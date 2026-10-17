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Cât costă să ai un câine sau o pisică. Bugetul lunar de hrană, servicii veterinare și accesorii

Cristina Țapu
Cristina Țapu
Jurnalist
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Un Husky siberian și o pisică British Hair împreună pe un covor
Cât costă cu adevărat să ai un câine sau o pisică? Bugetul lunar de hrană, servicii veterinare și accesorii. Sursa foto: Shutterstock
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Decizia de a adăuga un animal de companie familiei este una dintre cele mai frumoase hotărâri, dar și un angajament financiar ce se extinde pe 10–15 ani. Deși dragostea pentru animale este neprețuită, hrana, controalele medicale și accesoriile de zi cu zi vin cu un cost clar. Cât cheltuiești cu adevărat pe o pisică sau un câine de-a lungul vieții acestuia?

Cuprins:

Înainte de a calcula bugetul lunar recurent, trebuie luate în calcul cheltuielile de start. Prima lună alături de un nou membru al familiei implică achiziționarea accesoriilor de bază și parcurgerea primilor pași medicali obligatorii. În medie, investiția inițială se situează între 750 și 1.550 lei pentru o pisică și între 950 și 2.100 lei pentru un câine.

Cât te costă investiția inițială dacă adopți versus dacă cumperi un animal de companie

Adopția: Este o opțiune responsabilă și, de cele mai multe ori, gratuită. Multe adăposturi oferă animale deja deparazitate, microcipate și chiar sterilizate.

Cumpărarea de la crescători autorizați (Pedigree): Costul achiziționării unui pui cu acte de origine variază între 2 000 și 6 500 lei pentru pisici de rasă (British Shorthair, Maine Coon, Ragdoll) și între 2 500 și 8 000 lei pentru câini (Golden Retriever, Ciobanesc German, French Bulldog, Beagle).

Kitul de start pentru pisici (Accesorii de bază)

  • Litieră igienică (simplă sau acoperită): 50–180 lei
  • Ansamblu de zgâriat (ansamblu de joacă/sisal): 80–350 lei
  • Cușcă / Geantă de transport: 90–200 lei
  • Boluri din inox sau ceramică pentru hrană și apă: 40–90 lei
  • Perie de grooming și unghieră: 40–80 lei
  • Jucării interactive (șoareci, undițe, mingi): 30–70 lei
  • Total kit accesorii pisică: 330–990 lei

Kitul de start pentru câini (Accesorii de bază)

  • Pătuț sau saltea ergonomică: 120–350 lei (în funcție de talie)
  • Ham/Zgărdă ergonomică și lesă rezistentă: 90–250 lei
  • Boluri cu suport înălțat (recomandat pentru talii mari): 60–180 lei
  • Cușcă/Geantă de transport sau centură de siguranță auto: 80–300 lei
  • Jucării rezistente de dentiție și aport: 50–120 lei
  • Total kit accesorii câine: 400–1 200 lei

Cât te costă lunar mâncarea pentru pisici vs. câini

Hrana reprezintă cea mai importantă cheltuială recurentă. Nutriția corectă este direct legată de starea de sănătate și de prevenirea afecțiunilor medicale pe termen lung.

Bugetul lunar de mâncare pentru pisici

O pisică adultă de talie medie (3–5 kg) consumă un mix de hrană uscată și hrană umedă (plicuri/conserve).

  • Hrană din gama economică / supermarket: 120–180 lei/lună (Atenție: poate duce în timp la probleme urinare sau digestive din cauza conținutului ridicat de carbohidrați și cereale).
  • Hrană Premium & Super-Premium (bogată în carne, fără cereale): 200–350 lei/lună.
  • Hrană veterinară / dietetică (renal, urinar, gastrointestinal): 300–480 lei/lună.
  • Asternutul igienic (nisipul): 50–120 lei/lună (bentonită, silicat sau tofu).

Bugetul lunar de mâncare pentru câini

La câini, consumul de hrană este direct proporțional cu masa corporală. Cheltuielile lunare pentru hrană variază considerabil în funcție de talie, conform unui sondaj efectuat de către INSCOP în luna septembrie a anului trecut.

  • Talie Foarte Mică / Toy (1–5 kg): 80–130 lei/lună pentru hrană economică sau 150–250 lei/lună pentru hrană super-premium.
  • Talie Mică (5–10 kg): 130–220 lei/lună pentru hrană economică sau 250–400 lei/lună pentru hrană super-premium.
  • Talie Medie (10–25 kg): 220–400 lei/lună pentru hrană economică sau 450–700 lei/lună pentru hrană super-premium.
  • Talie Mare & Gigant (>25 kg): 400–700 lei/lună pentru hrană economică sau 750–1200+ lei/lună pentru hrană super-premium sau veterinară.

Cât costă serviciile veterinare pentru pisici și câini

Costurile veterinare se împart în două mari categorii: prevenția anuală (previzibilă) și urgențele medicale (neprevăzute).

Proceduri uzuale de prevenție (Costuri anuale sau periodice)

  • Schema de vaccinare inițială (pui): 3–4 doze de vaccin + deparazitări interne — 350–600 lei.
  • Vaccinul anual de tip rapel (polivalent + antirabic): 120–220 lei/an.
  • Deparazitarea internă și externă recurentă:

Pisici: 30–60 lei/lună (pipete spot-on sau comprimate).

