Curtea de Apel Craiova este condusă de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. În ordine ierarhică, urmează preşedinţii de secţii, cinci la număr. GdS a analizat declaraţiile de avere ale oamenilor care împart dreptatea la Curtea de Apel Craiova.

Aşadar, începem cu declaraţia de avere a preşedintelui instituţiei de justiţie, Adrian Glugă. Judecătorul deţine patru terenuri în Craiova, alături de soţie, cel mai mare având o suprafaţă de 714 mp. De asemenea, mai are două apartamente în Craiova, cu suprafeţe de de 110 şi 52 mp, tot alături de soţie. La capitolul autovehicule, Adrian Glugă deţine trei maşini – un BMW 525 XD, un Volkswagen Golf 6 şi Volkswagen Passat, dar şi două scutere – un Suzuki Burgman şi un Piaggio X9. Judecătorul a mai declarat că are în conturi 250.400 de lei, însă la toate celelalte categorii de bunuri de valoare sunt trase liniuţe. Adrian Glugă are şi patru datorii, însă nu la bănci, ci la persoane fizice. Datoriile totalizează 60.000 de lei şi 30.000 de euro. Ajungem şi la salariul preşedintelui Curţii de Apel Craiova. Acesta a câştigat, anul trecut, un venit anual total care se ridică la considerabila sumă de 547.672 de lei, adică 45.639 de lei pe lună.

Ce salarii au vicepreşedinţii Curţii de Apel Craiova

Vicepreşedintele Curţii de Apel Craiova, Cosmin Andrei Mitrache, deţine două terenuri în Olt, unul intravilan în localitatea Pleşoiu (5638 mp) şi unul agricol în Doba (3426 mp), pe care le-a cumpărat alături de soţie. La acestea se adaugă alte două în judeţul Buzău, unul de 3.230 mp şi altul de 9.900 mp, moştenite de soţia vicepreşedintelui. Cei doi mai deţin un apartament în Slatina, o casă de locuit în comuna olteană Pleşoiu, o jumătate dintr-un apartament în Focşani (moştenit de soţie) şi încă o casă de locuit în Puieştii De Sus, judeţul Buzău, tot moştenită de soţie. De asemenea, Mitrache are trei maşini – un BMW320, un VWGolf şi un MercedesBenz, dar şi două motociclete – un Suzuki şi o Honda. În declaraţia de avere a vicepreşedintelui mai apar trei autovehicule pe care acesta le-a vândut în 2021 şi la începutului lui 2022. Cosmin Mitrache a obţinut pe acestea 65.000 de lei şi 7.000 de euro. La alte categorii de bunuri, judecătorul a mai menţionat doar nişte titluri de stat care valorează foarte puţin, adică 100 de euro şi 100 de lei. În rest, judecătorul a declarat că nu mai deţine alte bunuri de valoare. La categoria bani în conturi, acesta a spus că are 31.643 de lei şi 55.887 de euro. În aceeaşi declaraţie de avere apar şi trei datorii bancare, ce totalizează 162.799 de lei. La capitolul venituri, Cosmin Andrei Mitrache a încasat un salariu anual de 284.095 de lei pe an, adică 23.674 lei pe lună. Citește continuarea pe gds.ro

