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Mitul costului de „câțiva bani” la centrele de copiere

Ringier România
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Foto: tonerpartner
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„Plătesc doar câțiva bani pe pagină. De ce să-mi iau imprimantă?" E un raționament care stă în picioare, dar numai până la un punct. Dacă imprimi rar, centrul de copiere e soluția perfectă: dai o sumă mică și ai rezolvat problema. Când volumul crește, calculul se schimbă, iar o imprimantă acasă sau la birou începe să însemne timp și bani economisiți.

Când ajungi la copy center, 90 de bani sau 1 leu pagina nu par mare lucru pentru patru-cinci foi. Dar dacă ai de imprimat zilnic contracte, cursuri, oferte, materiale de studiu sau documente administrative, costul, efortul și timpul petrecut acolo devin vizibile.

De aceea merită să compari costul real al imprimării acasă cu cel de la centrul de copiere. Nu prețul afișat pe pagină, ci costul total de utilizare: cartușe sau tonere, plus hârtie. Cu soluții economice, imprimarea acasă sau la birou te poate ajuta să pui deoparte sume serioase într-un an. Abia atunci se simt cu adevărat „cei câțiva bani" dați la copy center.

„Doar câțiva lei" e o iluzie: microplățile sunt costuri reale

La prima vedere, accepți mai ușor o cheltuială mică și repetată decât una mare, făcută o singură dată. E adevărat, o imprimantă e o investiție care se simte în buget, iar la copy center nu ai cheltuiala asta deloc. Aici e capcana.

La 90 de bani pagina, 20 de pagini înseamnă 18 lei. O sută de pagini, 90 de lei. Cinci sute, 450 de lei. La color, și mai mult.

Întrebarea „cât costă o pagină imprimată" nu are sens pusă pentru o singură pagină. Are sens pusă pe lună sau pe an.

Mai e un aspect la care rar se gândește cineva: prețul pe pagină crește când trebuie să faci 20 de minute până la cel mai apropiat centru sau să aștepți o jumătate de oră până îți intră documentele în mână.

Când pui timpul în calcul, „imprimarea ieftină" nu mai e chiar ieftină

Gândește-te la scenariul clasic: ai nevoie de un document pentru a doua zi dimineața, ajungi la centru și o eroare nu permite imprimarea. Te întorci acasă, faci ajustările, revii. Drumul ăsta nu apare nicăieri în costul final, dar se vede în timpul și energia consumate.

Cu o imprimantă acasă, corectezi și imprimi din nou într-un minut. Și, mai important, nu depinzi de programul nimănui — imprimi la ce oră ai nevoie.

Deci: imprimantă acasă sau centru de copiere? Prima variantă rămâne excelentă dacă vrei autonomie și imprimi mult. A doua e perfectă dacă nu te grăbești și ai volume mici.

Foto: imprimanta
Foto: imprimanta

Imprimantă ieftină, consumabil scump: cum rezolvi problema

Mulți producători vând echipamentele la prețuri mici și își scot banii din plățile recurente pentru cartușele și tonerele originale. Există însă o alternativă accesibilă: consumabilele compatibile.

TonerPartner a identificat problema asta încă din 2014 și a construit propriul brand de consumabile alternative. Astăzi dezvoltă soluții pentru imprimante HP, Brother, Epson, Canon și alte modele, iar gama TonerPartner PREMIUM este alternativa la consumabilele originale: aceeași calitate, la un cost mult mai mic.

Peste 60% economie la toner schimbă complet calculul

Cine folosește o imprimantă laser știe că tonerul e principalul cost. Cu gama TonerPartner PREMIUM, costul de imprimare poate scădea cu până la 60% față de cel plătit pentru cartușe originale.

Iar tonerul e un consumabil recurent. De fiecare dată când îl schimbi, diferența dintre un produs compatibil și unul original face ca imprimarea acasă să fie tot mai ieftină.

Cifrele vorbesc de la sine. Dacă setul de tonere originale pentru imprimanta ta costă 1.000 de lei, iar varianta compatibilă e cu 60% mai ieftină, ai economisit peste 600 de lei dintr-o singură achiziție.

Foto: tonerpartner
Foto: tonerpartner

Aceeași logică se aplică și imprimantelor inkjet, unde contează raportul dintre prețul cartușului și calitatea rezultatului. Mulți aleg variantele cu volum mai mare: costă mai mult la achiziție, dar scot semnificativ mai multe pagini.

Dacă imprimi mai ales text, uită-te atent la costul pentru imprimare alb-negru. Dacă ai de pregătit prezentări, proiecte școlare, grafice sau materiale vizuale, calculează separat costul pentru imprimare color.

„Compatibil" nu înseamnă compromis la calitate

Nu faci economie dacă documentele ies prost. TonerPartner rezolvă asta prin gama PREMIUM: testele arată că aspectul paginilor imprimate cu variantele compatibile dezvoltate de companie este comparabil cu cel obținut cu tonere originale.

Când imprimi contracte, oferte comerciale, rapoarte, facturi sau prezentări, nu vrei să lași o impresie de neprofesionalism. Ai nevoie de calitate — și exact asta primești de la un brand construit în jurul satisfacției clienților.

