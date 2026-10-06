Preparatul care nu va fi gătit niciodată la MasterChef: „E destul de greu. Nu ai timp”

La PRO TV a început în această toamnă un nou sezon MasterChef, care este difuzat în fiecare marți și miercuri, de la ora 20.30, iar la masa juriului sunt deja consacrații Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Sorin Bontea a dezvăluit cum s-a simțit la filmările pentru MasterChef 2026, afirmând că au avut mai mulți concurenți ca niciodată în bootcamp.

„Am început un sezon foarte bine, cu foarte mulți oameni. Am avut 120 de oameni la bootcamp, dintre care am ales 40 mai departe. Și apoi au rămas 24 de concurenți. S-a schimbat un pic, avem mai multe găteli, așa, să zic. În acest sezon ieșim și mai mult. Ne place să gătim în aer liber, ne place să gătim pentru oameni... Ce să zic, avem multe probe, multe surprize. Și concurenți foarte frumoși și plini așa, nu știu, de suflet. Și au un vibe foarte bun, știi? Și asta ne ajută și pe noi”, a spus Sorin Bontea.

Întrebat dacă a fost greu să jurizeze atâtea persoane, celebrul bucătar a precizat că a fost destul de complicat, însă el și colegii săi de la MasterChef sunt de părere că au făcut cele mai bune alegeri.

„A fost foarte greu, pentru că să guști de la atâția oameni, să fii atent la ce gătesc, la cum gătesc, să nu-i uiți pe aceia care au gătit bine... A fost destul de complicat. Dar zic eu că am ales corect și că am fost inspirați”, a adăugat Sorin Bontea pentru Libertatea.

Juratul de la MasterChef a dezvăluit și ce nu s-ar putea găti niciodată în emisiunea de la PRO TV, deoarece este destul de greu.