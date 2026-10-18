Radu Ștefan Bănică, despre nunta cu iubita sa, după trei ani și jumătate de relație. Ce a declarat fiul lui Ștefan Bănică jr

Radu Ștefan Bănică trăiește de aproximativ trei ani și jumătate o poveste de dragoste și încearcă să îmbine relația cu programul solicitant din carieră. Fiul lui Ștefan Bănică jr a vorbit despre sprijinul partenerei sale și despre posibilitatea unei nunți.

Radu Ștefan Bănică își construiește propriul drum în lumea artistică, fiind implicat atât în actorie, cât și în muzică. Activitatea profesională presupune multă muncă și un program încărcat, însă tânărul spune că satisfacția de a face ceea ce îi place îl ajută să treacă peste oboseală.

Artistul a dezvăluit că mama sa îi oferă în permanență sfaturi, iar unul dintre cele mai importante este să își urmeze pasiunile. Radu Ștefan Bănică spune că împărtășește aceeași perspectivă și că, deși munca îi ocupă o mare parte din timp, nu regretă alegerea făcută.

„Mama îmi dă sfaturi permanent și mama este... fă ce îți place. Și eu sunt la fel: dacă faci ce-ți place, o să le placă și altora. Și, într-adevăr, da, muncești de dimineața până seara, ești foarte obosit, dar faci ce-ți place. Nici nu poți să te plângi, am o glumă: n-am vrut un job de la 9 la 5, mi-am luat un job 24/7”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru Spynews.ro.

Cum îmbină Radu Ștefan Bănică viața profesională cu relația

Pe lângă proiectele din carieră, actorul încearcă să acorde timp și vieții personale. Relația sa durează de aproximativ trei ani și jumătate, iar el spune că organizarea timpului și înțelegerea reciprocă sunt importante pentru ca lucrurile să funcționeze.

Radu Ștefan Bănică a explicat că el și partenera sa profită de momentele libere pentru a petrece timp împreună. În opinia sa, o relație presupune implicare din partea ambilor parteneri și capacitatea de a se susține reciproc, chiar și atunci când programul profesional este solicitant.

„Încercăm să ne facem timp, pentru că trebuie să avem și noi o viață personală și, clar, când mai avem și noi o fereastră, încercăm să ne ocupăm de viața personală. Important e să fie înțeles. Bine, dar, în același timp, o relație înseamnă și o echipă: ne înțelegem reciproc și există timp pentru toate”, a mai spus actorul.

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre nuntă

Durata relației a adus și întrebări despre următorul pas pe care cei doi l-ar putea face. Întrebat despre o posibilă nuntă, Radu Ștefan Bănică nu a oferit un termen concret și a transmis că preferă ca lucrurile să evolueze firesc.

Fiul lui Ștefan Bănică jr a amintit că el și iubita sa sunt încă tineri și că nu simte nevoia să grăbească o decizie atât de importantă. Deocamdată, artistul nu a anunțat când ar putea avea loc o eventuală căsătorie.