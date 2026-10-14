Susține Susține

Ce se întâmplă cu obiectele confiscate la controlul de securitate din aeroport și cum pot fi recuperate bunurile oprite la filtru

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
Comentează
Ce se întâmplă cu obiectele confiscate la controlul de securitate din aeroport și cum pot fi recuperate bunurile oprite la filtru. Sursă foto: Shutterstock
Ce se întâmplă cu obiectele confiscate la controlul de securitate din aeroport și cum pot fi recuperate bunurile oprite la filtru. Sursă foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Controlul de securitate din aeroport reprezintă, pentru mulți pasageri, cel mai tensionat moment dinaintea unei călătorii cu avionul. O simplă sticluță de parfum care depășește limita de 100 de mililitri, o forfecuță uitată în trusa de toaletă sau o unealtă de mici dimensiuni pot da peste cap planurile de vacanță. În fața opțiunii de a pierde zborul sau de a renunța la bunul respectiv, majoritatea călătorilor aleg să îl lase pe banda de control, convinși că nu îl vor mai revedea niciodată, relatează publicația polonă Fakt, parte a trustului Ringier.

Destinația finală a acestor obiecte nu este însă întotdeauna groapa de gunoi. Traseul bunurilor oprite la filtrele de securitate depinde în mod direct de natura produsului, de legislația națională și de politicile interne ale fiecărui aeroport în parte. În timp ce unele terminale mizează pe distrugerea rapidă, altele au creat parteneriate ecologice sau oferă pasagerilor soluții reale pentru a-și recupera bunurile.

Cosmeticele și parfumurile: între incinerare și cauze caritabile

Recipientele cu lichide, paste, geluri sau aerosoli care depășesc volumul permis și nu respectă regulile stricte de ambalare în pungi transparente sunt, în mod standard, trimise spre neutralizare sau distrugere din considerente stricte de siguranță aviatică. Cu toate acestea, în ultimii ani, presiunea legată de risipă și de sustenabilitate a schimbat abordarea pe marile aeroporturi internaționale.

Produsele cosmetice noi, sigilate sau recipientele de îngrijire personală intacte sunt redirecționate frecvent către organizații caritabile. Un exemplu elocvent este Aeroportul Gatwick din Londra, care a reușit să doneze două tone de produse de igienă și cosmetice către banca locală de produse igienico-sanitare The Crawley and Horley Hygiene Bank, sprijinind persoane aflate în situații vulnerabile.

Un model similar funcționează și pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington prin campania „Donate, Don’t Discard”. Prin colectarea produselor sigilate care depășeau normele de cabină, autoritățile au evitat trimiterea a peste 450 de kilograme de deșeuri la rampele de gunoi, transformând o confiscare neplăcută într-un ajutor comunitar concret.

Ce se alege de uneltele ascuțite și obiectele considerate periculoase

Situația se schimbă radical atunci când vine vorba despre obiecte contondente, cuțite, bricege, foarfece voluminoase sau obiecte care imită armele. David Martin, director general al companiei de profil Heamar, arată că gestionarea bunurilor periculoase impune proceduri de securitate mult mai stricte: lichidele suspecte sunt distruse automat, în timp ce obiectele metalice sau uneltele pot fi predate unor companii specializate pentru reciclare, vânzare la licitație sau neutralizare securizată.

Excepțiile de la regulă nu lipsesc și uneori capătă valențe neașteptate. În anul 2019, personalul de securitate de pe Aeroportul din Vilnius a realizat un brad inedit de Crăciun, împodobit exclusiv cu obiecte interzise confiscate de la pasageri — de la cuțite și foarfece, până la gloanțe inerte și brichete —, ca formă de conștientizare vizuală a riscurilor.

Cum poți evita pierderea definitivă a bunurilor la securitate

Rămânerea fără un bun drag la filtrul de control nu este întotdeauna o sentință definitivă. Dacă obiectul descoperit este interzis doar în bagajul de mână, dar este permis în cel de cală, pasagerii au opțiunea de a reveni în zona publică pentru a-l înregistra la cală, cu condiția ca timpul rămas până la îmbarcare să permită acest lucru.

O altă soluție practică este predarea obiectului către o persoană însoțitoare care nu zboară și care poate aștepta în terminal.

