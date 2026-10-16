Smiley se transformă în Sergiu Nicolaescu: „Asta mă enervează și pe mine cel mai tare”

Smiley a trecut de la microfon la pistol și de la hituri la anchete antidrog! Artistul s-a transformat în erou de comedie polițistă, alături de Pavel Bartoș, însă are un dușman de temut: timpul de așteptare până când își vede munca pe marele ecran.

Toamna aceasta, fanii lui Smiley îl vor vedea într-o ipostază în care nu-l prindeau prea des până acum: cu ochii pe infractori, în mijlocul acțiunii și, probabil, cu mult mai puțin timp pentru cântat. Antrenorul de la „Vocea României” a lăsat deoparte, măcar pentru o vreme, microfonul și s-a aruncat în lumea filmului. Și nu oricum, ci în rol principal, alături de bunul său prieten Pavel Bartoș, în comedia polițistă „Vacanță All Inclusive”. Filmul intră în cinematografe pe 6 noiembrie, iar Smiley nu s-a mulțumit doar să apară în fața camerelor. S-a implicat și în producție, așa că are toate motivele să stea cu sufletul la gură până când publicul va vedea rezultatul.

Povestea din „Vacanță All Inclusive” pornește de la un caz real petrecut pe litoralul românesc și promite o combinație de acțiune, umor și prietenie. Doi ofițeri antidrog din Constanța pleacă în concediu, convinși, probabil, că vor avea parte de câteva zile liniștite. Numai că marea le scoate în cale un transport pe care nu-l revendică nimeni, iar vacanța se transformă rapid în cel mai important caz din cariera lor. Smiley și Pavel Bartoș s-au pregătit luni întregi pentru scenele de acțiune, de la lupte corp la corp și împușcături până la secvențe cu bărci, efecte speciale și cascadorii. Echipa a pornit de fiecare dată de la aceeași întrebare: ce ar putea face, realist, doi polițiști din Constanța care au fugit din vacanță? De aceea, armele lor sunt improvizate, iar luptele sunt comice, dar credibile și cu final neașteptat. Alături de ei, din distribuție face parte și actorul Darko Peric, cunoscut publicului internațional pentru rolul Helsinki din serialul „La Casa de Papel”, dar și alte nume cunoscute din showbiz

„Filmul o să apară. Pe 6 noiembrie apare în cinematografe. Am filmat anul trecut, l-am montat, am făcut muzica, toate lucrurile astea. A durat ceva. Deja a trecut un an de când l-am filmat. Durează, durează. Asta mă enervează și pe mine cel mai tare. Îi spuneam lui Pavel că îmi place mai mult să fac muzică pentru că la sfârșitul zilei am o piesă, aud ceva, am un rezultat. Aici trebuie să stau un an să văd ceva final”, a declarat Smiley pentru Libertatea.

Smiley este extrem de critic atunci când vine vorba de munca lui

Faptul că Smiley se implică în mai multe etape ale unui proiect i-a făcut pe unii să-l compare cu celebrul Sergiu Nicolaescu, regizorul care obișnuia să fie producător, dar și actor principal în filmele sale. Comparația nu este chiar scoasă din context, căci Smiley scrie, compune, produce, joacă în filme și apare pe micul ecran în emisiuni de divertisment. Există totuși o diferență între cei doi. În timp ce Smiley nu se ferește de provocările actoricești, recunoaște că muzica rămâne domeniul în care îi place cel mai mult să lucreze. Asta și pentru că rezultatele vin imediat, nu trebuie să aștepte un an, ca în cazul filmelor de lungmetraj, ca să vadă rezultatul final.

„Sunt foarte pretențios. Adică nu sunt exagerat, dar sunt. De obicei, înainte să iasă o piesă, trece prin foarte multe variante de instrumentale, de producție și așa mai departe. Sunt atent. Dar nu exagerat. Repet. Mi s-a întâmplat să scot o piesă și să nu o mai lansez și mi s-a întâmplat să o lansez și după să zic că aici trebuia să fac nu știu ce, trebuia să fi făcut altfel aici. Așa sunt și când mă văd pe micul ecran. Îmi fac autocritica, da. Dar nu sunt exagerat”, a mai completat Smiley.