Valentin Sanfira, fostul soț al Codruței Filip, a vrut să vândă casa, după divorțul de artistă, însă, în cele din urmă, a renunțat la idee. Invitat în podcastul „Din Casă cu Annes”, Valentin Sanfira a povestit cât de dificil a fost procesul prin care a trecut pentru a-și cumpăra locuința.

După divorțul de Codruța Filip, Valentin Sanfira a trecut printr-o perioadă dificilă și s-a gândit să vândă casa în care a locuit cu fosta soție. Însă a renunțat la idee și a dezvăluit ce l-a determinat să nu mai ia în considerare această variantă.

„Trebuie să recunosc, am avut un moment în care am vrut să vând casa, dar apoi am zis că am luat casa asta cu sacrificii. Chiar am luat-o cu greu, a fost destul de scumpă, am făcut și credit, m-am chinuit să îl plătesc.

Am avut și o problemă. Am dat un avans foarte mare la casă, iar după aceea nu îmi aprobau creditul. Țin minte că au fost săptămâni în care nu am dormit. Stăteam cu stresul că, dacă nu îmi aprobă creditul, pierd avansul și am dat un avans de mulți bani. Știi cum e, banii se fac greu... Dar nu mă feresc de muncă. Îmi e drag să muncesc”, a mărturisit Valentin Sanfira în podcastul „Din Casă cu Annes”.

Valentin Sanfira nu se teme de ziua în care ar putea să piardă tot și spune că ar putea oricând să o ia de la zero și să își construiască o viață așa cum își dorește.

„Nu mi-e frică să rămân sărac. Nu mi-e teamă să o iau de la zero, pentru că mă uit la mine la țară... Tata are 73 de ani și mama face 69. Au porci, găini, grădină, grâu, porumb, tot ce vrei. Deci, nu ai cum. Dacă ești un om muncitor, nu ai cum să fii sărac. Mă duc la târg, vând animalele, cresc altele.