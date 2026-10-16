Olimpia Melinte, patru roluri în același spectacol de teatru: „Unele lucruri au început să se așeze”

Olimpia Melinte revine pe scena de teatru din București în „Orlando. O cameră doar a ei”, noua producție a Teatrului Metropolis, regizată de Andrei Măjeri.

Bazat pe un scenariu dramatic semnat de Mihaela Michailov, după celebrul roman „Orlando” de Virginia Woolf, spectacolul explorează teme precum identitatea, libertatea individuală și transformarea de-a lungul timpului. Pentru actriță, producția vine cu o provocare actoricească aparte: Olimpia Melinte interpretează patru roluri pe parcursul spectacolului, într-o poveste care traversează secole, genuri și contexte sociale.

Din distribuția spectacolului de la Sala Mare a Teatrului Metropolis mai fac parte Ada Galeș, Cat Oda Jugravu, Iuliana Moise, Vlad Ionuț Popescu și Ferenc Tompa.

Revenirea pe scenă vine după o perioadă în care cariera Olimpiei Melinte s-a desfășurat în principal în film și televiziune. Au trecut 16 ani de când a absolvit facultatea și a plecat din Iași, iar în tot acest timp actrița a continuat să lucreze, să joace în producții internaționale și să își construiască un parcurs important în cinematografie.

„Au fost mulți ani în care, la orizont, nu se vedea nimic din ceea ce speram pentru mine în teatru. Poate că, din afară, revenirea pe scenă pare un lucru mic. Pentru mine sunt mulți ani de așteptare și de dorință în spatele acestui moment. Dorul de scenă a rămas constant în mine, chiar și în perioadele în care munceam mult și mă bucuram de ceea ce făceam”, a spus Olimpia Melinte.

Actrița povestește că, în anii în care teatrul a lipsit din parcursul său profesional, a încercat în mai multe rânduri să găsească proiecte în care să poată reveni pe scenă. A tradus texte, le-a trimis regizorilor și colegilor și a început proiecte care nu au ajuns întotdeauna la premieră. În paralel, cariera sa cinematografică a continuat să se dezvolte.

A jucat în spaniolă, italiană și engleză, a participat la festivaluri internaționale și a interpretat personaje care i-au adus recunoaștere în România și în străinătate. Unul dintre rolurile care i-au adus vizibilitate internațională a fost cel dublu din lungmetrajul „Canibal”, pentru care a primit Premiul Uniunii Actorilor din Spania și o nominalizare la Premiile Goya.

În România, publicul o cunoaște din producții precum serialul „Vlad” și filmul „Moromeții 3”, iar în ultimii ani a continuat să alterneze proiectele de film cu cele de teatru.

„De anul trecut am început să revin, ușor, ușor, pe scenă. Încă am îndoieli, încă îmi caut drumul... Mă bucur că am continuat să visez și să încerc să-mi construiesc cariera în direcția pe care o simt potrivită pentru mine”, a mai afirmat actrița.

În „Orlando. O cameră doar a ei”, revenirea vine și cu o provocare complexă. Olimpia Melinte interpretează patru roluri în același spectacol, într-o poveste în care personajele traversează perioade istorice și contexte diferite.

„Deși fac meseria asta de mulți ani, când vine vorba de teatru încă mă simt ca o debutantă. Am venit în distribuția acestui spectacol cu bucurie, cu frică, cu multe întrebări și, mai mult decât orice, cu dorința de a învăța. Unele lucruri au început să se așeze. Altele mă așteaptă”, a adăugat Olimpia Melinte.

Spectacolul pornește de la romanul „Orlando” al Virginiei Woolf, una dintre operele importante ale literaturii secolului XX, și urmărește transformările personajului principal de-a lungul mai multor secole. Adaptarea semnată de Mihaela Michailov aduce în prim-plan teme precum identitatea, libertatea și raportarea individului la normele sociale. „Orlando. O cameră doar a ei” se joacă la Sala Mare a Teatrului Metropolis, iar următoarele reprezentații sunt programate pe 20 și 21 octombrie 2026.

Absolventă cu distincție a Universității de Arte „George Enescu” din Iași și doctor al UNATC București, Olimpia Melinte este, în paralel cu activitatea artistică, implicată în formarea actorilor. Împreună cu Platforma de Artă, pregătește cea de-a doua ediție a Romanian International Acting Masterclass, care va avea loc la București între 28 octombrie și 1 noiembrie.