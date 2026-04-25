Șeful statului a transmis apoi un mesaj pentru Rusia lui Vladimir Putin: „În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate. Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO”.

Președintele a precizat că România nu este parte în războiul din Ucraina, dar „consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor” și „acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”.

În acest context, Nicușor Dan a afirmat că sprijinul acordat Ucrainei va continua: „Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni”

El a adăugat că România, care este membru NATO și al Uniunii Europene, România participă la eforturile de întărire a securității la nivel european și că înzestrarea armatei va continua.

„Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial. Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații”, a conchis președintele.

Drona încărcată cu explozibil a fost detonată

Reamintim că mai multe fragmente de dronă au căzut în Galaţi noaptea precedentă din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Cel mai grav este faptul că drona avea o încărcătură explozivă, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, pentru Libertatea.

Momentul detonării dronei a fost filmat de ISU Galați inclusiv din apropiere.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona este „de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia” și „a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”. Acest lucru înseamnă că drona a zburat cu o viteză de peste 200km/h.

Din punct de vedere tehnic și constructiv, Geran-2 este versiunea rusească a dronei iraniene Shahed-136.

Apoi, Ministerul Apărării a dezvăluit că cele două avioane Eurofighter Typhoon au primit permisiunea să tragă asupra dronei, numai că „aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean” și de aceea piloții nu au putut trage.

În acest context, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a decis să îl convoace la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

