Dormitul pe spate poate reduce durerile de spate și menține coloana vertebrală dreaptă, dar poate agrava sforăitul și refluxul gastric, spun specialiștii citați de TSN. Poziția corectă depinde de nevoile fiecărui individ.

Formitul pe spate este una dintre cele mai comune poziții de somn, dar este cu adevărat benefic pentru sănătate?

Această poziție poate oferi atât avantaje, cât și dezavantaje, în funcție de caracteristicile individuale ale fiecărei persoane.

Beneficiile somnului pe spate

Pentru mulți, dormitul pe spate este confortabil și ajută la menținerea unei poziții naturale a coloanei vertebrale.

„Atunci când corpul este întins pe o suprafață uniformă, greutatea se distribuie mai bine, reducând presiunea asupra gâtului, umerilor și zonei lombare”, explică specialiștii.

Această poziție este recomandată mai ales persoanelor cu dureri de spate, mai ales dacă își plasează o pernă mică sub genunchi pentru a reduce tensiunea în zona lombară.

Când dormitul pe spate devine problematic

Totuși, această poziție nu este ideală pentru toți. De exemplu, persoanele care se confruntă cu sforăit sau apnee în somn ar putea observa o intensificare a simptomelor.

Gravitația poate determina deplasarea limbii sau a țesuturilor moi către partea din spate a gâtului, ceea ce îngustează căile respiratorii.

Pentru cei care suferă de apnee obstructivă în somn, este posibil ca medicii să recomande dormitul pe o parte pentru a menține căile respiratorii deschise, subliniază specialiștii.

De asemenea, odată cu înaintarea în vârstă, poziția pe spate poate deveni mai puțin confortabilă din cauza schimbărilor naturale ale coloanei vertebrale, articulațiilor și mușchilor.

În astfel de cazuri, ajustarea poziției sau schimbarea saltelei și a pernei pot face o diferență semnificativă.

Alte efecte ale somnului pe spate

Un alt aspect interesant legat de dormitul pe spate este impactul său asupra pielii. Spre deosebire de pozițiile în care fața este apăsată de pernă, această poziție poate reduce apariția ridurilor cauzate de presiunea constantă asupra pielii.

Experții Johns Hopkins confirmă că dormitul pe spate este o alegere bună pentru cei preocupați de sănătatea pielii, dar subliniază că îmbătrânirea pielii depinde de mai mulți factori.

În schimb, pentru persoanele care suferă de reflux acid sau arsuri la stomac, poziția pe spate poate agrava simptomele. În astfel de cazuri, ridicarea parțială a corpului superior în timpul somnului poate ajuta, dar este indicată o consultare medicală pentru a aborda cauza principală a problemei.

Cum să dormi corect pe spate

Pentru cei cărora această poziție li se pare comodă, există câteva recomandări pentru a o face și mai confortabilă:

- Alege o pernă care să susțină gâtul fără a ridica prea mult capul;

- Plasează o pernă mică sub genunchi pentru a reduce presiunea lombară;

- Ai grijă ca umerii să rămână relaxați;

- Optează pentru o saltea care să ofere suport adecvat, fără să fie prea moale sau prea tare;

- În cazul durerilor sau dificultăților de respirație, încearcă să dormi pe o parte.

Cine ar trebui să evite această poziție de somn

Dormitul pe spate nu este recomandat tuturor. Persoanele care suferă de următoarele probleme ar trebui să ia în considerare alte poziții de somn sau să consulte un medic:

- Sforăit;

- Apnee obstructivă în somn;

- Reflux gastroesofagian sau arsuri la stomac;

- Dureri de spate sau gât;

- Probleme respiratorii în timpul somnului

Așadar, deși dormitul pe spate poate fi benefic pentru unii, este esențial să se ia în considerare nevoile individuale și eventualele afecțiuni preexistente.