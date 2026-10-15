Irina Rimes, prima apariție la un eveniment, după anunțul plecării de la Vocea României. Proiectul în care s-a implicat pro bono

Irina Rimes a anunțat în septembrie că pentru ea este ultimul sezon la Vocea României ca antrenor. Miercuri seară, artista a fost prezentă la un eveniment și a vorbit cu Libertatea despre proiectul în care s-a implicat pro bono, dar și despre turneul european pe care l-a demarat în această toamnă.

Irina Rimes și-a schimbat prioritățile și a renunțat la scaunul de antrenor la Vocea României, explicând că vrea să își întemeieze o familie și să devină mamă. În prezent, Pro TV difuzează ultimul sezon în care artista caută cele mai bune voci.

Aflată în plin turneu european, cântăreața a profitat de pauza ivită între două concerte și a ajuns la premiera de gală a documentarului Delta Sălbatică, unde interpretează o piesă specială devenită coloană sonoră.

Irina Rimes: „A fost o mare bucurie”

Colaborarea pentru filmul documentar a venit firesc, mai ales că artista fusese deja impresionată de producția „România Sălbatică”.

„Piesa este compusă de Alexei Țurcan, eu doar am participat cu vocea. Propunerea a venit din partea lor și m-am bucurat foarte tare pentru că eu am văzut filmul «România Sălbatică», mi-a plăcut foarte mult. Când a venit propunerea să colaborez pentru «Delta Sălbatică», a fost o mare bucurie, pentru că îmi place foarte mult filmul, îmi plac oamenii care fac acest film și ideea în sine de a realiza filme documentare despre biodiversitatea din țara noastră, ca oamenii să cunoască, să știe și să aprecieze ce avem noi frumos”, a declarat Irina Rimes pentru Libertatea.

Gestul vedetei de a se implica în acest proiect a fost apreciat de echipa documentarului. Dan Dinu, regizorul, a dezvăluit pentru Libertatea că artista nu a avut nicio pretenție financiară. „Irina Rimes a venit perfect peste lucrul ăsta pentru că vocea ei e și caldă, e și senină și se potrivește foarte bine pe acest tip de tonalitate. A fost foarte deschisă, i-a plăcut proiectul, ne-a ajutat pro bono să-l facem, ceea ce a fost pentru noi un ajutor foarte mare”.

Ce amintiri o leagă pe Irina Rimes de Delta Dunării

Deși ritmul vieții de artist nu îi permite să se deconecteze atât de des pe cât și-ar dori, Irina Rimes păstrează o legătură specială cu zona Deltei, loc pe care l-a descoperit inițial prin intermediul concertelor sale.

„Am cunoscut Delta Dunării datorită unui concert pe care l-am avut acolo, mi-a plăcut foarte mult și am revenit cu niște prieteni de câteva ori, chiar mi-am făcut niște prieteni care au acolo o casă. Nu mă duc atât de des pe cât mi-aș dori, dar probabil, cu cât voi înainta în viață, voi avea mai mult timp la dispoziție pentru astfel de activități, așa că o să merg mai des”, a mărturisit cântăreața pentru Libertatea.

Irina Rimes: „Oamenii sunt foarte dornici de muzica de acasă”

Pe lângă activitatea din studio și implicarea în proiecte de mediu, Irina Rimes se află în plină desfășurare a turneului european, o experiență care îi aduce o satisfacție uriașă și o conexiune cu românii stabiliți în afara țării. Artista a descris atmosfera unică de la spectacole și modul în care publicul trăiește fiecare piesă.