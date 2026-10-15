Susține Susține

Horoscop 16 octombrie 2026. Berbecii trebuie acum să aleagă care sunt pasiunile pe care merită să le cultive în continuare

Elena Bunescu
Elena Bunescu
astrolog
Comentează
horoscopul zilei de astăzi 16 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Horoscop 16 octombrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.

Cuprins:

Horoscop Berbec - 16 octombrie 2026:

Pasiune. Ceea ce faci cu plăcere te reprezintă și acum e momentul să alegi care sunt pasiunile pe care merită să le cultivi în continuare.

Horoscop Taur - 16 octombrie 2026:

Mulțumire. Cele mai importante scopuri ale tale au legătură cu casa și familia. Acesta este și domeniul în care vei avea parte de cele mai mari satisfacții, chiar dacă nu va fi ușor.

Horoscop Gemeni - 16 octombrie 2026:

Revizuire. Este un moment foarte bun pentru a revizui serios propunerile care vin din cercul de prieteni. Ai tot ce îți trebuie ca să iei cele mai bune decizii.

Horoscop Rac - 16 octombrie 2026:

Progres. Chiar dacă ți se pare că situația este complicată la serviciu, este bine să fii atent la ceea ce faci și la ceea ce decizi pentru că perioada actuală este decisivă.

Horoscop Leu - 16 octombrie 2026:

Acțiune. Stai pe gânduri, dar timpul trece. Este important să iei decizii înțelepte, dar acum contează și să acționezi, chiar dacă vei face și unele greșeli.

Horoscop Fecioară - 16 octombrie 2026:

Nesiguranță. Ești departe de locul în care se iau deciziile și asta îți provoacă nesiguranță. O alegere mai bună ar fi să îți vezi de treburile tale cât poți de bine.

Horoscop Balanță - 16 octombrie 2026:

Decizii. Este bine să te asiguri că deciziile pe care le ai luat în legătură cu o relație de parteneriat sunt cele mai bune.

Horoscop Scorpion - 16 octombrie 2026:

Evaluare. Este un moment foarte bun pentru a revizui anumite decizii luate pentru a-ți îmbunătăți stilul de lucru sau stilul de viață, în general.

Horoscop Săgetător - 16 octombrie 2026:

Experiențe. Cel mai bun lucru pe care poți face în această perioadă este să îți urmezi inima. Chiar dacă ceilalți nu te înțeleg.

Horoscop Capricorn - 16 octombrie 2026:

Rezolvări. Dacă există o formă de înțelepciune, problemele din interiorul familiei se vor rezolva prin contribuția tuturor celor implicați.

Horoscop Vărsător - 16 octombrie 2026:

Invățătură. Ai multe de învățat de la cei din anturajul apropiat, mai ales de la persoanele mai în vârstă. Poți dialoga cu ei, le poți cere sfatul sau poți doar să-i observi.

Horoscop Pești - 16 octombrie 2026:

