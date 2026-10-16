Ramona Olaru și-a îndeplinit marele vis. Unde va apărea în curând: „Important este că am ajuns aici”

Ramona Olaru are parte de o nouă provocare profesională, provocare pe care o aștepta de ani buni, și este pregătită să facă un pas important în carieră. Fanii asistentei TV o pot vedea în curând jucând într-o comedie românească. Ramona promite multe râsete, mai ales că rolul pe care îi va interpreta pare să i se potrivească de minune.

Pe Ramona am întâlnit-o la evenimentul de prezentare a ispitelor din sezonul actual „Insula Iubirii”, unde, așa cum era de așteptat a întors mai multe capete decât multe dintre fetele prezente în show. Exclude categoric ideea de a merge la un reality show, mai ales acum, când și-a văzut marele vis împlinit. Este mai mult decât entuziasmată de noul ei proiect, însă a preferat să păstreze, pentru moment, misterul în ceea ce privește detaliile producției

„Sunt „ispita supremă” oricum în viața mea de zi cu zi. Uită-te și tu puțin la mine. Dar stai cuminte că joc și într-un film. Curând”, a declarat Ramona Olaru pentru Libertatea.

Ramona Olaru este pregătită să cucerească și lumea filmului

De câțiva ani, Ramona tot anunța în stânga și dreapta că și-ar dori să fie chemată la castinguri și un producător să îi dea șansa să își arate talentul. Rugile i-au fost ascultate și a fost chemată la o probă. Chiar dacă proiectul se află încă în fază incipientă, entuziasmul vedetei este evident. Ramona Olaru ne-a mărturisit că îi place foarte mult personajul pe care îl va interpreta, iar faptul că acesta are câteva trăsături asemănătoare cu ale ei face ca experiența să fie cu atât mai interesantă.

„Trebuie doar să îți dorești. Te pui la drum oarecum. O să fie o comedie românească. Nu pot să dau mai multe detalii pentru că abia acum ne apucăm de ea. Pe parcurs o să pot să vorbesc. Îmi place foarte mult rolul pe care o să-l am. Nu sunt nici personaj pozitiv, nici negativ. Sunt așa și așa. Oarecum mă și reprezint pe mine ca și comportament. Mai durează câteva luni buni până apare, dar o să vă țin eu la curent. Important este că am ajuns aici”, ne-a mai povestit entuziasmată Ramona Olaru.

Și-a schimbat complet programul în ultimii ani

Dincolo de noua provocare profesională, Ramona Olaru pare să fi intrat într-o etapă în care pune mai mult preț pe odihnă și pe un program bine stabilit. Dacă în trecut petrecerile și distracțiile își mai făceau loc în rutina ei, acum recunoaște că nu mai are aceeași disponibilitate pentru nopți pierdute.

„Pe programul meu eu ies doar vinerea în oraș și ies de la 8-9 până la 12-1. Ca să am timp să mă refac până luni. Deci nu. Doar așa ies. În rest nu mă mai vedeți la petreceri ca-n tinerețe. Nu mai pot. În vacanță a fost altceva. O lună de zile am avut vacanță, mi-am făcut de cap pe toate plăjile din toate țările. A fost super, dar gata, m-am întors pe programul de trezit dimineața și dormit devreme. În mare parte am fost cumpătată mereu, toată viața mea. Tot timpul am știut când să mă opresc. Tot timpul am avut limite. Dar asta nu înseamnă că m-am oprit de tot. Și la 18 ani chiar eram foarte cuminte. Eu la 20, 20 și ceva de ani am ieșit în viață. Sunt de la fermă. Ce ai? Mă duceam și acolo la discotecă. Bineînțeles. Cum să nu. Mă duceam pe jos, pe câmp, la discotecă, dansam toată noaptea și mă întorceam tot pe jos, pe câmp, pe tocuri”, a mai completat Ramona Olaru pentru Libertatea .