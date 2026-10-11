Horoscop 12 octombrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.

Horoscop Berbec - 12 octombrie 2026:

Consecințe. Dacă nu ai învățat să îți controlezi dorințele, astăzi vei vedea care sunt consecințele, mai ales faptul că ele te controlează pe tine.

Horoscop Taur - 12 octombrie 2026:

Secrete. Relațiile de parteneriat sunt supuse unor teste de rezistență care își au rădăcina în dorințele tainice ale celor implicați.

Horoscop Gemeni - 12 octombrie 2026:

Alegere. S-ar putea să ai de ales între rezolvarea unei probleme de serviciu și a unei probleme de sănătate.

Horoscop Rac - 12 octombrie 2026:

Exprimare. Astăzi te poți exprima mai ușor, chiar dacă emoțiile sunt mai intense. Dacă nu îți găsești cuvintele, poți alege alte moduri de exprimare.

Horoscop Leu - 12 octombrie 2026:

Nepotrivire. S-ar putea să descoperi că există o mulțime de nepotriviri între ceea ce ai gândit și ai dorit tu și ceea ce gândesc și vor cei din familie.

Horoscop Fecioară - 12 octombrie 2026:

Sprijin. Te bucuri de apreciere a unor persoane cu experiență și de sprijinul lor discret. Ar fi bine să nu pierzi ocazia doar pentru că te stresează cei din anturaj.

Horoscop Balanță - 12 octombrie 2026:

Resurse. E drept că ai nevoie de resurse de tot felul, dar știi și tu că este important și cum faci rost de ele.

Horoscop Scorpion - 12 octombrie 2026:

Forță. Ești o adevărată forță atunci când vrei ceva, iar astăzi vei avea ocazia să le arăți tuturor de ce ești în stare.

Horoscop Săgetător - 12 octombrie 2026:

Optimism. Există riscul să ți se întunece gândurile și odată cu ele și dispoziția. în a doua parte a zilei, vei reveni la dispoziția ta optimistă.

Horoscop Capricorn - 12 octombrie 2026:

Furtună. Este bine să stai departe de ochiul furtunii provocate de unii dintre prieteni. Ceva te atrage acolo, dar rațiunea ar trebui să îți spună să te îndepărtezi.

Horoscop Vărsător - 12 octombrie 2026:

Piedici. Ai impresia că partenerii de orice fel și au propus să te împiedice să obții ceva ce îți dorești foarte mult.

Horoscop Pești - 12 octombrie 2026: