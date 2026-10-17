Noi imagini din penthouse-ul Andreei Popescu. A sosit o parte din mobilier, iar amenajarea continuă

Andreea Popescu a început să amenajeze noua locuință, iar o parte din mobilier a ajuns deja în casă. Influencerița știe cum vrea să arate fiecare încăpere și ține cont de dorințele copiilor, care au fost încântați când au văzut locuința.

Andreea Popescu a început să își amenajeze noua casă, iar primele piese de mobilier au ajuns deja în locuință. Influencerița a făcut un tur al încăperilor și a dezvăluit ce schimbări vrea să facă în perioada următoare, de la alegerea perdelelor și a covoarelor până la amenajarea dormitorului.

În living au ajuns televizorul și canapeaua, însă încăperea nu este încă gata. Andreea Popescu așteaptă perdelele și draperiile, după care vrea să adauge covoare și să schimbe masa. Aceasta spune că își dorește un rezultat plăcut fără să facă cheltuieli prea mari.

„Mi-a venit televizorul și mi-am luat o canapea (...) Urmează să îmi vină perdelele și draperiile, pentru că am dat comanda, o să pun niște covoare. În momentul în care vin perdelele și draperiile, o să se schimbe 50% din casă. O să schimb masa și o să vin pe pereți cu niște plinte, nu o să investesc foarte mult, dar o să vedeți că se pot face niște lucruri faine cu puțin (...) În dormitor o să pun perdele și draperii, vreau să fac o încadrare cu niște plinte (n.r. - în jurul patului). O să punem o măsuță de machiaj”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

Ce le pregătește copiilor în dormitoare

Pe lângă încăperile comune, Andreea Popescu se ocupă și de dormitoarele copiilor. Influencerița a explicat că Alexie, fiul cel mic, ar putea să doarmă fie în camera fratelui său, Ioachim, fie în camera ei. Astfel, mai are de pus la punct două dormitoare, pe care vrea să le amenajeze în funcție de preferințele copiilor.

În camera lui Ioachim, Andreea Popescu intenționează să păstreze mobilierul existent și să adauge tapet. Fiul ei este pasionat de pești și își dorește un acvariu, dar și un terariu. Inițial, băiatul și-ar fi dorit inclusiv un șarpe, însă mama lui spune că a luat în calcul varianta unei șopârle.

„În dormitorul lui Ioachim o să păstrăm absolut toată mobila, pentru că nu vreau să facem cheltuieli mai mari decât este necesar (...) O să punem tapet, la el o să păstrăm chestia asta cu pești. Fratele meu o să facă polițe cu lumini (...) Vrea acvariu și terariu, vrea o șopârlă, șarpe, și am zis totuși să fie șopârlă (...) Alexie o să doarmă cu Ioachim sau cu mine în cameră (...) Anastasia, când a intrat în acest dormitor, care era gol, și-a pus păpușile, și-a aranjat (...) Vreau niște polițe, cu niște lumini dedesubt, o să punem tapet”, a mai povestit influencerița.

Cum va arăta camera Anastasiei

Și dormitorul Anastasiei va fi amenajat în funcție de dorințele fetiței. Potrivit Andreei Popescu, micuța a început deja să își așeze păpușile în cameră, deși aceasta era încă goală.