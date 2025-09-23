5 Știri Imobiliare.ro Finance: cum îți reduci rata la credit fără să alergi după oferte?

În Brașov plătești mai mult decât în București, dar mai puțin decât în Cluj. Un apartament nou, de 52 mp, cu două camere, costă aproape 132.000 euro, Adică peste 2.500 euro mp. Cu 15% avans, ai nevoie de un credit de 135.762 euro, cu TVA inclus. Ce zici, merită?

Dacă visul american înseamnă confort, visul românesc este să fii proprietar. Românii aleg să investească în locuințe, iar rezultatul se vede într-o rată excepțională: 94,3% dintre gospodării dețin o locuință, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană.

Cum ar fi să-ți reduci rata la credit fără să cauți zilnic oferte? Cu CreditMonitor e posibil pentru că primești informații imediat ce apare o ofertă mai bună pentru creditul tău. Serviciul, lansat recent de Imobiliare.ro Finance, monitorizează constant piața creditelor pentru ca tu să acționezi rapid.

Tot ce trebuie să faci este să introduci în CreditMonitor datele creditului tău. Sistemul le compară automat cu ofertele din piață, iar în momentul în care identifică o dobândă mai mică te informează pentru ca tu să ai oportunitatea să acționezi rapid și să economisești mai mult. Accesează serviciul și vezi cum poate lucra în favoarea ta.

Digitalizarea prinde viteză în această toamnă în bankingul românesc. După BCR, alte două bănci și-au anunțat clienții că vor putea trimite sau primi bani instant, doar pe baza numărului de telefon. Soluția este posibilă prin RoPay Alias care elimină nevoia de a introduce IBAN-ul.

Prețurile au explodat după creșterea TVA, iar acest lucru s-a reflectat și în piața imobiliară. Dacă în aprilie-iunie se vindeau lunar circa 12.400 – 12.800 locuințe în întreaga țară, acum tranzacțiile se află la un nivel apropiat de cel din martie, dar sub cel înregistrat la finalul lui 2024.