Limite. Este o perioadă în care înveți să pui limite tuturor celor care depășesc limitele bunului simț în activitatea pe care o desfășori zi de zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Horoscop Fecioara Horoscop Capricorn Horoscop Scorpion Horoscop Varsator Horoscop Rac Horoscop Gemeni Horoscop Sagetator Horoscop Balanta Horoscop Pesti Horoscop Berbec Horoscop Leu Horoscop Taur Horoscop Zilnic Horoscop
Parteneri
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Viva.ro
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Unica.ro
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu, după neregulile găsite de Corpul de Control la ANM. Ce a putut să spună liderul PSD despre ministra Mediului: „Doamna asta...”
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
Gsp.ro
Virală peste noapte! Imaginile cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Gsp.ro
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
Parteneri
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
Libertateapentrufemei.ro
#Breaking care revoltă românii! Alertă politică de proporții! Ce se întâmplă cu noul Guvern? Nu e deloc ce pare! 💣 În spatele promisiunilor, un detaliu devastator și extrem de acid răstoarnă tot și ridică întrebări despre cine va..
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Avantaje.ro
Anunț total neașteptat despre Angela Similea, la 80 de ani. Da, e adevărat! Curg reacțiile românilor și mesajele din suflet
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
Tvmania.libertatea.ro
Mihaela Rădulescu și-a deschis casa din Monaco! Terasa are vedere spre Mediterană, dar un detaliu din interior atrage toate privirile: mobilierul cu forme anatomice. Vezi cum arată locuința vedetei!
ALTE ȘTIRI
Luca Niculescu
Știri România
20:43
Ideile principale din programul de guvernare al lui Luca Niculescu: reformă la ANAF, pensiile indexate anual și finalizarea a 4 autostrăzi
Avion Wizz Air
Știri România
19:42
Wizz Air își mută temporar zborurile de la Timișoara la Arad în noiembrie 2026
Parteneri
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
Adevarul.ro
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București, după ce a picat proba de competențe
Andrei Vochin se înclină în fața lui Cicâldău: „Chiar dacă Assad a marcat pentru Craiova”
Fanatik.ro
Andrei Vochin se înclină în fața lui Cicâldău: „Chiar dacă Assad a marcat pentru Craiova”
Sprijinul pentru încălzire în 2026-2027 depinde de venit. Ce praguri se aplică și cum se solicită la primărie
Financiarul.ro
Sprijinul pentru încălzire în 2026-2027 depinde de venit. Ce praguri se aplică și cum se solicită la primărie
Parteneri
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 12-a din Superliga
Superliga.ro
De la șapca semnată de Cadu la tricoul CFR-ului
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Steve Ant | sursa foto: Instagram
Exclusiv
Stiri Mondene
17:47
Emisiunile la care ar vrea să participe fostul iubit al Ramonei Olaru: „Îmi place”. S-a lansat la „Românii au talent”
Cristina Șișcanu | sursa foto: Kanal D2
Stiri Mondene
16:35
Cristina Șișcanu a spus de ce a fost dată afară de la Antena 1: „Acum nu mai există în televiziune”
Parteneri
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Tvmania.libertatea.ro
SECRETUL tenului impecabil al Iuliei Pârlea! Vedeta PRO TV respectă cu sfințenie o rutină de îngrijire și merge lunar la tratamente. Ce face pentru a arăta atât de bine
Doliu în familia lui Dragoș Anastasiu ...
Redactia.ro
Doliu în familia lui Dragoș Anastasiu ...
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
Libertateapentrufemei.ro
#breaking Dragul de el! Nimeni, chiar nimeni n-a știut! Of!! Detaliul ăsta despre Maurice Munteanu întrece orice așteptare! Vestea face înconjurul României chiar acum. Nimeni n-ar fi crezut..
Parteneri
Gsp.ro
Sora lui Cristiano Ronaldo a făcut un anunț care zguduie fotbalul portughez
Gsp.ro
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
Parteneri
O țară europeană este considerată cel mai bun loc din lume pentru un nou început. A depășit 191 de state
Mediafax.ro
O țară europeană este considerată cel mai bun loc din lume pentru un nou început. A depășit 191 de state
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Câţi bani cere pe şedinţă profesorul care a făcut 100.000 de euro pe an din meditaţii
Observatornews.ro
Câţi bani cere pe şedinţă profesorul care a făcut 100.000 de euro pe an din meditaţii
Incident grav la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”! Elevii au fost evacuați
Kanald.ro
Incident grav la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”! Elevii au fost evacuați
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu
Politică
20:34
Luca Niculescu, despre programul de guvernare și lista miniștrilor: „Este o formulă mai puțin obișnuită în România”
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile sa formeze un Guvern. Foto: Hepta
Politică
20:29
Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus la Parlament lista finală a miniștrilor propuși pentru Guvern
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Mihai Stoica, implicat într-un accident serios în București! SUV-ul său a fost distrus total. Prima reacție: „Sunt nevinovat 100%”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, implicat într-un accident serios în București! SUV-ul său a fost distrus total. Prima reacție: „Sunt nevinovat 100%”
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Spotmedia.ro
Alimentul pe care ar trebui să-l consumi seara, pentru un somn odihnitor
Ultimele știri
Fotbal
22:12
Universitatea Craiova a fost la doar 9 minute de a învinge Getafe în debutul din Conference League
Politică
22:11
Când are loc votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Calendarul audierilor miniștrilor
Știri Externe
21:53
Ucraina nu mai are rachete pentru sistemele Patriot, în timp ce Putin implementează un plan ca orașele Kiev, Harkov și Odesa să devină imposibil de locuit până la iarnă
Infrastructura
21:40
Șantierul lotului 1 din A0 Nord: Șanse pentru deschiderea parțială între DN1, DN1A și DN7 până la sfârșitul anului 2026
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
10:19
Cultura care poate aduce peste 30.000 de euro pe hectar, rezistă la secetă și se păstrează chiar și un an. Un român a plantat deja 40 de hectare în Teleorman
Stiri Mondene
09:48
Ce echipă a rămas în competiția Asia Express după Cursa pentru Ultima Șansă
Lifestyle
21:50
Horoscop 16 octombrie 2026. Berbecii trebuie acum să aleagă care sunt pasiunile pe care merită să le cultive în continuare
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 15 octombrie 2026. Report de peste 2,74 milioane de euro la 6/49, categoria I
La câte zile de concediu ai dreptul legal - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17:44
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea
Rodica Ojog-Brașoveanu. Fotomontaj generat cu inteligența artificială
Cultură și Vacanțe
16:30
Arestată de comuniști, devenită regina misterului. Scriitoarea căreia destinul i-a rezervat o răsturnare spectaculoasă!
Coş de rufe pe o maşină de spălat, alături de recipiente detergent pe un blat de bucătărie
Lifestyle
15:55
Cum alegi cel mai bun detergent de rufe în funcție de țesătură. Ghid complet
Cum se spală o șapcă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
15:08
Cum se spală o şapcă sau o pălărie fără să se strice sau să-şi piardă forma
Un câine și o pisică stând îmbrățișati
Lifestyle
13:20
Cum introduci o pisică nouă într-o casă în care există deja un câine sau o altă pisică
De ce să porți haine colorate când e vremea urâtă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
13 oct.
De ce e bine să te îmbraci cu haine colorate când e vreme urâtă
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
Lifestyle
7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Palatul Telefoanelor
Știri România
18:56
Palatul Telefoanelor din București, scos la vânzare prin licitație: Cât cere proprietarul
Ioana Dogioiu
Știri România
18:38
Magistrații trebuie să mai aștepte ca să primească restanțele salariale: de ce Guvernul Bolojan nu le poate plăti
Un avion Anima Wings pe pistă
Știri România
18:13
AnimaWings prelungește suspendarea temporară a zborurilor după ce Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență
Lucrări la blocul din Rahova afectat de explozie la un an de la deflagrație
Reportaj
Știri România
16:48
„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie
Fermier care traverseaza un camp
Opinii
10:11
Fermierii europeni „se vor adapta”. Cu ce bani, doamnelor și domnilor de la Bruxelles?
inteligenta-artificiala
Opinii
14 oct.
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu