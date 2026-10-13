Reguli stricte Wizz Air pentru transportul dispozitivelor electronice: ce este complet interzis în bagajul de cală și ce nu ai voie să faci în timpul zborului

Compania aeriană Wizz Air a transmis un set de recomandări esențiale pentru toți pasagerii care călătoresc cu telefoane, laptopuri, baterii externe sau țigări electronice, pentru a preveni incidentele de securitate pe aeroporturi și la bordul aeronavelor.

Deși majoritatea dispozitivelor utilizate zi de zi pot fi luate la bord fără probleme, echipamentele alimentate cu baterii pe bază de litiu impun o atenție sporită la împachetare din cauza riscului de supraîncălzire sau scurtcircuit.

Cea mai importantă regulă vizează separarea strictă între bagajul de cală și cel de mână. Reprezentanții operatorului aerian subliniază că bateriile externe (power banks) sunt considerate baterii de rezervă și este strict interzis să fie puse în bagajul de cală. Aceeași restricție categorică se aplică oricăror altor acumulatori independenți cu litiu, precum și țigărilor electronice, dispozitive care prezintă pericolul de a se activa accidental și de a se supraîncălzi în cala avionului.

Pentru a elimina orice risc, pasagerii sunt sfătuiți să păstreze bateriile externe și țigările electronice chiar asupra lor sau, dacă acest lucru nu este comod, exclusiv în bagajul de mână, într-un loc în care pot fi monitorizate permanent pe parcursul călătoriei.

Interzisă încărcarea dispozitivelor în timpul zborului

Un detaliu mai puțin știut de călători este că bateriile externe nu trebuie utilizate în timpul zborului pentru alimentarea telefoanelor sau a altor aparate. Compania aeriană menționează că, din rațiuni generale de siguranță, utilizarea power bank-urilor este restricționată în aeronavă.

Pentru a evita descărcarea gadgeturilor la bord, pasagerii sunt îndemnați să plece de acasă cu telefoanele, tabletele și laptopurile încărcate la capacitate maximă sau să folosească stațiile de încărcare și porturile USB disponibile în terminalele aeroporturilor înainte de momentul îmbarcării.

Atunci când bateriile de rezervă sau țigările electronice sunt așezate în bagajul de mână, călătorii trebuie să le protejeze de contactul direct cu obiecte metalice nefixate, cum ar fi cheile sau monedele, pentru a exclude riscul unui scurtcircuit. Dispozitivele ar trebui păstrate în ambalajul original, în huse de protecție dedicate sau în pungi separate, având grijă să fie prevenită declanșarea accidentală a butoanelor de pornire.

Ce este permis în bagajul de mână și ce poate ajunge la cală

În cabina aeronavei pot fi transportate fără restricții speciale telefoanele mobile, tabletele, laptopurile, aparatele foto, bateriile externe, acumulatorii de rezervă cu litiu și țigările electronice.

În schimb, dacă pasagerii sunt nevoiți să trimită gadgeturi mai mari în cala avionului – precum laptopuri sau tablete –, acestea trebuie să fie oprite complet, nefiind permis modul „sleep” sau „standby”, și ambalate cu atenție pentru a fi ferite de șocuri mecanice sau porniri accidentale. Bateriile externe și țigările electronice rămân complet interzise la cală sub orice formă.

„La Wizz Air, ne dorim ca pasagerii să se bucure de o călătorie relaxată și fără stres. Puțină pregătire înainte de a ajunge la aeroport contribuie la o îmbarcare mai rapidă, reduce situațiile neprevăzute la controlul de securitate și ajută la asigurarea unui zbor mai sigur pentru toată lumea”, a precizat Vera Jardan, Corporate Communications Manager în cadrul companiei aeriene.