Pentru a valorifica aceste opțiuni este însă esențială sosirea din timp la aeroport. Contextul devine și mai important în condițiile în care companiile aeriene ajustează frecvent orarele de lucru la ghișee; spre exemplu, începând cu 10 noiembrie, Ryanair își modifică procedurile de check-in și depunere a bagajelor, impunând pasagerilor o prezență mai timpurie la aeroport.

Pe mai multe aeroporturi europene mari, precum Glasgow, Luton sau Stansted, călătorii au la dispoziție servicii specializate, precum „Post & Fly”, operat de Excess Baggage Company.

Pasagerul primește pe loc o dovadă cu un cod de identificare, bunul este sigilat, iar din contul online se poate solicita expedierea acestuia prin curierat la domiciliu (în Marea Britanie sau pe teritoriul european) ori păstrarea lui într-un spațiu securizat, timp de 30 de zile, până la întoarcerea din călătorie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: călătorii aviatie aeroport turism
Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gsp.ro
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Gsp.ro
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Parteneri
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
Libertateapentrufemei.ro
#BreakingNews care revoltă milioane de români! Verdictul instanței a venit acum 2 minute! Decizie halucinantă în cazul arestului lui Călin Georgescu! E oficial.
BREAKING grav despre vedeta PRO TV! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Avantaje.ro
BREAKING grav despre vedeta PRO TV! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Cum arată casa Mihaelei Rădulescu din Monaco. Terasa imensă îți ia ochii, dar nu e singura surpriză
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată casa Mihaelei Rădulescu din Monaco. Terasa imensă îți ia ochii, dar nu e singura surpriză
ALTE ȘTIRI
INSTANT DIRECTOR ARR DNA CRISTIAN ANTON 08 INQUAM Photos Octav Ganea copy
Știri România
10:00
DNA a clasat dosarul în care Cristian Anton, directorul ARR prins cu șpaga în cutii de pantofi, a amenințat doi inspectori de trafic: „Știi ce fac cu tine? Am să spăl pe jos”
televizoare furate, în cutii, gasite de polițiști la perchezitii, in Olt
Știri România
08:45
Cinci bărbați din Olt au furat 41 de televizoare direct din remorca unui TIR aflat în mers, pe o șosea din Mehedinți
Parteneri
Brexitul revine în centrul disputei politice din Marea Britanie. Ce urmărește Andy Burnham și ce riscuri vede un jurnalist român stabilit în Anglia
Adevarul.ro
Brexitul revine în centrul disputei politice din Marea Britanie. Ce urmărește Andy Burnham și ce riscuri vede un jurnalist român stabilit în Anglia
Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după 11 etape. Adrian Ilie și Cristi Balaj și-au ales favoritele
Fanatik.ro
Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după 11 etape. Adrian Ilie și Cristi Balaj și-au ales favoritele
Ce rămâne din 1.000 de euro lunar după chirie în Atena și unde locuința depășește singură întregul buget
Financiarul.ro
Ce rămâne din 1.000 de euro lunar după chirie în Atena și unde locuința depășește singură întregul buget
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu | sursa foto: Facebook
Stiri Mondene
10:06
Ce se întâmplă cu restaurantul lui Cătălin Scărlătescu din Zanzibar. Cătălin Cazacu a spus adevărul: „Absolut tot”
Sandra si Adi Mutu
Stiri Mondene
09:05
Sandra Mutu, primele declarații despre căsnicia cu Adrian Mutu. „Sunt și perioade dificile, oboseală, probleme”
Parteneri
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Tvmania.libertatea.ro
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Redactia.ro
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
Parteneri
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Mediafax.ro
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Cazare de 25 € la un hotel din Veneţia, pe Booking. Oraşul s-a umplut de turişti care nu aveau unde să doarmă
Observatornews.ro
Cazare de 25 € la un hotel din Veneţia, pe Booking. Oraşul s-a umplut de turişti care nu aveau unde să doarmă
