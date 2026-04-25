Pe 31 decembrie 2024, rețeaua feroviară măsura 10.615 km, cu doar 4 km mai mult față de anul precedent.

Comparativ cu anul 2020, când existau 10.769 km, rețeaua a scăzut cu 154 km. Cea mai mare pierdere s-a înregistrat la liniile cu ecartament standard (116 km dispăruți), potrivit Club Feroviar.

Cea mai mare scădere, de 116 km, s-a înregistrat la liniile ferate cu ecartament standard (1435 mm). Căile ferate cu ecartament larg (1520 mm) sunt și ele mai scurte, chiar dacă autoritățile au promis repunerea în funcțiune a unor astfel de infrastructuri, în contextul războiului din Ucraina.

Anul 2022 a fost perioada cu cel mai mare regres, când au „dispărut” din statistici nu mai puțin de 149 km de cale ferată într-un singur an.

Din 1990 și până în prezent, România a pierdut în total 737 km de cale ferată (de la 11.348 km în 1990, la 10.611 km).

