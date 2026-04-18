Cum arată prima zi ca șofer de TIR român în Spania

Claudiu, în vârstă de 24 de ani, s-a angajat ca șofer de camion în Spania și le-a arătat internauților de pe TikTok tot ce a făcut în prima zi de muncă. Tânărul șofer român de TIR a filmat tot procesul prin care a pregătit remorca, ce a mâncat și cum s-a încheiat prima zi de muncă în Spania.

Imediat după ce a preluat remorca, șoferul român de TIR și-a pregătit camionul pentru cursă.

„Prima zi ca șofer de camion în Spania, la 24 de ani. Haideți cu mine! Am plecat să îmi caut remorca, am găsit-o, am tras frâna de mână și m-am apucat să o cuplez: am cuplat furtunul roșu pentru aer, ABS-ul, cel pentru lumini și furtunul galben pentru frână.

Am ridicat picioarele și acesta este camionul pe care îl condus eu: o Scania din 2025”, a povestit Claudiu în videoclipul care a devenit viral pe TikTok.

Șoferul român de TIR a condus peste 800 de kilometri în prima zi de muncă

La finalul cursei, tânărul șofer român de TIR a mărturisit că a condus peste 800 de kilometri în nouă ore, după ce a plecat din Valencia.

„Am intrat în parcare să-mi fac pauza de 45 de minute și să mănânc ceva. Am ajuns în patru ore pentru 373 de kilometri. Distanța totală parcursă astăzi, în nouă ore și 35 de minute am făcut 812 kilometri”, a mai povestit el.

Cum s-a încheiat prima zi ca șofer de TIR pentru românul de 24 de ani

Tânărul s-a oprit din cursă după cele nouă ore de condus și a rămas într-o parcare, acolo unde și-a petrecut, cel mai probabil, și noaptea. După ce a mâncat tradiționalele sarmale și cozonac, șoferul român a luat o pauză pentru un joc video.

„Am terminat și am închis programul, am băgat un duș și sarmale de la Paște și am dat drumul la FIFA”, a spus Claudiu, în încheierea videoclipului de pe TikTok.

Videoclipul lui Claudiu a devenit viral pe TikTok, acolo unde zeci de români i-au urat „drumuri bune” și l-au felicitat pentru job, dar și pentru inițiativa de a filmat tot ceea ce face pe traseu.