Papa Leon, operat pentru îndepărtarea unei formațiuni pulmonare. Diagnosticul confirmat de medici
Kanald.ro
Papa Leon, operat pentru îndepărtarea unei formațiuni pulmonare. Diagnosticul confirmat de medici
POLITIC
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
13 oct.
Sorin Grindeanu a dat semnalul cu două zile înainte ca Luca Niculescu să depună lista miniștrilor în Parlament: „Dacă vom hotărî să intrăm la guvernare, vom avea o cerință”
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline. Foto: Hepta
Politică
13 oct.
PNL acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu 6 luni. Ilie Bolojan: „Vom fi în opoziție, dar în primele șase luni nu vom vota nicio moțiune de cenzură”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Auto
10:20
Se schimbă regulile pentru șoferi, inclusiv străini, pe drumurile din Italia: noul Cod Rutier a fost aprobat de guvern
Stiri Mondene
10:13
„Asia Express” 14 octombrie 2026. Ce se va întâmpla cu echipele, după ce Maya și Mirela Retegan au câștigat Imunitatea
Lifestyle
10:09
Ce se întâmplă cu corpul în timpul anesteziei generale și de ce nu este același lucru cu somnul
Cultură și Vacanțe
10:08
Dracula Film Festival 2026 transformă Brașovul în destinația ideală de weekend: premiere internaționale, cineconcerte și reduceri la restaurantele din centrul vechi
Citește mai multe
TRENDING
Politică
06:59
Cine este Dan Neculăescu, diplomatul dorit de Nicușor Dan ca ministru de externe în Guvernul Niculescu
Sănătate
08:29
Ce este adenocarcinomul pulmonar, cancerul de care suferă Papa Leon al XIV-lea. Este al doilea papă consecutiv operat la plămânul drept
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Lifestyle
13 oct.
Horoscop 14 octombrie 2026. Leii pot primi astăzi informații valoroase de la o persoană din anturajul apropiat
femei gemene de 100 de ani, se îmbracă la fel
Longevitate
09:59
Două femei gemene, născute în 1926, se îmbracă la fel în fiecare zi: „Suntem încă aici și putem face asta”
Panorama din Dubai, Emiratele Arabe Unite
Lifestyle
09:36
5.000 de noi locuri de muncă disponibile în Dubai. O companie își caută angajați cărora le va asigura și zborurile, vizele și cazarea
Imaginea prezintă un bărbat îmbrăcat în cămașă albastră care asamblează blocuri modulare din plastic reciclat pe glafurile unei ferestre în cadrul construcției unei case.
Lifestyle
09:20
Case construite în doar 5 zile, cu materiale din plastic reciclat. Cum funcționează sistemul dezvoltat în Columbia
Vedere de sus asupra unor persoane diverse, pasageri care își așează obiectele personale în tăvi de plastic pentru procedurile de control pe banda transportoare cu scaner cu raze X. Punctul de control de securitate din aeroport înainte de îmbarcarea în avion.
Cultură și Vacanțe
09:09
Ce se întâmplă cu obiectele confiscate la controlul de securitate din aeroport și cum pot fi recuperate bunurile oprite la filtru
Păturata pe Crumpi
Cultură și Vacanțe
08:17
Mâncarea cu nume bizar care a cucerit România. Ce este „păturata pe crumpi” și de ce vin turiștii de la sute de kilometri pentru o porție
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Calendar ortodox octombrie 2025 - Imagine cu o batrana care tine in brate o icoană ce o înfăţişează pe Sf Parascheva, în timpul pelerinajului de la Iaşi
Știri România
08:01
În 1888, focul a mistuit paraclisul, dar moaștele au rămas neatinse. În 2026, peste 175.000 de pelerini se închină la Iași. Cine a fost Sfânta Parascheva și ce tradiții poartă
Drone de război
Știri România
07:54
Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea privind o posibilă pătrundere a unor drone în spațiul aerian
bagaj cu 7 kilograme de canabis descoperit de polițiști la vama Nadlac-12-octombrie
Știri România
07:50
Un tânăr de 21 de ani, care venea din Spania în România, a fost reținut la vama Nădlac, după ce polițiștii au văzut ce avea în bagaj
pelerinaj-sfanta-parascheva-2026 (10)
Analiză
Știri România
07:00
Cine sunt oamenii de la coada pentru moaștele Sfintei Parascheva și ce-i aduce la Iași: „Avem nevoie să nu ne purtăm singuri poverile”
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu