Insula cu peste 150.000.000 de locuitori care ascunde una dintre cele mai mari comori antice ale lumii

O insulă cu peste 150.000.000 de locuitori ascunde una dintre cele mai mari comori antice ale lumii. Java este considerată cea mai populată insulă din lume, însă orașul care atrage turiștii este Yogyakarta. Acesta găzduiește monumente emblematice, precum palatul sultanului Kraton, și atracții turistice precum Tamansari, Borobudur și Prambanan.

Insula cu peste 150.000.000 de locuitori este o destinație unică din Indonezia

Orașul Yogyakarta, situat pe insula Java, cea mai populată insulă din lume, cu peste 150 de milioane de locuitori, este o destinație unică în peisajul Indoneziei. În timp ce Jakarta, capitala aglomerată a țării, este guvernată de un președinte ales democratic, Yogyakarta rămâne un regat suveran în cadrul republicii.

Acest oraș, cunoscut local sub numele de „Jogja”, îmbină trecutul istoric și tradițiile cu pulsul modernității. CNN notează că Yogyakarta este o adevărată comoară culturală, situată între Oceanul Indian și vulcanul activ Merapi, pe o axă cosmologică străveche.

Inima culturală a orașului este Kraton sau „Palatul Sultanului”

Inima culturală a orașului este Kraton, palatul sultanului Hamengkubuwono al X-lea, o construcție ce datează din secolul al XVIII-lea. Acesta este amplasat strategic între mare și munți, simbolizând echilibrul dintre elementele naturale și cosmice.

În ciuda faptului că este reședința sultanului, o mare parte din palat este deschisă publicului, iar vizitatorii pot explora arhitectura impresionantă și simbolistica sa profundă, ghidați de specialiști locali. Pavilionul de sticlă, decorat cu imagini ale instrumentelor muzicale și sculpturi de animale mitologice, este doar una dintre atracțiile care le oferă turiștilor o incursiune în cultura Javei.

Tamansari, cunoscut și sub numele de „Castelul de apă”. Sursa: Shutterstock

„Castelul de apă” combină arhitectura olandeză cu cea indoneziană

La mică distanță de Kraton se află Tamansari, cunoscut și sub numele de „Castelul de apă”. Această oază de liniște este o combinație de stiluri arhitecturale olandeze și indoneziene, cu un bazin central de apă în nuanțe de albastru sau verde, în funcție de lumina soarelui.

Zona adiacentă, denumită acum Satul Turistic Tamansari, este un loc unde artiști locali își expun lucrările, de la picturi murale la obiecte tradiționale precum țesături batik și bijuterii din argint. Vizitatorii pot degusta și faimoasa cafea civet din Java, recunoscută la nivel internațional pentru aroma sa aparte.

Insula Java ascunde una dintre cele mai mari comori antice ale lumii

Deși modernitatea a transformat Yogyakarta într-un oraș vibrant, cu cafenele aglomerate, artă stradală inspirată din tradiția batik și sunetul melodiilor pop, spiritul său istoric rămâne intact. Vizitatorii care ajung în această zonă vor fi impresionați de măreția construcțiilor antice și de poveștile transmise de-a lungul secolelor.

„Chiar și după o perioadă lungă de absență, urcatul pe vârful Borobudurului și priveliștea asupra peisajului înconjurător sunt la fel de impresionante ca studierea basoreliefurilor detaliate”, spune Ardiyansyah, pentru sursa citată mai sus.

Borobudur, cel mai mare templu budist din lume. Sursa foto: Shutterstock

Insula găzduiește și cel mai mare templu budist din lume

La o distanță scurtă de Yogyakarta, turiștii pot descoperi Borobudur, cel mai mare templu budist din lume și unul dintre cele mai importante situri din patrimoniul UNESCO. Construit în secolele VIII–IX, acest complex impresionant în formă de lotus este un simbol al spiritualității budiste. Deși majoritatea populației din Java este acum musulmană, locuitorii au păstrat respectul pentru acest loc sacru.

Panggah Ardiyansyah, un expert local, a explicat pentru CNN: „Oamenii din vechime încercau să spună povești prin basoreliefuri, prin desene pe ziduri sau statui. Este fascinant să încerci să le înțelegi, să le raportezi la manuscrise și să le citești”.

Vizitatorii sunt încurajați să parcurgă ritualul tradițional pradakshina, care presupune ocolirea templului de mai multe ori în sensul acelor de ceasornic, pentru a intra într-o stare de meditație.

Cei mai devotați pot face până la 108 ture, un număr cu semnificație specială în budism. Este de remarcat că, de-a lungul timpului, multe dintre comorile Borobudurului au fost luate și expuse în muzee din Statele Unite și Europa. Totuși, guvernul olandez a început recent să returneze artefacte valoroase patrimoniului cultural din Java.

Prambanan, cel mai mare complex de temple hinduse din Indonezia. Sursa foto: Shutterstock

Povestea din spatele Prambanan, cel mai mare complex de temple hinduse din Indonezia

La câțiva kilometri de Borobudur se află Prambanan, cel mai mare complex de temple hinduse din Indonezia. Spre deosebire de Borobudur, acest sit nu necesită rezervare prealabilă, iar ambele locații pot fi vizitate în aceeași zi.

Prambanan se remarcă prin arhitectura sa spectaculoasă, cu baze pătrate și turnuri conice ornate cu sculpturi detaliate în piatră, care înfățișează zeități și animale mitologice. Cele trei temple principale sunt dedicate zeilor Shiva, Brahma și Vishnu, iar pe o suprafață impresionantă de 40 de hectare se găsesc peste 200 de sanctuare și temple mai mici.

Deși în prezent Prambanan este mai puțin vizitat decât Borobudur, specialiști precum William Chapman anticipează o schimbare, având în vedere interesul crescut al clasei de mijloc din India pentru destinații cu tradiție hindusă.