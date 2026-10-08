Unde studiază fiul Luminiței Anghel. Filip a terminat șef de promoție. „S-a gândit că e cazul să mai învețe o limbă”

Luminița Anghel, una dintre cele mai iubite artiste din România, a împlinit 56 de ani, iar de ziua ei, artista a susținut un concert aniversar, însă de la eveniment a lipsit fiul ei, Filip. Artista a explicat care a fost motivul pentru care băiatul nu i-a fost alături.

La concertul aniversar, fiul Luminiței Anghel nu a putut fi prezent, dar a avut un motiv bine întemeiat. Cântăreața a dezvăluit că băiatul ei este implicat în mai multe proiecte și studiază încă o limbă străină.

„Fiul meu are astăzi prima întâlnire cu profesorul de spaniolă de la Institutul Spaniol, unde a dorit să se înscrie să învețe a treia limbă, pentru că franceză și engleză le stăpânește deja foarte bine. Din plictiseală s-a gândit că e cazul să mai învețe o limbă.

A terminat șef de promoție pentru cei nouă ani de gimnaziu, a intrat la Sfântul Sava, la Mate-Info cu o medie frumoasă. A făcut o figură bună la capacitate”, a declarat Luminița Anghel, la Știrile Antena Stars.

„E foarte determinat, vrea să se decupeze din mulțime. Așa eram și eu când eram copil, nu voiam să fiu la grămadă. Eram un soi de lider”, a mai mărturisit Luminița Anghel.

Anul trecut, Luminița Anghel a vorbit, printre lacrimi, despre problemele care au existat între ea și fiul său adoptiv, David Pușcaș. Vedeta a dezvăluit fără rețineri că acesta a fost violent cu ea, dar și cu fetița pe care vedeta o avea în grijă în urmă cu mai mulți ani.

„Îmi pare rău că plâng. Mi se pare ridicol și o să zică lumea că mă victimizez, dar nu este adevărat. (…) Când au început problemele, și au început devreme, deja din clasa a V-a, cu băiatul acesta căruia nu vreau să-i spun numele pentru că mi-a călcat în picioare toată onoarea de mamă, de femeie, de om, de artist. Dintr-o răzbunare de om fără suflet. Am fost o mamă normală, obișnuită. Care își iubea copilul și care și-a îngrijit copilul.

Nu s-ar fi schimbat nimic, niciodată, dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să-mi pună viața mie în pericol și viața lui Filip. Eu n-am putut să-l las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură.