Puya, despre retragerea din muzică. „Mai bine pui tu punct decât să pună alții. Mie îmi face plăcere să-mi aud vocea”

Puya, pe numele său reau, Dragoș Gărdescu, este un rapper, cântăreț, om de televiziune și antreprenor român, cunoscut drept unul dintre pionierii muzicii hip-hop din România. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, „Sosurile lui Măruță”, artistul a răspuns fără ocolișuri întrebărilor despre carieră și despre momentul în care se va retrage din muzică.

Puya știe că popularitatea nu este garantată pentru totdeauna. „Eu tot timpul am fost pregătit pentru insucces. Nu mi-am dorit niciodată cu tot dinadinsul chestia asta și poate asta mi-a dat și o anumită libertate să fiu așa cum vreau.

Lumea vede doar sfârșitul, vede doar ce am lansat, dar nu știe ce s-a întâmplat cu un an, doi, trei în urmă. Te trezești că te întreabă: «Bă, da' nu mai scoți și tu ceva?». Toți văd sfârșitul. Dar, în orice carieră, asta pot să o spun cu siguranță și la artiștii internaționali, carierele sunt așa, sinusoidale.”, a spus Puya.

Puya a vorbit și despre momentul în care ar putea decide să pună capăt activității sale muzicale. „Mai bine pui tu punct decât să pună alții. În momentul în care lumea o să caște și o să se uite în telefon, cu siguranță ăla o să fie sfârșitul. Cât timp se uită la mine și îmi cântă piesele, o să continui. Mie îmi face plăcere să-mi aud vocea. În primul rând, mă duc pentru mine, nu pentru ei”, a povestit Puya.

Puya și soția lui, Melinda, s-au cunoscut în 2006, în cadrul unui eveniment pe care el îl modera, iar ea prezenta o colecție de haine. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011 și formează unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc.

În 2023, cei doi au participat împreună la emisiunea reality-show America Express, oferind publicului o privire mai intimă asupra dinamicii și umorului din cuplul lor.Artistul este un familist convins și tatăl a trei fete: Melissa, Iuliana și Natalia.