Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre sora lui, Violeta, studentă în America: „Îi face bine că se călește”

Radu Ștefan Bănică a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre relația cu sora lui, Violeta, de când aceasta a plecat la studii în America. Vezi ce dezvăluiri a făcut actorul la Gala Andreei Marin.

Prezent la Gala „Nu există nu se poate”, eveniment produs și prezentat de Andreea Marin la Palatul Parlamentului, Radu Ștefan Bănică a oferit un interviu exclusiv în care a vorbit despre carieră, dar și despre dinamica din familia sa. Tânărul actor a mărturisit că participarea la această gală reprezintă o tradiție dragă lui, chiar dacă programul încărcat de la teatru teatru îi face tot mai dificile aparițiile.

Unul dintre cele mai speciale momente ale serii a fost revederea cu sora lui, Violeta Bănică, venită special din Statele Unite ale Americii pentru a fi alături de mama sa la gală. Radu Ștefan a explicat cum s-a transformat legătura dintre ei de când tânăra s-a mutat peste Ocean, unde este studentă la Drept.

Cum este relația dintre frați după plecarea Violetei în SUA

Radu Ștefan a recunoscut că ritmul alert din viața amândurora face ca revederile să fie rare, evenimentul organizat de Andreea Marin fiind ocazia perfectă pentru a petrece timp împreună.

În plus, actorul a dezvăluit că nu a vizitat niciodată Statele Unite ale Americii, însă își dorește ca la începutul anului viitor să își facă un cadou special de ziua lui și să meargă în vizită la sora lui.

Libertatea: Suntem într-o seară specială la Gala „Nu există nu se poate”. În fiecare an ești prezent?

Radu Ștefan Bănică: Nu, n-am mai fost prezent de câțiva ani. Ultima oară am fost prezent când am defilat cu sora mea și am avut și un moment aici. Apoi s-a nimerit în fiecare an să am spectacol. Am avut spectacol și în seara asta, dar am venit după. Mă bucur că evenimentul este din ce în ce mai mare în fiecare an.

Libertatea: Cum este relația dintre frați de când Violeta este studentă în America?

Radu Ștefan Bănică: Nu s-a schimbat nimic. Din contră, faptul că trece și ea acum prin ce am trecut și eu din punct de vedere facultate, independența asta nouă, e mult mai mare conexiunea. Acum ne înțelegem și ca adulți și e foarte frumos.

Radu Ștefan Bănică își dorește să ajungă în America de ziua lui

Libertatea: Violeta a venit special pentru gală. Ați apucat să vă vedeți înainte?

Radu Ștefan Bănică: Eu oricum știu că e plecată de mai bine de un an, dar n-am apucat să ne vedem deloc. Dacă nu era gala, în care eram deja programat pe calendar să ajung, nu am fi putut să ne vedem probabil. Făceam cumva să ne vedem înainte de aeroport. Este foarte complicat, este o persoană extrem de ocupată și ea. Eu am avut turneu, încă sunt în turneu, dar m-am întors în București.

Libertatea: În ce spectacole joci?

Radu Ștefan Bănică: Am plecat acum cu „Romeo și Julieta” prin țară. Am fost în Iași, Pitești, Craiova, plecăm în Constanța, Cluj, Timișoara, Botoșani, Sibiu. Și ce mai avem în București, la Teatrul Național și la Bulandra.

Libertatea: Acum trebuie să-i faci vizite Violetei peste Ocean.

Radu Ștefan Bănică: Da, ar trebui. N-am fost niciodată în America și îmi doresc foarte mult să merg. Poate de ziua mea, în februarie, să-mi fac mie un cadou și să o văd și pe ea.

Cum s-a adaptat Violeta Bănică la viața de studentă în America

Libertatea: Ce impresii are Violeta despre viața din America, cum s-a acomodat?

Radu Ștefan Bănică: Sunt zile și zile, vă dați seama că nu e ușor să pleci de acasă. Dar e o fată foarte deșteaptă, inteligentă, se descurcă și îi face și bine că se călește: ce înseamnă viața să stai singură, să-ți speli singură, să mănânci. Sunt zile în care iubește locul, sunt zile în care, probabil, se simte un pic singură, dar face parte din proces.

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