„Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică. Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a explicat MApN.

Ministerul a precizat că sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere, iar avioanele „au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de un minut”.

Foarte important, ministerul a precizat că „piloții au avut autorizare să angajeze ținta”, adică să tragă asupra ei și să o doboare, „însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei”.

„Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public”, a mai transmis MApN.

Reamintim că mai multe fragmente de dronă au căzut în Galaţi noaptea precedentă din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Cel mai grav este că drona avea o încărcătură explozivă, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, pentru Libertatea.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona este „de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia” și „a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”. Acest lucru înseamnă că drona a zburat cu o viteză de peste 200 km/h.

Din punct de vedere tehnic și constructiv, Geran-2 este versiunea rusească a dronei iraniene Shahed-136.

În acest context, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a decis să îl convoace la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