Foto: tonerpartner
Foto: tonerpartner

Document important? Tonerul compatibil nu e doar pentru ciorne

Circulă încă ideea că un consumabil alternativ merge pentru documente interne, dar pentru un contract sau o ofertă către client trebuie neapărat montat tonerul original.

Cu gama TonerPartner PREMIUM nu mai ai de ce să faci separarea asta. Când alternativa compatibilă acoperă și materialele de business, și ciornele, îți simplifici achizițiile și costurile de zi cu zi.

Foto: tonerpartner
Foto: tonerpartner

Imprimi, semnezi, scanezi: documentul rămâne la fel de practic

Documentele imprimate cu tonerele compatibile PREMIUM se comportă la scanare exact ca cele imprimate cu tonere originale. Calitatea se păstrează nu doar pe hârtie, ci și în copiile scanate.

Pentru tine, asta înseamnă un singur lucru: costuri mai mici la consumabile, fără niciun compromis în fluxul print–semnare–scanare.

Garanție pe viață: fără riscuri când alegi consumabile compatibile

Una dintre cele mai frecvente rețineri față de consumabilele compatibile e legată de ce se întâmplă peste câteva luni. TonerPartner elimină dilema prin garanția pe viață oferită pentru gama PREMIUM. Nu vorbim despre un produs ieftin cumpărat pe propriul risc, ci despre o alternativă susținută pe termen lung.

Proveniența, compatibilitatea, controlul calității și garanția sunt criteriile după care se face o achiziție inteligentă. Iar dacă te temi că un toner compatibil ți-ar putea strica imprimanta, trebuie să știi că TonerPartner oferă o garanție suplimentară pentru exact această situație: dacă se confirmă că tonerul a provocat defecțiunea, compania suportă repararea sau înlocuirea imprimantei.

Randamentul contează mai mult decât cifra de pe etichetă

Ca să stabilești cât de eficient e un toner, nu-ți ajunge prețul. Trebuie să știi și câte pagini scoate. Randamentul face diferența dintre o ofertă ieftină și una cu adevărat economică, care îți păstrează productivitatea.

Consumabilele TonerPartner PREMIUM au randament real, iar pentru anumite modele există și variante compatibile XL.

Cu varianta XL ai mai mult toner, deci mai multe pagini dintr-un singur produs. Și pentru că rămâne mai ieftină decât consumabilul original, impactul asupra costului pe pagină devine și mai interesant.

Compară întotdeauna pornind de la randament. Ce contează în final e prețul raportat la numărul de pagini imprimate.

Laser sau inkjet? Cum alegi

Dacă te gândești să cumperi o imprimantă, merită să înțelegi cele două tehnologii principale: laser și inkjet (cu jet de cerneală). Fiecare rezolvă nevoi diferite, iar alegerea corectă depinde de ce și cât imprimi.

Imprimanta laser folosește toner și e atractivă pentru cine imprimă volume mari de text, vrea viteză și un cost predictibil pe pagină. Tonerul e o pulbere, deci nu se usucă dacă imprimanta stă nefolosită o perioadă.

Imprimanta inkjet are alte puncte forte. Dă rezultate bune la color, deci e potrivită pentru materiale grafice și fotografii. Are însă un dezavantaj dacă o folosești rar: cerneala se poate usca, iar duzele se pot înfunda. Fără utilizare constantă sau întreținere corectă, poate genera costuri suplimentare de mentenanță.

Prima întrebare la care trebuie să-ți răspunzi când alegi o imprimantă rămâne: ce și cât voi imprima?

TonerPartner și imprimarea eficientă: economisești acolo unde costurile se repetă

Din 2014, TonerPartner a mizat pe nevoia pieței de a avea alternative la consumabilele originale și și-a lansat propriul brand. Astăzi e activ pe nouă piețe europene, inclusiv în România.

Pe lângă consumabile, oferta include imprimante, scanere și alte produse de birou. Compania mizează pe achiziții centralizate: cumperi imprimanta, consumabilele și produsele de birou din același loc, comenzile nu mai sunt fragmentate și scad inclusiv costurile logistice.

Foto: tonerpartner
Foto: tonerpartner

Pentru tine, avantajul cel mai ușor de măsurat rămâne însă cel de la consumabile. Tonerele și cartușele sunt cheltuieli care se repetă, deci orice reducere durabilă a costului pe pagină se multiplică pe toată durata de viață a imprimantei.

Mitul dispare când cunoști toate costurile

„Cei câțiva lei" de la centrul de copiere sunt doar o fracțiune din ecuație. Costul real de imprimare include frecvența, numărul de pagini, diferența dintre alb-negru și color, drumul și timpul. Pentru imprimarea acasă sau la un birou mic, în calcul intră prețul echipamentului, consumabilele și randamentul lor.

O imprimantă care nu se potrivește nevoilor tale devine scumpă. Una aleasă în funcție de volumul real, alimentată cu tonere sau cartușe compatibile, produce economii care se văd an de an.

Articol susținut de TonerPartner.

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