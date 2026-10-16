Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, încurcături de mai mică sau mai mare importanță în planul relațiilor parteneriale (neînțelegeri trecătoare, reacții disproporționate, exprimări neglijente care vor deranja).

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, cele două case ale banilor și bunurilor se vor afla sub influența astrală mai veche la care se va adăuga tranzitul Lunii prin Vărsător (casa a VIII-a), ceea ce poate genera situații neprevăzute dar și reacții mai greu de bănuit ale nativilor care, duși de valul unor emoții negative, s-ar putea enerva peste măsură și să ia decizii hazardate ori sub impresia momentului.

În măsura în care se poate, este bine ca aceștia să aștepte ca acest „val” de emoții și evenimente să se epuizeze și să acționeze calm și cu metodă.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, Racii ar putea avea o idee bună, ar putea fi influențați de un eveniment (un spectacol la care asistă, o carte citită, o întâlnire plină de argumente interesante, un avertisment, întâlnirea cu un model de viață) care să-i angajeze într-un proces de evoluție, de schimbare sau de rerenunțare la niște principii și idei neproductive sau prejudecăți și să dea curs unor îndemnuri personale constructive, profund originale.