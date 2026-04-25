Concurentul a fost trimis acasă

Danciu a fost descalificat oficial după ce s-a dovedit că a încălcat regulamentul strict al competiției. Momentul tensionat în care concurentul a fost trimis acasă a fost marcat de anunțul ferm făcut de prezentatoarea emisiunii, Andreea Mantea.

Acuzația principală a fost că Danciu ar fi avut o relație amoroasă în afara platoului de filmare, lucru interzis de formatul show-ului.

Se pare că dovada supremă a fost legată de o escapadă în Spania (Madrid). Deși Danciu a susținut inițial că a fost plecat cu prietenii, pe rețelele sociale au apărut fotografii făcute în aceleași locuri de o altă persoană, dându-l de gol.

Pus în fața faptului împlinit de către Andreea Mantea, Danciu a admis că a avut o aventură de o noapte cu o fată din Oradea înainte de începerea filmărilor, dar dovezile ulterioare (inclusiv detalii despre un apartament închiriat în București) au indicat că acesta nu a fost complet sincer.

Mai mult, în ediția de sâmbătă, Andreea Mantea a prezentat înregistrarea telefonică dintre ea și presupusa iubită a concurentului, momentul fiind punctul culminant al scandalului care a dus la eliminarea acestuia.

Decizia de descalificare a fost comunicată în platou de Andreea Mantea, care a subliniat că regulamentul trebuie respectat cu strictețe pentru a menține integritatea competiției.

Eliminarea lui Danciu a produs un val de reacții în rândul celorlalți concurenți, în special în cazul Carolinei, cu care acesta formase o conexiune în emisiune, dar față de care devenise distant în ultima perioadă.

Ce este emisiunea Casa Iubirii

14 concurenţi, 7 fete şi 7 băieți, intră în Casa iubirii pentru a-şi găsi dragostea, iar Andreea Mantea le este alături pe tot parcursul show-ului. La capătul acestei experienţe cu totul speciale există doi câştigători, o fată şi un băiat, fiecare dintre aceştia intrând în posesia marelui premiului.

În fiecare săptămână a difuzării show-ului, în Galele ce se desfășoară în fiecare duminică, este ales de telespectatori, prin vot, Favoritul/Favorita săptămânii, care are parte atât de recunoașterea publicului, cât şi de un premiu.

Sezonul 5 „Casa Iubirii" aduce concurenți noi, povești intense și momente pline de emoție. Află cine sunt participanții care intră în competiție și când poate fi urmărit show-ul matrimonial, la Kanal D.



