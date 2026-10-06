Soția lui Michael Flatley a murit. Niamh O'Brien avea 52 de ani: „Inima mea este frântă”

Soția lui Michael Flatley, Niamh O'Brien, a murit la vârsta de 52 de ani. Fosta dansatoare principală din spectacolul „Lord of the Dance” s-a stins din viață după o perioadă în care a fost bolnavă, la un spital din Dublin.

Vestea a fost anunțată chiar de Michael Flatley, care a transmis luni un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Celebrul dansator irlandez a spus că este devastat de pierderea femeii alături de care a fost căsătorit timp de două decenii.

„Frumoasa mea mireasă, alături de care am fost căsătorit timp de douăzeci de ani, s-a dus la Domnul în Rai”, a scris Michael Flatley.

Niamh O'Brien era cunoscută în lumea dansului irlandez și a avut o carieră importantă în spectacolele „Lord of the Dance”. Ea a interpretat rolul principal al personajului Saoirse, devenind una dintre dansatoarele cunoscute ale producției.

Pe lângă activitatea sa artistică, O'Brien era soția lui Michael Flatley, vedeta „Riverdance” și fondatorul spectacolului „Lord of the Dance”. Cei doi au fost căsătoriți timp de 20 de ani și au împreună un fiu, Michael St James, născut în 2007.

Michael Flatley și-a descris soția drept „cea mai iubitoare mamă, soție și persoană”, mărturisind că moartea ei a schimbat pentru totdeauna viața familiei.

„Inima mea este frântă. A fost cea mai iubitoare mamă, soție și persoană, iar viețile noastre nu vor mai fi niciodată la fel fără ea”, a transmis dansatorul.

Potrivit reprezentantului lui Michael Flatley, Niamh O'Brien a murit în liniște la Beacon Hospital din Dublin, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Familia nu a oferit alte detalii despre boala de care suferea.

„Familiile Flatley și O'Brien sunt devastate de moartea neașteptată a lui Niamh și au cerut să le fie respectată intimitatea în timp ce încearcă să facă față acestei pierderi sfâșietoare”, a transmis reprezentantul familiei.

Rudele lui Niamh O'Brien și Michael Flatley le-au mulțumit medicilor, asistentelor și întregului personal de la Beacon Hospital pentru îngrijirea acordată dansatoarei în ultimele săptămâni.