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De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă

Ana Maria Teodorescu
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De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
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În zilele ploioase, când este înnorat sau ceață, cei mai mulți oameni aleg aproape fără să-și dea seama haine negre, gri ori închise la culoare. Sunt practice, se murdăresc mai greu și par potrivite cu anotimpul. Totuși, tocmai în zilele mai mohorâte, o haină într-o culoare vie poate schimba felul în care te simți și te poate face mai vizibil pe stradă. Află mai multe despre de ce este bine să te îmbraci în haine colorate mai ales atunci când vremea este urâtă.

Cuprins:

Hainele colorate schimbă atmosfera unei zile mohorâte

Un pulover galben, o geacă roșie, o căciulă verde sau chiar o eșarfă într-o nuanță puternică pot înveseli o ținută și te pot face mai vizibil pentru șoferi.

Felul în care ne îmbrăcăm nu ține numai de vreme și de ceea ce avem de făcut în ziua respectivă. Hainele pot influența postura, încrederea și dispoziția cu care ieșim din casă.

O ținută în care ne simțim bine poate face ca o dimineață cenușie să pară mai puțin apăsătoare. Culorile ies mai mult în evidență atunci când lumina este slabă, iar împrejurimile au aceleași tonuri închise. Toamna și iarna, clădirile ude, asfaltul, copacii fără frunze și cerul acoperit alcătuiesc un fundal în care predomină griul și maroul. O culoare vie întrerupe această uniformitate și atrage privirea.

Efectul poate fi plăcut nu numai pentru persoana care poartă haina, ci și pentru cei din jur. Este același motiv pentru care florile, obiectele viu colorate sau luminile calde schimbă atmosfera unei încăperi. Culoarea adaugă varietate într-un peisaj dominat de tonuri stinse.

Nu este nevoie de o ținută alcătuită în întregime din culori puternice. Uneori este suficient un singur obiect bine ales, precum o jachetă, un fular, o umbrelă, o geantă sau o pereche de mănuși. Un astfel de detaliu poate face o ținută mai interesantă, fără să pară încărcată.

Ce legătură există între culori și starea de spirit

Culorile sunt legate, în mintea noastră, de diferite stări și experiențe. Galbenul poate aminti de lumină și de zilele însorite, verdele de natură, albastrul de cer sau de apă, iar roșul de căldură și energie. Aceste asocieri sunt influențate de cultură, de amintirile personale și de preferințele fiecăruia.

O analiză amplă a cercetărilor despre culori și emoții a arătat că oamenii fac destul de constant anumite legături. Nuanțele luminoase sunt asociate mai des cu stări plăcute, galbenul cu bucuria, iar culorile foarte închise cu tristețea. Autorii atrag însă atenția asupra unei diferențe importante. Faptul că o culoare este asociată cu o emoție nu înseamnă neapărat că va produce aceeași stare de fiecare dată când o privim sau o purtăm.

În viața de zi cu zi, contează mai ales relația personală cu o anumită culoare. Dacă portocaliul îți place și îți amintește de vacanțe, o eșarfă portocalie poate avea un efect mai plăcut asupra ta. Pentru altcineva, albastrul intens, verdele crud sau rozul pot avea exact același rol.

Așadar, nu există o culoare care să le schimbe tuturor dispoziția în același fel. Mai important este să alegi o nuanță care îți place, în care te recunoști și pe care o porți cu plăcere.

Descoperă și 10 obiceiuri zilnice care îți pot îmbunătăți starea de spirit

O alegere mică poate schimba felul în care începi ziua

Într-o dimineață rece și ploioasă, tendința este să alegem repede cele mai comode și mai discrete haine. Dacă facem însă loc unei culori care ne place, alegerea devine un mic gest de grijă față de noi înșine.

Contează și faptul că hainele sunt foarte aproape de corp și rămân cu noi ore întregi. Ne vedem mânecile, încălțămintea, geanta sau fularul de mai multe ori pe parcursul zilei. O culoare plăcută reapare în câmpul vizual și poate contribui la impresia generală pe care o avem despre ținută și despre propria înfățișare.

Atunci când considerăm că ne stă bine cu ceva, tindem să ne simțim mai siguri pe noi. Uneori ne îndreptăm postura, ne privim cu mai multă plăcere în oglindă sau intrăm într-o încăpere cu mai multă încredere. Culoarea este doar o parte a acestui efect. Croiala, confortul și felul în care haina se potrivește cu stilul nostru sunt la fel de importante.

O geacă foarte colorată, dar incomodă, nu va îmbunătăți prea mult o zi ploioasă. În schimb, o haină călduroasă și practică, într-o nuanță care ne place, poate îmbina confortul cu starea bună pe care o dă o ținută reușită.

