Saveta Bogdan este decisă să îl dea în judecată pe Gheorghe Turda. „Nu știu ce are Gheorghe Turda cu mine, cred că este invidie personală. Îi este necaz că apar toată ziua la televizor și că fac rating. Eu nu am nimic cu el și îl rog să se potolească. Dacă nu se potolește, eu îl dau în judecată”, a declarat Saveta Bogdan pentru Spynews.ro.

„El nu știe ce înseamnă să cânți într-un restaurant, să cânți în 12 limbi străine, cum cânt ei. Acolo, în restaurant, făceam spectacol, se numea: Nuța Zamfirei. Un spectacol unde se plătea intrare, veneau numai străini. Mă face el amatoare, știe câte CD-uri am eu? Păi am mai multe ca el, sunt foarte iubită de oameni. Unde mă duc, lumea mă vorbește de bine. Să mă lase în pace, că îi fac dosar și îl dau în judecată”, a mai declarat cântăreața.

La finalul anului trecut, Saveta Bogdan a declarat că are cheltuieli mari la casa din București, factura la curent fiind uriașă.

Cântăreața de muzică populară declara că scumpirile din ultima perioadă au epuizat-o. Ea a spus cât trebuie să plătească la curent după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi.

„La mine în casă e frig iarna, locuiesc într-un bloc mai vechi, de pe Calea Moșilor, aici în fiecare an ne opresc apa caldă. Cam de trei zile ne-au mai dat drumul, caloriferele sunt însă doar călduțe. Prin urmare, mai bag în priză un radiator, ca să mă încălzesc, mai ales când fac baie, ca să nu răcesc.

Anul trecut, mi-a venit de plată la curent suma de 300 de lei, acum am vreo 700 de lei, deci mai mult decât dublu. În acest moment nu am bani, voi achita după ce iau pensia din ianuarie, acum am cheltuit banii ca să fac și eu ceva de mâncare, pentru Sărbători”, a declarat, în urmă cu câteva luni, Saveta Bogdan.