Câini: 50–120 lei/lună (comprimate masticabile împotriva puricilor, căpușelor și viermilor cardiaci, prețul crescând în funcție de kg).

Sterilizare / Castrare (procedură unică):

  • Pisică / Motan: 250–500 lei.
  • Câine mascul / femelă: 350–900 lei (variază semnificativ în funcție de greutate și anestezia folosită).

Microcipare, carnet de sănătate și înregistrare RECS (la câini): 120–200 lei.

Urgențe veterinare și fondul de rezervă

O simplă indigestie, o fractură sau ingestia unui corp străin poate genera rapid costuri importante. De exemplu:

  • Consultație de urgență / Gardă de noapte: 150–350 lei.
  • Set complet de analize de sânge (hemoleucogramă + biochimie): 200–400 lei.
  • Ecografie abdominală / Radiografie: 150–350 lei / expunere.
  • Intervenție chirurgicală de urgență sau spitalizare per zi: 800–3.500+ lei.

Cât costă serviciile opționale: grooming, cazare și dresaj

Pe lângă hrană și sănătate, există servicii care sporesc confortul animalului și stilul de viață al proprietarului.

Grooming și cosmetizare

  • Câini (tuns, spălat, curățat urechi, tăiat unghii): 120–300 lei per ședință (la fiecare 1–3 luni, în funcție de rasă precum Poodle, Bichon, Shi Tzu).
  • Pisici (descâlcit, baie, tuns la nevoie): 100–220 lei per ședință.

Cazare pe timpul vacanțelor (Pensiuni canine/feline sau Pet Sitter)

  • Pensiune pisici: 50–90 lei/zi.
  • Pensiune câini: 80–160 lei/zi.
  • Pet sitter la domiciliu: 60–120 lei/vizită.

Dressaj canin (Educație și comportament)

  • Curs de disciplină de bază (individual sau grup): 1.200–2.800 lei/pachet.
  • Ședințe de terapie comportamentală: 150–250 lei/oră.

Cât cheltuiești lunar și pe întreaga durată de viață a animalului

Pentru a avea o imagine clară asupra efortului financiar, am sintetizat costurile lunare medii de întreținere (hrană super-premium, deparazitări, consumabile și mici reînnoiri de accesorii).

Buget lunar minim recomandat pe categorii

  • Pisică: Un buget minim este de 200 lei/lună, nivelul mediu recomandat ajunge la 300–450 lei/lună, iar un nivel premium depășește 600 lei/lună.
  • Câine talie mică (<10 kg): Bugetul minim este de 250 lei/lună, cel mediu recomandat se situează la 350–500 lei/lună, iar cel premium depășește 700 lei/lună.
  • Câine talie medie (10–25 kg): Bugetul minim este de 350 lei/lună, cel mediu recomandat ajunge la 500–750 lei/lună, iar cel premium depășește 1 000 lei/lună.
  • Câine talie mare (>25 kg): Bugetul minim este de 500 lei/lună, cel mediu recomandat urcă la 800–1.200 lei/lună, iar cel premium depășește 1.600 lei/lună.

Sfaturi practice pentru optimizarea bugetului fără a afecta sănătatea animalului

Gestionarea eficientă a cheltuielilor nu înseamnă să faci compromisuri în privința calității vieții prietenului tău necuvântător, ci să adopți decizii de cumpărare inteligente:

  • Cumpără hrană în saci mari: Achiziționarea hranei uscate în saci de 10–15 kg reduce prețul pe kilogram cu până la 25–35% comparativ cu pachetele de 1,5–3 kg.
  • Nu face economii la calitatea hranei: Hrana ieftină din supermarket conține adesea procentaje scăzute de proteină de calitate și mulți umpluturi vegetale, ceea ce poate duce ulterior la diabet, obezitate, probleme renale sau dermatologice — afecțiuni care costă mii de lei în clinica veterinară.
  • Investește în prevenție: Deparazitarea executată la timp și vaccinarea anuală te scutesc de tratamente extrem de scumpe pentru boli grave precum parvoviroza, babesioza sau giardioza, informează Doc.ro.
  • Creează un fond special de urgență: Pune deoparte lunar 50–100 lei într-un cont separat de economii destinat exclusiv problemelor de sănătate ale animalului.
  • Efectuează periajul și igiena dentară acasă: Îngrijirea regulată a blănii previne încâlceala gravă (scăzând costurile de grooming), iar periajul dentar zilnic previne depunerea de tartru și necesitatea detartrajului sub anestezie generală.

Să ai un câine sau o pisică este o experiență minunată care îmbunătățește dovedit calitatea vieții și sănătatea emoțională. Cu toate acestea, este esențial ca decizia să fie luată responsabil, având o imagine clară asupra impactului financiar.

Un buget minim lunar de 300–450 lei pentru o pisică și 400–800 lei pentru un câine îți va garanta că îi poți oferi companionului tău o hrană de calitate, o îngrijire medicală corespunzătoare și o viață lungă, fericită și lipsită de griji.

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Tags: animale de companie evergreen
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