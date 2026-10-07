Un bărbat care a făcut ocolul Pământului pe jos a ajuns acasă după 28 de ani, din care 14 i-a petrecut blocat

Bărbatul care a făcut ocolul Pământului pe jos a ajuns acasă după 28 de ani. Karl Bushby a finalizat ultima etapă a traseului său după ce a traversat Canalul Mânecii înot. Aventurierul britanic în vârstă de 57 de ani a pus piciorul pe pământ britanic luni, 5 octombrie, pe plaja Shakespeare, la sud de Dover.

Aventurierul Karl Bushby s-a întors acasă după 28 de ani

Luni, 5 octombrie, Karl Bushby s-a întors în Marea Britanie. Ultima etapă a traseului început în urmă cu 28 de ani a fost traversarea Canalului Mânecii. Bărbatul l-a traversat singur, înotând până la plaja Shakespeare.

Karl Bushby a pornit în această aventură pe 1 noiembrie 1998, plecând din Chile, America de Sud. Misiunea sa, denumită „Odiseea Goliat”, a fost ghidată de două reguli stricte: să nu folosească niciun mijloc de transport pentru a avansa și să nu se întoarcă acasă până la finalizarea călătoriei.

„Mă simt bine să am din nou pământ britanic sub picioare după toți acești ani. Nu a fost ușor, dar acesta a fost scopul: să dovedesc că sunt mai capabil decât cred”, a declarat Bushby pentru postul britanic de televiziune. El a adăugat: „Toți putem realiza mai mult decât ne-am putea imagina vreodată”.

A înotat 20 de ore ca să traverseze Canalul Mânecii

Bushby a înotat timp de 20 de ore în decurs de trei zile pentru a traversa Canalul Mânecii din Franța în Marea Britanie. HM Coastguard a confirmat pentru BBC că a colaborat cu autoritățile franceze pentru a asigura respectarea protocoalelor de siguranță.

De asemenea, echipa lui Bushby a obținut permisiunea oficială din partea autorităților din ambele țări, alegând să nu dezvăluie public momentul exact al traversării, din motive de siguranță.

La sosirea sa pe plaja Shakespeare, Bushby a fost întâmpinat de un mic grup de prieteni și membri ai familiei, inclusiv tatăl său, Keith Bushby, fost soldat SAS, și renumitul regizor Werner Herzog. Acesta din urmă lucrează la un documentar de lungmetraj despre călătoria sa, intitulat „Walk of Life”.

Întoarcere acasă și revedere cu familia, cel mai emoționant moment din cei 28 de ani

Într-un interviu acordat în septembrie 2026, Bushby a mărturisit că simte că este „momentul să încheie această călătorie”, adăugând: „Nu vreau să mai prelungesc totul pentru mult timp”.

Aventurierul a explicat că pasiunea sa pentru natură și orizonturi l-a motivat să pornească într-o astfel de expediție unică.

După finalizarea traversării Canalului Mânecii, Bushby este așteptat să ajungă în Hull, orașul său natal, la începutul lunii noiembrie, punând astfel punct unei călătorii legendare care a demonstrat că limitele umane pot fi depășite cu voință și determinare.

Bărbatul a făcut ocolul Pământului și a traversat 29 de țări pe jos

De-a lungul celor aproape trei decenii, Karl Bushby a parcurs peste 48.000 de kilometri prin 29 de țări, înfruntând provocări extreme. A traversat pe jos America de Sud, inclusiv periculosul Darien Gap, a ajuns în Alaska, a traversat Strâmtoarea Bering pe jos, înotând acolo unde a fost nevoie, și a continuat prin Siberia și Asia.

În Marea Caspică, a înotat timp de 31 de zile, iar în 2025 a ajuns în Europa, îndeplinind astfel cea mai mare parte a traseului său. Canalul Mânecii a rămas ultimul obstacol major înainte de a ajunge acasă, în Hull.

Drumul a fost întârziat cu 14 ani din cauza unor blocaje

Pe parcurs, Bushby s-a confruntat cu numeroase dificultăți, printre care restricții de viză, criza financiară din 2008 care i-a afectat sponsorii, pandemia de COVID-19 și tensiunile geopolitice. În iunie 2026, cererea sa de a traversa Tunelul Canalului Mânecii printr-un tunel de servicii a fost respinsă, ceea ce l-a determinat să opteze pentru înot.

În Rusia, de exemplu, a avut mari dificultăți cu obținerea vizelor, fiind nevoit chiar să meargă 4.800 km de la Los Angeles la Ambasada Rusiei din Washington pentru a protesta față de o interdicție de intrare. Aceasta a fost ridicată abia după un an, în 2014.

În pandemie, Bushby a fost nevoit să facă o pauză și să se întoarcă în Mexic, iar în iunie 2026, cererea sa de a traversa Canalul Mânecii prin tunelul de servicii a fost refuzată, lăsându-l cu o singură opțiune: să înfrunte apele reci și capricioase ale Canalului prin înot.