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Irina Rimes, prima apariție la un eveniment, după anunțul plecării de la Vocea României. Proiectul în care s-a implicat pro bono

Andreea Romaniuc Archip
Andreea Romaniuc Archip
Jurnalist
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Irina Rimes
Irina Rimes
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Irina Rimes a anunțat în septembrie că pentru ea este ultimul sezon la Vocea României ca antrenor. Miercuri seară, artista a fost prezentă la un eveniment și a vorbit cu Libertatea despre proiectul în care s-a implicat pro bono, dar și despre turneul european pe care l-a demarat în această toamnă.

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Irina Rimes și-a schimbat prioritățile și a renunțat la scaunul de antrenor la Vocea României, explicând că vrea să își întemeieze o familie și să devină mamă. În prezent, Pro TV difuzează ultimul sezon în care artista caută cele mai bune voci.

Cum a apărut Irina Rimes pe covorul roșuVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Aflată în plin turneu european, cântăreața a profitat de pauza ivită între două concerte și a ajuns la premiera de gală a documentarului Delta Sălbatică, unde interpretează o piesă specială devenită coloană sonoră.

Irina Rimes: „A fost o mare bucurie”

Colaborarea pentru filmul documentar a venit firesc, mai ales că artista fusese deja impresionată de producția „România Sălbatică”.

„Piesa este compusă de Alexei Țurcan, eu doar am participat cu vocea. Propunerea a venit din partea lor și m-am bucurat foarte tare pentru că eu am văzut filmul «România Sălbatică», mi-a plăcut foarte mult. Când a venit propunerea să colaborez pentru «Delta Sălbatică», a fost o mare bucurie, pentru că îmi place foarte mult filmul, îmi plac oamenii care fac acest film și ideea în sine de a realiza filme documentare despre biodiversitatea din țara noastră, ca oamenii să cunoască, să știe și să aprecieze ce avem noi frumos”, a declarat Irina Rimes pentru Libertatea.

Gestul vedetei de a se implica în acest proiect a fost apreciat de echipa documentarului. Dan Dinu, regizorul, a dezvăluit pentru Libertatea că artista nu a avut nicio pretenție financiară. „Irina Rimes a venit perfect peste lucrul ăsta pentru că vocea ei e și caldă, e și senină și se potrivește foarte bine pe acest tip de tonalitate. A fost foarte deschisă, i-a plăcut proiectul, ne-a ajutat pro bono să-l facem, ceea ce a fost pentru noi un ajutor foarte mare”.

Ce amintiri o leagă pe Irina Rimes de Delta Dunării

Deși ritmul vieții de artist nu îi permite să se deconecteze atât de des pe cât și-ar dori, Irina Rimes păstrează o legătură specială cu zona Deltei, loc pe care l-a descoperit inițial prin intermediul concertelor sale.

„Am cunoscut Delta Dunării datorită unui concert pe care l-am avut acolo, mi-a plăcut foarte mult și am revenit cu niște prieteni de câteva ori, chiar mi-am făcut niște prieteni care au acolo o casă. Nu mă duc atât de des pe cât mi-aș dori, dar probabil, cu cât voi înainta în viață, voi avea mai mult timp la dispoziție pentru astfel de activități, așa că o să merg mai des”, a mărturisit cântăreața pentru Libertatea.

Irina Rimes: „Oamenii sunt foarte dornici de muzica de acasă”

Pe lângă activitatea din studio și implicarea în proiecte de mediu, Irina Rimes se află în plină desfășurare a turneului european, o experiență care îi aduce o satisfacție uriașă și o conexiune cu românii stabiliți în afara țării. Artista a descris atmosfera unică de la spectacole și modul în care publicul trăiește fiecare piesă.

„Este foarte tare pentru că oamenii care vin la concertele din turneul european sunt foarte dornici de muzica de acasă și energia este specială. Se dansează mult, se cântă mult, se plânge mai puțin pentru că turneul este Descântatele și e cu muzică veselă. Dar este un moment special pentru mine în primul rând și mă bucur că eu pot să fac să existe așa momente speciale pentru oamenii care vin la concertele mele”, ne-a spus Irina Rimes.

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Tags: Vocea României Muzică Filme Irina Rimes
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