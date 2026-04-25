„Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică. Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a explicat MApN.

Ministerul a precizat că sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere, iar avioanele „au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de un minut”.

Foarte important, ministerul a precizat că „piloții au avut autorizare să angajeze ținta”, adică să tragă asupra ei și să o doboare, „însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei”.

„Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public”, a mai transmis MApN.

Reamintim că mai multe fragmente de dronă au căzut în Galaţi noaptea precedentă din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Cel mai grav este că drona avea o încărcătură explozivă, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, pentru Libertatea.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona este „de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia” și „a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”. Acest lucru înseamnă că drona a zburat cu o viteză de peste 200 km/h.

Din punct de vedere tehnic și constructiv, Geran-2 este versiunea rusească a dronei iraniene Shahed-136.

În acest context, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a decis să îl convoace la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
"Am venit să iau drona!". Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Avantaje.ro
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Momentul în care drona a fost detonată controlat
BREAKING NEWS LiveText
Știri România 14:43
O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Momentul în care drona a fost detonată controlat
Momentul în care drona rusească Geran-2 căzută în Galați este detonată. A fost emis și Ro-Alert
Știri România 14:37
Momentul în care drona rusească Geran-2 căzută în Galați este detonată. A fost emis și Ro-Alert
Parteneri
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Adevarul.ro
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin acesta și soția sa
Fanatik.ro
Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin acesta și soția sa
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Valentin Sanfira s-a săturat să fie criticat după divorțul de Codruța Filip. „Vor răspunde în instanță. Treceți mai departe”
Stiri Mondene 14:33
Valentin Sanfira s-a săturat să fie criticat după divorțul de Codruța Filip. „Vor răspunde în instanță. Treceți mai departe”
Cum arată bucătăria Laurei Cosoi după ce a fost renovată. „Mi-am îndeplinit visul. Ador lumina apusului care umple încăperea”
Stiri Mondene 13:41
Cum arată bucătăria Laurei Cosoi după ce a fost renovată. „Mi-am îndeplinit visul. Ador lumina apusului care umple încăperea”
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
ObservatorNews.ro
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Parteneri
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax.ro
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Mediafax.ro
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Politic

Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 13:18
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE din cauza dronei cu explozibil prăbușite în Galați: „Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României”
Politică 11:31
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE din cauza dronei cu explozibil prăbușite în Galați: „Rusia a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit pe Hagi de o convocare”
Fanatik.ro
Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit pe Hagi de o convocare”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal