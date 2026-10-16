Ramona Păun va avea o fetiță. Modul inedit în care a aflat vestea cea mare

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, a dezvăluit într-un mod inedit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Vedeta a organizat un moment de tip gender reveal pe plajă, însă planul inițial a fost dat peste cap de un cățel fără adăpost.

Ramona Păun traversează o perioadă importantă din viața sa. Prezentatoarea de la PRO TV este însărcinată pentru prima dată și urmează să devină mamă în luna ianuarie.

Pentru a afla sexul bebelușului, vedeta a pregătit un moment special pe plajă, alături de partenerul său și de Kido, animalul lor de companie. Planul era ca patrupedul să mănânce din tortul pregătit pentru eveniment, iar culoarea cremei să le dezvăluie dacă vor avea o fetiță sau un băiețel.

Numai că lucrurile nu au mers conform scenariului. Un alt cățel, fără adăpost, a apărut la fața locului și a mâncat tortul, transformând momentul într-o întâmplare neașteptată.

„N-am fost deloc pregătiți pentru ce a urmat”

Ramona Păun a povestit pe rețelele sociale cum a decurs surpriza și a recunoscut că momentul a fost diferit de ceea ce își imaginase.

„Un baby reveal de neuitat! Aveam un scenariu cu Kido în rolul principal, dar n-am fost deloc pregătiți pentru ce a urmat. Important e că, la final, și Cerul ne-a confirmat pe cine vom ține în brațe în ianuarie”, a spus Ramona Păun.

În cele din urmă, cei doi au aflat că vor deveni părinții unei fetițe. Întâmplarea cu cei doi căței a făcut ca dezvăluirea să fie una cu totul neașteptată.

Ramona Păun l-a primit pe Kido de ziua ei

Kido ocupă un loc special în familia prezentatoarei de la Pro TV. Câinele a reprezentat cel mai frumos cadou primit de ziua ei, chiar de la soț. Pasiunea Ramonei Păun pentru rasa Shiba Inu a apărut în urmă cu mai bine de un deceniu, în urma vizionării filmului „Hachiko”. Visul de a avea un astfel de cățel i s-a îndeplinit la vârsta de 34 de ani, când soțul ei, Cosmin, i-a făcut o surpriză de proporții.

„La 34 de ani, soțul meu, Cosmin, mi-a făcut cel mai frumos cadou, de care mă bucur în fiecare zi de atunci. Cu peste 10 ani înainte de acel moment, văzusem filmul «Hachiko» și mă îndrăgostisem de cățelușul care a jucat rolul puiului, un Shiba Inu. Mi s-a părut cel mai frumos și isteț cățel pe care îl văzusem vreodată și am făcut o obsesie pentru această rasă. În România nu cred că exista pe atunci rasa Shiba Inu, dar Cosmin a descoperit, în pandemie, o canisă lângă București care creștea Shiba Inu cu pedigree și acesta a fost cadoul lui de ziua mea”, povestea Ramona Păun pentru TVmania.