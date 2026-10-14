Ce se întâmplă cu obiectele confiscate la controlul de securitate din aeroport și cum pot fi recuperate bunurile oprite la filtru

Controlul de securitate din aeroport reprezintă, pentru mulți pasageri, cel mai tensionat moment dinaintea unei călătorii cu avionul. O simplă sticluță de parfum care depășește limita de 100 de mililitri, o forfecuță uitată în trusa de toaletă sau o unealtă de mici dimensiuni pot da peste cap planurile de vacanță. În fața opțiunii de a pierde zborul sau de a renunța la bunul respectiv, majoritatea călătorilor aleg să îl lase pe banda de control, convinși că nu îl vor mai revedea niciodată, relatează publicația polonă Fakt, parte a trustului Ringier.

Destinația finală a acestor obiecte nu este însă întotdeauna groapa de gunoi. Traseul bunurilor oprite la filtrele de securitate depinde în mod direct de natura produsului, de legislația națională și de politicile interne ale fiecărui aeroport în parte. În timp ce unele terminale mizează pe distrugerea rapidă, altele au creat parteneriate ecologice sau oferă pasagerilor soluții reale pentru a-și recupera bunurile.

Cosmeticele și parfumurile: între incinerare și cauze caritabile

Recipientele cu lichide, paste, geluri sau aerosoli care depășesc volumul permis și nu respectă regulile stricte de ambalare în pungi transparente sunt, în mod standard, trimise spre neutralizare sau distrugere din considerente stricte de siguranță aviatică. Cu toate acestea, în ultimii ani, presiunea legată de risipă și de sustenabilitate a schimbat abordarea pe marile aeroporturi internaționale.

Produsele cosmetice noi, sigilate sau recipientele de îngrijire personală intacte sunt redirecționate frecvent către organizații caritabile. Un exemplu elocvent este Aeroportul Gatwick din Londra, care a reușit să doneze două tone de produse de igienă și cosmetice către banca locală de produse igienico-sanitare The Crawley and Horley Hygiene Bank, sprijinind persoane aflate în situații vulnerabile.

Un model similar funcționează și pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington prin campania „Donate, Don’t Discard”. Prin colectarea produselor sigilate care depășeau normele de cabină, autoritățile au evitat trimiterea a peste 450 de kilograme de deșeuri la rampele de gunoi, transformând o confiscare neplăcută într-un ajutor comunitar concret.

Ce se alege de uneltele ascuțite și obiectele considerate periculoase

Situația se schimbă radical atunci când vine vorba despre obiecte contondente, cuțite, bricege, foarfece voluminoase sau obiecte care imită armele. David Martin, director general al companiei de profil Heamar, arată că gestionarea bunurilor periculoase impune proceduri de securitate mult mai stricte: lichidele suspecte sunt distruse automat, în timp ce obiectele metalice sau uneltele pot fi predate unor companii specializate pentru reciclare, vânzare la licitație sau neutralizare securizată.

Excepțiile de la regulă nu lipsesc și uneori capătă valențe neașteptate. În anul 2019, personalul de securitate de pe Aeroportul din Vilnius a realizat un brad inedit de Crăciun, împodobit exclusiv cu obiecte interzise confiscate de la pasageri — de la cuțite și foarfece, până la gloanțe inerte și brichete —, ca formă de conștientizare vizuală a riscurilor.

Cum poți evita pierderea definitivă a bunurilor la securitate

Rămânerea fără un bun drag la filtrul de control nu este întotdeauna o sentință definitivă. Dacă obiectul descoperit este interzis doar în bagajul de mână, dar este permis în cel de cală, pasagerii au opțiunea de a reveni în zona publică pentru a-l înregistra la cală, cu condiția ca timpul rămas până la îmbarcare să permită acest lucru.

O altă soluție practică este predarea obiectului către o persoană însoțitoare care nu zboară și care poate aștepta în terminal.

Pentru a valorifica aceste opțiuni este însă esențială sosirea din timp la aeroport. Contextul devine și mai important în condițiile în care companiile aeriene ajustează frecvent orarele de lucru la ghișee; spre exemplu, începând cu 10 noiembrie, Ryanair își modifică procedurile de check-in și depunere a bagajelor, impunând pasagerilor o prezență mai timpurie la aeroport.

Pe mai multe aeroporturi europene mari, precum Glasgow, Luton sau Stansted, călătorii au la dispoziție servicii specializate, precum „Post & Fly”, operat de Excess Baggage Company.