De ce culorile sunt și utile când plouă sau este ceață

Haine colorate în zile ploioase - Sursă foto: Shutterstock
Haine colorate în zile ploioase - Sursă foto: Shutterstock

Pe vreme frumoasă, vizibilitatea este bună, iar șoferii pot distinge mai ușor pietonii de la distanță. Situația se schimbă atunci când plouă, este ceață, ninge sau se întunecă devreme.

Parbrizul ud, reflexiile farurilor în asfalt și lumina redusă fac mai greu de observat o persoană îmbrăcată complet în negru sau gri închis. Dacă aceasta se află lângă mașini parcate, copaci, garduri sau clădiri întunecate, conturul corpului se poate pierde pentru câteva clipe în fundal.

O haină colorată creează contrast. O jachetă galbenă, portocalie, roșie, roz intens sau verde deschis poate fi observată mai repede decât una neagră, mai ales în timpul zilei și spre seară. Acest lucru este util pentru pietoni, dar și pentru bicicliști, alergători și persoanele care își plimbă câinele pe marginea drumului.

Recomandările oficiale pentru siguranța pietonilor îndeamnă la purtarea unor haine deschise, viu colorate sau fluorescente atunci când lumina zilei este slabă. Pe întuneric, recomandarea se schimbă, astfel că materialele reflectorizante sunt mai eficiente.

Culoare foarte vie, fluorescent sau reflectorizant: care este diferența

Acești termeni sunt folosiți adesea ca și cum ar însemna același lucru, dar există diferențe importante între ei.

O haină într-o culoare vie este mai ușor de remarcat datorită contrastului cu împrejurimile. Roșul, galbenul, portocaliul, verdele deschis și rozul intens ies bine în evidență într-un peisaj cenușiu. Ele sunt utile ziua, când există suficientă lumină pentru ca nuanța să fie văzută.

Materialele fluorescente par deosebit de luminoase în timpul zilei și în amurg. Cele galben-verzui, portocalii sau roz intens sunt folosite tocmai pentru a face o persoană mai ușor de observat. Fluorescența are nevoie însă de lumină naturală sau de o altă sursă de lumină pentru a funcționa.

Materialele reflectorizante au alt rol. Ele reflectă lumina farurilor și devin foarte vizibile noaptea. Benzile de pe vestele de siguranță, ghiozdane, geci sau încălțăminte pot părea gri ori argintii ziua, dar strălucesc puternic atunci când sunt luminate direct.

Din acest motiv, o haină galbenă obișnuită este o alegere bună într-o după-amiază ploioasă, însă nu înlocuiește benzile reflectorizante după lăsarea întunericului. Pentru deplasările de seară, cea mai bună alegere este o combinație între o culoare vizibilă și elemente care reflectă lumina.

Ce culori se văd mai bine pe vreme mohorâtă

Vizibilitatea depinde de contrast, nu doar de culoarea în sine. O haină trebuie să se distingă de fundalul în care te deplasezi.

Galbenul intens și galbenul-verzui sunt foarte ușor de observat în lumină slabă. Portocaliul și rozul aprins creează, de asemenea, un contrast puternic cu asfaltul, ceața și vegetația închisă la culoare. Roșul viu atrage privirea, deși poate părea mai întunecat după ce lumina scade foarte mult.

Albastrul electric și verdele crud pot fi și ele vizibile, mai ales în oraș. În schimb, bleumarinul, vișiniul, verdele măsliniu și movul foarte închis se pot confunda cu negrul de la distanță sau în condiții de lumină slabă.

Albul și culorile foarte deschise sunt mai ușor de văzut decât negrul în multe situații, dar nu oferă întotdeauna cel mai bun contrast. O geacă albă poate fi mai greu de distins atunci când ninge, iar una bej se poate pierde într-un decor deschis. Pe timp de noapte, nici albul nu înlocuiește materialele reflectorizante.

Pentru a alege o culoare potrivită, merită să te gândești la drumul pe care îl parcurgi. Dacă mergi pe trotuare slab luminate, lângă trafic, o piesă în galben, portocaliu sau roz intens este mai ușor de remarcat decât una în tonuri pământii.

Hainele colorate sunt deosebit de utile pentru copii

Copiii sunt mai scunzi și pot fi mai greu de văzut de după mașinile parcate, garduri, tomberoane sau vegetație. În plus, mișcările lor pot fi mai greu de anticipat. O geacă vizibilă, un ghiozdan cu elemente reflectorizante și încălțămintea cu detalii luminoase îi ajută să fie observați mai repede.

Pentru drumul către școală, culorile deschise sau fluorescente sunt utile în diminețile întunecate, ploioase ori cu ceață. După-amiaza, când se întunecă devreme, ghiozdanul și haina ar trebui să aibă și suprafețe reflectorizante.

Un mic accesoriu prins numai pe partea din față a ghiozdanului nu este suficient în toate situațiile. Copilul trebuie să poată fi văzut și din lateral, atunci când traversează, și din spate, atunci când merge pe marginea drumului. Benzile aplicate pe lateralele ghiozdanului, pe mâneci ori în jurul gleznelor pot completa haina colorată.

