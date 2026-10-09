Când ar trebui, de fapt, să speli rufele la 90 de grade. Greșeala pe care o fac mulți oameni și care le poate deteriora hainele

Multe gospodine consideră că spălarea hainelor la temperaturi ridicate, cum ar fi 90°C, este garanția curățeniei perfecte. Totuși, specialiștii avertizează că acest obicei nu este doar inutil în majoritatea cazurilor, ci poate deteriora grav țesăturile.

Temperatura corectă pentru fiecare tip de țesătură

Pentru a evita greșelile și a afla temperatura optimă, primul pas este să verificați eticheta fiecărui articol de îmbrăcăminte. Aceasta indică temperatura maximă de spălare, pe care nu ar trebui să o depășiți. Dacă o haină necesită spălatul la 90 de grade, acest lucru va fi indicat pe etichetă.

Potrivit Zena, care aparține cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International, doar articolele albe din bumbac rezistent sau lenjerie, cum ar fi prosoapele de bucătărie, fețele de masă sau lenjeriile de pat, sunt potrivite pentru programele de 90°C.

Chiar și așa, faptul că un produs este fabricat 100% din bumbac nu garantează că poate rezista la temperaturi extreme.

Culoarea, tipul de țesătură, cusăturile și aplicațiile decorative joacă un rol esențial în alegerea corectă a programului de spălare. Pentru hainele de zi cu zi, o temperatură de 40°C este suficientă pentru a îndepărta murdăria obișnuită, în timp ce prosoapele și lenjeriile de pat pot fi spălate la 60°C.

Efectele temperaturii asupra consumului energetic

Un alt aspect important de luat în calcul este consumul de energie. De exemplu, o mașină de spălat consumă aproximativ 1.30 kWh pentru un ciclu la 60°C, în timp ce la 90°C consumul crește semnificativ, ajungând la 2.00 kWh. Alegerea unor programe mai eficiente poate contribui la economisirea energiei și a facturilor.

Ce materiale suferă la temperaturi ridicate

Nu toate materialele pot suporta temperaturi ridicate fără să sufere daune.

Lâna, mătasea, materialele sintetice sau cele care conțin elastan, precum și hainele în culori aprinse se pot micșora sau pot pierde din intensitatea culorii. În special, articolele cu imprimeuri sau aplicații lipite necesită o deosebită prudență.

Greșelile comune în tratarea petelor

Contrar a ceea ce se crede, petele dificile, cum ar fi cele de sânge, nu ar trebui tratate cu apă fierbinte. Sângele proaspăt trebuie tratat întotdeauna cu apă rece înainte de spălare, recomandă experții. În loc să apelați la temperaturi extreme, concentrați-vă pe alegerea unui detergent potrivit și pe utilizarea funcției de prespălare a mașinii.

Un alt mit des întâlnit este acela că un ciclu de spălare la 90°C curăță automat mașina de spălat. Acest lucru nu este adevărat. Dacă aparatul dumneavoastră are un program special pentru curățarea tamburului, utilizați-l conform instrucțiunilor. În caz contrar, depunerile din mașină nu vor fi eliminate eficient, mai scrie publicația menționată.