Legea Nordis ar putea fi modificată până la sfârșitul anului

Legea Nordis, adoptată pentru a-i proteja pe românii care cumpără locuințe aflate în construcție, ar putea suferi noi modificări până la finalul acestui an. Se pregătesc amendamente menite să elimine o serie de probleme semnalate de către dezvoltatorii imobiliari.

Deputatul Cezar Drăgoescu, unul dintre cei care susțin noile amendamente, consideră că, deși obiectivul legii este unul corect, modul în care au fost formulate anumite prevederi a produs efecte nedorite la nivelul pieței imobiliare.

„Din feedback-ul pe care l-am primit din piața imobiliară (n.r. Legea Nordis în formatul actual) mai mult a încurcat decât a ajutat. Adică de un an de zile piața este cam blocată”, a explicat acesta într-un interviu acordat Imobiliare.ro.

Inițiativa de modificare a legii Nordis ar putea beneficia, potrivit deputatului, de susținere din partea mai multor formațiuni politice. „Aici nu este vorba de opțiune politică, de doctrină și așa mai departe. Este vorba de un proiect bun, venit să asigure suplimentar și să ofere garanții atât cetățenilor, consumatorilor, cât și dezvoltatorilor, să-i ajute pe aceștia să deblocheze situația actuală. Deci este un proiect transpartidic. Eu cred că avem șanse ca până la finalul acestui an modificările propuse de noi să devină operative”, a mai declarat Cezar Drăgoescu.