Desigur, vizibilitatea nu înlocuiește regulile de circulație. Copiii trebuie să traverseze pe la trecerile pentru pietoni, să se asigure și să evite folosirea telefonului atunci când trec strada. Hainele potrivite îi ajută să fie văzuți, dar nu pot compensa o traversare periculoasă.

Bicicliștii și alergătorii au nevoie de mai mult decât o haină viu colorată

Cei care aleargă sau merg cu bicicleta se deplasează mai repede decât un pieton, iar șoferii trebuie să le observe direcția și viteza. Pe vreme urâtă, o jachetă fluorescentă poate face silueta mai vizibilă în timpul zilei, iar benzile reflectorizante îi ajută pe șoferi să recunoască mai repede o persoană în mișcare după lăsarea întunericului.

Elementele reflectorizante aflate pe glezne, genunchi sau încheieturile mâinilor sunt utile deoarece se mișcă odată cu corpul. Mișcarea repetată poate ajuta un șofer să recunoască faptul că în față se află un pieton sau un biciclist.

Bicicleta trebuie să aibă luminile necesare și elementele reflectorizante prevăzute de regulile de circulație. O haină viu colorată completează aceste dotări, dar nu le înlocuiește.

Și persoanele care își plimbă câinele se pot face mai ușor observate cu ajutorul unei veste, al unei jachete colorate sau al unor benzi reflectorizante. Pentru animal pot fi folosite o zgardă, un ham ori o lesă cu elemente reflectorizante, mai ales dacă blana este închisă la culoare.

Cum introduci mai multă culoare în ținută fără să-ți schimbi garderoba

Culoarea poate fi adăugată treptat, prin piese care se potrivesc ușor cu lucrurile pe care le porți deja.

O geacă galbenă sau roșie este foarte vizibilă, dar nu toată lumea dorește o piesă atât de puternică. Același efect vizual poate fi obținut, într-o măsură mai mică, cu o căciulă, un fular, o umbrelă sau o geantă colorată.

Dacă porți un palton închis la culoare, alege un fular lat într-o nuanță clară, care rămâne vizibil deasupra hainei. La o geacă neagră se potrivesc ușor galbenul muștar, roșul, verdele smarald, turcoazul, albastrul intens sau rozul. Pentru o ținută maro ori bej, încearcă albastru, verde, portocaliu sau vișiniu deschis.

Umbrela este și ea importantă. Una galbenă, portocalie sau multicoloră se vede mai bine în ploaie decât una neagră. Totuși, pentru că umbrela poate acoperi partea de sus a corpului, este bine să existe culoare ori material reflectorizant și pe geacă, geantă sau încălțăminte.

Rucsacurile și gențile pot fi prevăzute cu benzi adezive reflectorizante, brelocuri speciale sau huse fluorescente. O husă de rucsac în culoare vie are și avantajul că protejează lucrurile de ploaie.

Alege culori pe care le porți cu plăcere

O ținută colorată nu trebuie să fie stridentă. Dacă nu te simți bine în galben sau portocaliu, nu există niciun motiv să le porți numai pentru că sunt considerate vesele. Albastrul intens, verdele, movul luminos ori un roșu mai temperat pot aduce suficientă culoare.

Contează și combinația. O singură piesă intens colorată este mai ușor de integrat decât mai multe nuanțe puternice purtate împreună. Un palton bleumarin cu o eșarfă turcoaz, o geacă gri cu o căciulă roșie sau o ținută neagră cu o umbrelă galbenă sunt variante simple, care nu cer schimbarea stilului personal.

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Tags: evergreen curiozități
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După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia are nevoie de o proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2,7 ani ce suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Știri România
08:00
După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia va avea nevoie de proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2 ani și 7 luni, care suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Jandarmeria a folosit inclusiv tunuri de apă pentru dispersarea participanților de la mitingul din 10 august 2018. Sursă foto: Hepta.
Știri România
07:53
Dosarul 10 august se judecă la trei zile după ce faptele s-au prescris: un nou termen la Curtea Militară de Apel București
Un bărbat îmbrăcat într-o geacă neagră și pantaloni închiși la culoare, mergând pe un trotuar pavat în timp ce ține o umbrelă maro deasupra capului, pe o ploaie torențială.
Știri România
07:42
Val de frig, ploi în fiecare zi, lapoviță și ninsori, apoi încălzire. Prognoza meteo ANM până pe 8 noiembrie 2026
Ilustratie Targu-Neamt (15) copy
ExclusivReportaj
Știri România
07:00
Oraşul în care oamenii se trezesc noaptea ca să facă duş sau ca să spele rufe la maşină. „Problema se va rezolva când voi schimba toată conducta. Sper ca la anul, pe vremea asta, să termin”, spune preşedintele CJ Neamţ
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
07:27
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
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