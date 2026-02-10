Descoperirea a avut loc în decembrie 2025, într-un magazin second-hand din zona golfului San Francisco.

De la pasiune la afacere: cine este Kristen Boelen

Kristen Boelen caută obiecte second-hand încă de când a obținut permisul de conducere.

Fascinată de produsele de lux pe care nu și le putea permite, ea a început să caute alternative accesibile în magazinele second-hand, un obicei care a continuat în facultate și după aceea.

În timp ce lucra ca director artistic pentru o companie de vinuri și băuturi spirtoase, mergea la cumpărături second-hand chiar în pauzele de prânz.

„În pauza de prânz de la serviciu, cumpăram lucruri second-hand, iar în weekenduri mergeam să-mi vând creațiile”, își amintește Kristen Boelen.

Așa a luat naștere Lunch Break Vintage, afacerea pe care o conduce full-time din februarie 2025.

Descoperirea incredibilă făcută într-un magazin second-hand din California

În ziua descoperirii, magazinul era aproape gol. Două genți din piele țesută i-au atras atenția, deși astfel de modele sunt frecvent imitate.

„Vezi genți din piele țesută tot timpul. Există atât de multe imitații Bottega Veneta”.

Una dintre ele însă ieșea clar în evidență.

„Nu m-am gândit prea mult la asta, doar că una dintre ele arăta excepțional de bine”.

Kristen a observat accesoriile, pielea moale și greutatea genții, detalii care trădează adesea produsele de designer.

„Când am ridicat-o, era grea – gențile de piele de designer au o greutate din cauza accesoriilor”.

După ce a deschis geanta și a văzut logo-ul, a început să creadă că ar putea fi autentică.

„Pielea din interior era foarte moale și untoasă; acesta este întotdeauna un semn că o geantă este autentică”.

Pentru a verifica, a folosit Google Lens și a găsit exact același model pe Vestiaire Collective, inclusiv culoarea, confirmând că geanta fusese retrasă de pe piață.

„Există un videoclip în care spun: «O, Doamne, o, Doamne, o, Doamne», odată ce am aflat unde era eticheta cu numărul de serie”, adaugă Kristen.

Kristen a plătit rapid cei 8 dolari și a ieșit din magazinul second hand.

Valoare de piață a poșetei cumpărate cu 8 dolari de la second hand

Ulterior, geanta a fost verificată prin aplicația Authentic Detective, care i-a oferit un certificat de autenticitate. Cercetările online arată că valoarea genții este de aproximativ 3.000 de dolari.

Deși ar fi putut obține un profit semnificativ, Kristen a decis să o păstreze.

„Păstrez geanta pentru mine. E ceva ce va fi transmis generațiilor viitoare”.

Videoclipul postat despre descoperire a devenit viral, atrăgând mii de comentarii, nu toate pozitive.

„Am primit atât de multe comentarii la videoclip în care s-a spus că geanta era urâtă, dar mie îmi place la nebunie”.

Kristen spune că norocul contează, dar nu este suficient: „Cred că consecvența este esențială”.

Ea merge la magazine second-hand de cel puțin trei ori pe săptămână, și nu caută doar articole la modă.

„Un articol bun la mâna a doua trebuie să îndeplinească toate cerințele pentru mine”.

Accentul este pus pe calitate, fibre naturale și piese atemporale.

Pentru cei care caută comori similare, Kristen are un sfat clar: „Nu crede că locurile ascunse sunt niște gunoaie”.

„Unele dintre cele mai bune, mai cool și unice piese ale mele provin din magazine ascunse”.

Și o femeie din Manchester a făcut o descoperire uimitoare într-un magazin second-hand.

O altă femeie a cumpărat o geantă second-hand, iar în căptușeală a găsit un plic plin cu bani și un mesaj de răzbunare.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic, despre planul unirii: „În scenariul unei invazii rusești, Republica Moldova ar trebui să se predea, orice tentativă de rezistență ar fi inutilă" 
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic, despre planul unirii: „În scenariul unei invazii rusești, Republica Moldova ar trebui să se predea, orice tentativă de rezistență ar fi inutilă” 
„Moartea României", anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat"
Știri România 09:40
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Mihai Trăistariu regretă că a criticat-o pe Andreea Bălan. Ce invitație i-a făcut cântăreței: „Am fost prea dur! Iartă-mă"
Stiri Mondene 10:18
Mihai Trăistariu regretă că a criticat-o pe Andreea Bălan. Ce invitație i-a făcut cântăreței: „Am fost prea dur! Iartă-mă”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești"
Stiri Mondene 09:41
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Politică 09:50
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
Politică 09 feb.
Ilie Bolojan anunță controale la persoanele cu dizabilități care au obținut certificate discutabile pentru a evita abuzurile
