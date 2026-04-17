PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, nu mai suntem în coaliție cu ei”

„PSD vrea să schimbe premierul. Ilie Bolojan vrea să schimbe lucrurile care nu merg în România. Diferența este de direcție. Când Bolojan a început să taie privilegiile și să reducă risipa, reacția PSD a fost previzibilă: nu soluții, nu reforme – ci amenințarea unei crize politice. Pentru PSD, bugetul e o conductă de bani publici, iar când începi să o închizi, apare panica. E mai ușor să creezi o criză și mult mai greu este să guvernezi o țară în momente complicate”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Secretarul general al liberalilor a adăugat că „PSD este la guvernare, dar joacă rolul opoziției”, mai exact „critică, blochează, amână, apoi dă vina pe alții”. „Ani la rând, liderii PSD au fost „experți” în amânarea reformelor din administrație, din companiile de stat sau a celor privind reducerea cheltuielilor publice. Astăzi, când cineva încearcă să le facă, devin brusc deranjați. Nu e o surpriză. Reformele nu sunt niciodată confortabile pentru PSD”, a completat Motreanu.

El a explicat că, „în loc de stabilitate, PSD provoacă o criză. E ca și cum, în mijlocul unei furtuni, cineva ar decide să găurească barca și apoi ar pretinde că vine să o salveze”.

În finalul postării, Motreanu a subliniat că premierul Bolojan nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD de a-l da jos, și a lansat un ultim avertisment pentru partidul condus de Sorin Grindeanu: „Luni, PSD declanșează criza politică cu consecințe economice pentru fiecare român. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD”.

PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL

Reamintim că social-democrații vor cere luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri pe baza unui chestionar scurt. Singura întrebare va fi dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Dacă răspunsul va fi majoritar afirmativ, atunci Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă pleacă sau nu singur.

În caz contrar, următoarea mutare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, va fi să retragă miniștrii PSD din Guvern, mutare programată pentru joi, 23 aprilie, chiar în ziua ședinței de Guvern. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu își va da demisia, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

În acest context, Partidul Național Liberal va organiza marți, 21 aprilie, la ora 10:00, o ședință a Biroului Politic Național.

Iar Libertatea a scris în premieră că decizia liberalilor este deja luată și s-a materializat prin rezoluția din 23 martie, când au decis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliția cu PSD”. Mai exact, liberalii ar putea fi cei care rup coaliția.

Cu alte cuvinte, la ședința forului extins al conducerii PNL, care va avea loc pe 21 aprilie, „doar le vom spune oamenilor ce avem de făcut în continuare”, au explicat oameni de la vârful conducerii PNL pentru Libertatea, înaintea anunțului făcut de Dan Motreanu.

Foarte important, la finalul ședinței PNL din 21 aprilie, cel care va explica publicului decizia luată va fi chiar premierul și președintele partidului, Ilie Bolojan, potrivit informațiilor Libertatea. Acesta va face anunțul final.

În funcție de acest anunț, dacă va mai fi cazul, PSD își va retrage miniștrii.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE