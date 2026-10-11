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Horoscop 12 octombrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Consecințe. Dacă nu ai învățat să îți controlezi dorințele, astăzi vei vedea care sunt consecințele, mai ales faptul că ele te controlează pe tine.
Secrete. Relațiile de parteneriat sunt supuse unor teste de rezistență care își au rădăcina în dorințele tainice ale celor implicați.
Alegere. S-ar putea să ai de ales între rezolvarea unei probleme de serviciu și a unei probleme de sănătate.
Exprimare. Astăzi te poți exprima mai ușor, chiar dacă emoțiile sunt mai intense. Dacă nu îți găsești cuvintele, poți alege alte moduri de exprimare.
Nepotrivire. S-ar putea să descoperi că există o mulțime de nepotriviri între ceea ce ai gândit și ai dorit tu și ceea ce gândesc și vor cei din familie.
Sprijin. Te bucuri de apreciere a unor persoane cu experiență și de sprijinul lor discret. Ar fi bine să nu pierzi ocazia doar pentru că te stresează cei din anturaj.
Resurse. E drept că ai nevoie de resurse de tot felul, dar știi și tu că este important și cum faci rost de ele.
Forță. Ești o adevărată forță atunci când vrei ceva, iar astăzi vei avea ocazia să le arăți tuturor de ce ești în stare.
Optimism. Există riscul să ți se întunece gândurile și odată cu ele și dispoziția. în a doua parte a zilei, vei reveni la dispoziția ta optimistă.
Furtună. Este bine să stai departe de ochiul furtunii provocate de unii dintre prieteni. Ceva te atrage acolo, dar rațiunea ar trebui să îți spună să te îndepărtezi.
Piedici. Ai impresia că partenerii de orice fel și au propus să te împiedice să obții ceva ce îți dorești foarte mult.
Tensiuni. Poate fi o zi tensionată, cu numeroase complicații pe care nu mai vrei să le gestionezi ca până acum, deși știi că că nu ai încotro.