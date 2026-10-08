O geantă Dior rară, achiziționată dintr-un magazin de caritate din Cotswolds, Marea Britanie, pentru doar 80 de lire sterline (circa 94 de euro), a fost vândută la licitație pentru suma impresionantă de 7.870 de lire sterline (aproximativ 9.277 de euro), relatează Daily Mail. Descoperirea a fost făcută de o femeie care inițial nu avea idee despre valoarea reală a produsului.

Geanta, decorată cu modele de pești koi, este o creație în ediție limitată semnată de renumitul designer britanic John Galliano, pe vremea când acesta era directorul de creație al casei de modă Christian Dior între anii 1996 și 2011. Piesa datează din colecția toamnă/iarnă 2003 și este considerată de pasionații de modă un veritabil „Sfânt Graal” al genților de lux.

După cumpărare, proprietara a dus obiectul la casa de licitații Kinghams, situată tot în Cotswolds, pentru autentificare. Specialiștii au confirmat rapid autenticitatea genții și raritatea sa excepțională.

Aceasta a fost evaluată inițial la o sumă cuprinsă între 800 și 1.200 de lire sterline (943 de euro și 1.414 euro), însă interesul uriaș stârnit de piesă a condus la un adevărat „război” al licitațiilor.

„Christian Dior by John Galliano, o geantă Saddle Koi Saddle cu ciucuri din satin, ediție limitată din 2003, cu exterior din satin imprimat verde și roz, cu garnitură din piele lăcuită roz, doi ciucuri din mătase roz pe fiecare parte, accesorii aurii lustruite, închidere cu clapă cu velcro și căptușeală interioară din satin roz, ediție limitată nr. 0323”, este descrierea genții de pe site-ul casei de licitații.

Geanta a fost adjudecată pentru 6.000 de lire, la care s-au adăugat taxele și comisionul de 1.872 de lire sterline.

„Produsă în număr extrem de limitat, această piesă de arhivă râvnită este considerată de mulți colecționari un adevărat «Sfânt Graal» al genților de mână de lux”, a declarat un purtător de cuvânt al casei de licitații Kinghams.

„Interesant este că geanta a fost adusă la Kinghams pentru autentificare după ce a fost descoperită într-un magazin caritabil.”

După ce a descoperit cât este de rară, femeia, care a preferat să rămână anonimă, a decis să scoată geanta la licitație, fără a avea prea multe așteptări legate de preț.

„Interesul pentru lot a fost imediat. De îndată ce geanta a fost listată, au început să apară și cereri.”, au spus cei de la casa de licitații.

Sophie Osborne, specialistă în bunuri de designer la Kinghams, a subliniat că această vânzare a fost un punct de referință în cariera sa: „A fost licitația anului pentru mine. A descoperi că vânzătorul găsise o geantă Dior/Galliano atât de rară într-un magazin caritabil a fost extraordinar, probabil descoperirea carierei mele, iar faptul că a obținut un rezultat atât de remarcabil la licitație a fost un adevărat punct culminant.”