 17, toată experiența devine reală, iar oamenii din sală vor avea un cuvânt de spus la fiecare prestație de pe scenă.

Astfel, cei de acasă sunt invitați în platoul Românii au Talent, unde pot trăi emoția autentică, reacțiile spontane și să fie martorii unor momente care se întâmplă o singură dată.

Nadia Comăneci a recunoscut că experiența trăită pe platourile de filmare de la „Românii au talent” este atât de intensă și plăcută, încât despărțirea de echipă va fi un moment dificil.