Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, scandal monstru la „Asia Express”. Replicile care au încins spiritele în ediția din 19 octombrie

Ediția din 19 octombrie a emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii” a fost marcată de un schimb tensionat de replici între Raluca Bădulescu și Valerie Lungu. O neînțelegere legată de instrucțiunile unei probe a dus la un conflict, iar ulterior influencerița a criticat-o pe fosta sa colegă și într-un live pe TikTok.

Tensiunile au apărut în timpul unei probe, după ce concurenții au primit un plic cu instrucțiunile misiunii. În timp ce echipele încercau să afle ce aveau de făcut, Raluca Bădulescu a vrut să recitească informațiile, pentru a se asigura că a înțeles corect cerințele.

Gestul a nemulțumit-o pe Valerie Lungu, care considera că echipa pierde timp. Influencerița a explicat că participanții trebuiau să consulte lista primită și să identifice albumul pe care îl aveau de realizat.

„Trebuia să așteptăm plicul ca să vedem albumul pe care trebuia să-l facem. Aveam o listă”, a explicat Valerie.

Discuția s-a aprins în momentul în care aceasta i-a cerut Ralucăi să aștepte dacă nu înțelegea instrucțiunile. „Ok, putem să avem și noi plicul? Dacă nu știi, stai și așteaptă”, i-a spus Valerie.

Raluca Bădulescu a reacționat imediat, deranjată de tonul colegei sale. „Valerie, dacă mai vociferezi, fă, e beleaua dracu”, a răspuns concurenta.

Valerie Lungu a continuat schimbul de replici, fără să își retragă observația. „Păi dacă nu înțelegi, nu e problema mea”, a fost răspunsul acesteia.

Raluca Bădulescu a întrebat-o pe Valerie dacă vrea să termine emisiunea în conflict

Discuția a continuat, iar Raluca Bădulescu i-a atras atenția colegei sale asupra felului în care evolua situația. Schimbul de replici a devenit tot mai aprins, iar concurenta a întrebat-o dacă își dorește ca experiența de la „Asia Express” să se încheie într-o notă negativă.

Ulterior, Raluca a încercat să o facă pe influenceriță să se gândească la felul în care conflictul le-ar putea afecta experiența în competiție. „Tu chiar vrei să terminăm prost emisiunea asta?”, a întrebat Raluca Bădulescu.

Valerie Lungu nu a dat înapoi și a făcut referire la diferențele dintre educația și mediul în care au crescut cele două.

„Fă, să-i spui lu' mă-ta. Noi nu am crescut în aceeași oală și nu am primit aceleași educații”, a spus Valerie Lungu.

Valerie Lungu a criticat-o pe Raluca Bădulescu și într-un live pe TikTok

Tensiunile dintre cele două nu s-au limitat la momentul surprins în timpul competiției. Valerie Lungu a vorbit ulterior despre interacțiunile cu Raluca Bădulescu, într-un live pe TikTok, unde a criticat comportamentul acesteia în timpul filmărilor și după oprirea camerelor.

Influencerița a descris-o pe Raluca drept o persoană vulcanică în fața camerelor, susținând că atitudinea sa se schimbă atunci când filmările se încheie. Valerie a făcut și afirmații dure la adresa fostei sale colege.