– Marina, începutul de an este o perioadă de reflecție, de bilanțuri. Cum te-a găsit această perioadă, ce închei, ce te pregătești să începi?

– Mă prinde proaspăt „eliberată” din prizonieratul unui ghips (fractură de gleznă), care m-a ținut imobilizată o lună, dar mi-a demonstrat cât de fericită eram pe când puteam umbla, și nu-mi dădeam seama! Ce mă pregătesc să încep? O nouă etapă a călătoriilor mele, a jurnalelor mele de voiaj – o pasiune pe care mi-am descoperit-o de ceva ani și care-mi ține adrenalina în funcțiune, hrănindu-mi pofta de necunoscut.

Și mă mai pregătesc de vacanța „Rivalilor” – prima vacanță a unui proiect de televiziune care ne-a devenit – mie și echipei mele – atât de drag și care câștigă, pe zi ce trece, tot mai mulți fani.

– Pe 27 decembrie 2022 s-a împlinit un an de când a murit fostul tău soț Victor Socaciu. Ce amintiri recurente ai din fostul mariaj?

– Eu nu aștept date din calendar pentru a comemora lucruri din trecutul meu. Amintirile nu revin în mintea noastră printr-o simplă apăsare de buton. Ele ne însoțesc mereu, mai palide sau mai pronunțate și, din fericire, mintea noastră este un filtru impecabil, reușind să le păstreze doar pe cele frumoase.

Recomandări De ce e Andrew Tate atât de popular și ce spune asta despre societate. Un elev de 13 ani mi-a rezumat toată filosofia

Victor va rămâne mereu prezent în traiectoria mea viitoare: am un fecior ce-i poartă numele și pe care și tatăl său și l-a dorit nespus, am cântecele ce mi-au fost dedicate, am cartea în care am adunat anii noștri de căsnicie, am miile de ore de emisiuni și evenimente făcute împreună, am tone de fotografii de familie, de acasă și de prin toate colțurile lumii. Toate sunt în jurul meu și mă refugiez în ele oricând sufletul o cere, nu doar la comemorări.

– Dacă ai putea da timpul înapoi, ai schimba ceva din trecutul tău, din viața personală?

– Cu toții am schimba câte ceva din viețile noastre, dacă e să le judecăm cu mintea noastră cea de acum. Dar toate întâmplările vieții au avut farmecul lor ATUNCI, cu mintea de ATUNCI, chiar și cu greșelile pe care cu toții le-am făcut; întâmplările vieții au devenit în timp frumoase amintiri sau, în cel mai rău caz, experiențe de viață, din care – fie că recunoaștem, fie că nu – am avut obligatoriu câte ceva de învățat. Dacă ar fi să schimb ceva din această viață, aș face-o, poate, să curgă mai lent și nu atât de repede. Și m-aș bucura mai mult de fiecare din momentele sale.

Marina Almășan: „Eu am aflat de relaţia extraconjugală a lui Victor cam cu un an înainte de scandal“

Recomandări INVESTIGAȚIE. Societatea civilă de partid și de stat. Cum și-a tras ministrul Bode oamenii în funcții la stat

În anul 2015, Marina Almășan a fost invitată la emisiunea ,,Refresh by Oana Turcu” și a vorbit deschis despre problemele din căsnicie. Citește continuarea pe libertateapentrufemei.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News