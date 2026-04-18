Turiștii pot vizita „Statuia lui Prometeu” de la Vidraru

Turiștii pot vizita din nou „Monumentul Electricității” de la Barajul Vidraru începând de sâmbătă, 18 aprilie 2026. Cunoscut și sub numele de „Omul de Fier” sau „Statuia lui Prometeu”, monumentul amplasat pe Muntele Pleașa a fost redeschis publicului după o perioadă de restricții, informează Profit.ro.

Accesul către monument fusese interzis pe durata sezonului rece din cauza riscului crescut de alunecare și cădere.

„Începând de sâmbătă, 18 aprilie 2026, se redeschide accesul publicului la Statuia lui Prometeu (Omul de Fier) de la Barajul Vidraru. Hidroelectrica vă așteaptă să vă bucurați din nou de priveliște!”, a transmis compania care administrează monumentul.

Hidroelectrica a efectuat lucrări de întreținere la monumentul de la Vidraru

Odată cu topirea zăpezii, Hidroelectrica a efectuat lucrări de întreținere la scările care duc spre platforma monumentului.

Acestea au inclus reparații ale balustradelor, gardurilor de protecție, precum și instalarea unor semnalizatoare de atenție, pentru a crea condiții optime de siguranță pentru turiști.

„Am refăcut structurile necesare pentru a asigura accesul sigur al vizitatorilor la unul dintre cele mai spectaculoase puncte de belvedere asupra Barajului și Lacului Vidraru”, au mai declarat reprezentanții companiei.

Hidroelectrica a redeschis accesul turiștilor la „Statuia lui Prometeu” în 2025, după o pauză de cinci ani

Accesul la statuie a fost redeschis publicului în 2025, după aproape cinci ani de restricții cauzate de un incident de siguranță.

De-a lungul timpului, a stârnit controverse, inclusiv ironii internaționale din partea Lonely Planet în 2012 și 2016, care o numeau o construcție ironică a epocii comuniste. Este un punct turistic popular, alături de Transfăgărășan, considerat unul dintre cele mai frumoase trasee din România.

Care este povestea „Statuii lui Prometeu” de la Vidraru

Sculptorul Constantin Popovici (1938–1995) a realizat statuia în 1965, la vârsta de doar 27 de ani, la inițiativa autorităților comuniste care doreau un simbol grandios lângă noul baraj. Ea îl înfățișează pe titanul mitologic Prometeu ținând un fulger în mână, reprezentând victoria omului asupra forțelor naturii prin energie electrică.

Monumentul, cunoscut și ca Monumentul Electricității sau Monumentul Energia, se află pe Muntele Pleașa, lângă Barajul Vidraru din județul Argeș. Are o înălțime de 10 metri și este confecționată din bronz, fiind amplasată pe o platformă betonată cu vedere panoramică asupra lacului și barajului.

În primăvara acestui an, Hidroelectrica a început și umplerea controlată cu apă a lacului Vidraru, proces ce ar urma să se încheie în octombrie 2026.

