5 Știri Imobiliare.ro Finance: cum îți reduci rata la credit fără să alergi după oferte?

În Brașov plătești mai mult decât în București, dar mai puțin decât în Cluj. Un apartament nou, de 52 mp, cu două camere, costă aproape 132.000 euro, Adică peste 2.500 euro mp. Cu 15% avans, ai nevoie de un credit de 135.762 euro, cu TVA inclus. Ce zici, merită?

Dacă visul american înseamnă confort, visul românesc este să fii proprietar. Românii aleg să investească în locuințe, iar rezultatul se vede într-o rată excepțională: 94,3% dintre gospodării dețin o locuință, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană.

Cum ar fi să-ți reduci rata la credit fără să cauți zilnic oferte? Cu CreditMonitor e posibil pentru că primești informații imediat ce apare o ofertă mai bună pentru creditul tău. Serviciul, lansat recent de Imobiliare.ro Finance, monitorizează constant piața creditelor pentru ca tu să acționezi rapid. 

Tot ce trebuie să faci este să introduci în CreditMonitor datele creditului tău. Sistemul le compară automat cu ofertele din piață, iar în momentul în care identifică o dobândă mai mică te informează pentru ca tu să ai oportunitatea să acționezi rapid și să economisești mai mult. Accesează serviciul și vezi cum poate lucra în favoarea ta. 

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Digitalizarea prinde viteză în această toamnă în bankingul românesc. După BCR, alte două bănci și-au anunțat clienții că vor putea trimite sau primi bani instant, doar pe baza numărului de telefon. Soluția este posibilă prin RoPay Alias care elimină nevoia de a introduce IBAN-ul.

Prețurile au explodat după creșterea TVA, iar acest lucru s-a reflectat și în piața imobiliară. Dacă în aprilie-iunie se vindeau lunar circa 12.400 – 12.800 locuințe în întreaga țară, acum tranzacțiile se află la un nivel apropiat de cel din martie, dar sub cel înregistrat la finalul lui 2024. 

Incendiu la depozitul Antefrig din zona șoselei Pantelimon din București: A fost emis mesaj Ro-alert
BREAKING NEWS
Știri România 23 sept.
Incendiu la depozitul Antefrig din zona șoselei Pantelimon din București: A fost emis mesaj Ro-alert
Alessio Menegazzo, la Aspen Energy Summit 2025: „Să lăsăm discuțiile care țin de suveranitate energetică. Nu mai au sens"
Știri România 23 sept.
Alessio Menegazzo, la Aspen Energy Summit 2025: „Să lăsăm discuțiile care țin de suveranitate energetică. Nu mai au sens”
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor"
Exclusiv
Stiri Mondene 23 sept.
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
„Asia Express", 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Stiri Mondene 23 sept.
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 23 sept.
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 23 sept.
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
