Susține Susține

O broască țestoasă de 194 de ani ar putea deține secretul tinereții veșnice

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
Comentează
testoasa Jonathan, cel mai batrân animal din lume, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții pe insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic de peste mări situat în Oceanul Atlantic de Sud, în incinta Plantation House – reședința guvernatorului insulei Sfânta Elena
Jonathan, o broască țestoasă gigant de 194 de ani din insula Sfânta Elena, ar putea deține secretele longevității Sursa foto: Profimedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

O broască țestoasă gigant de Aldabra, Jonathan, în vârstă de 194 de ani, este oficial cel mai bătrân animal terestru din lume. Potrivit unui studiu publicat în revista Science Advances și citat de CNN, cercetătorii au descoperit indicii genetice care ar putea explica longevitatea remarcabilă a acestei specii și care ar oferi noi perspective asupra procesului de îmbătrânire la oameni.

Cuprins:

Genomul unei vieți de două secole

Jonathan, broasca țestoasă care trăiește pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud, a devenit simbolul longevității.

Cercetătorii au analizat genomul său și epigenomul pentru a identifica mecanismele moleculare care ar putea explica cum acest animal a atins o vârstă atât de înaintată.

În cadrul analizei, au fost descoperite 287 de variante genetice asociate cu protecția împotriva daunelor celulare acumulate în timp.

„Are într-adevăr niște gene deosebit de bune pentru repararea ADN-ului și reducerea inflamației”, a declarat Justin Gerlach, cercetător la Universitatea Cambridge, pentru CNN.

Aceste descoperiri sugerează că Jonathan poate continua să exprime genele esențiale chiar și la vârsta sa extrem de înaintată, un proces care, la oameni, începe să se degradeze mult mai devreme.

HtmlCode

Viața lentă, cheia longevității

Specialiștii cred că secretul longevității țestoaselor gigantice ar putea sta în ritmul foarte lent de viață care influențează inclusiv procesele genetice.

„Rata lor metabolică este foarte scăzută în comparație cu a noastră”, a explicat Gerlach. Acest lucru înseamnă mai puține reacții chimice în celule, deci mai puține daune acumulate în ADN de-a lungul timpului, spun cercetătorii.

Un alt punct de interes a fost starea mitocondriilor lui Jonathan, structurile celulare care produc energie. Echipa de cercetători a descoperit că acestea sunt surprinzător de bine conservate.

„Există unele date care arată că sănătatea mitocondriilor este importantă pentru speciile longevive, iar rezultatele noastre la Jonathan se potrivesc cu descoperirile legate de supercentenarii umani”., a explicat Dr. Stephen Clark, fondatorul Fundației Kallel din Nashville.

HtmlCode

O poveste de supraviețuire

Deși data exactă a nașterii lui Jonathan este necunoscută, o fotografie din 1882 îl arată deja ca adult pe insula Sfânta Elena.

Țestoasele gigantice ating maturitatea completă în jurul vârstei de 50 de ani, ceea ce i-a determinat pe cercetători să estimeze că Jonathan s-a născut în 1832.

Jonathan a ajuns pe insula Sfânta Elena ca dar pentru Sir William Grey-Wilson în 1882, cel care a devenit ulterior guvernator al insulei. Această fotografie a fost făcută în acea perioadă – Jonathan se află în stânga. Sursa foto: Profimedia
Jonathan a ajuns pe insula Sfânta Elena ca dar pentru Sir William Grey-Wilson în 1882, cel care a devenit ulterior guvernator al insulei. Această fotografie a fost făcută în acea perioadă – Jonathan se află în stânga. Sursa foto: Profimedia

În acel an, personalități precum Abraham Lincoln și Charles Darwin erau adolescenți.

Jonathan, o broască țestoasă originară din insulele Seychelles din Oceanul Indian, a ajuns pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic de peste mări, ca „dar exotic” pentru un administrator colonial. Această mutare i-a salvat viața, având în vedere că, în secolul XIX, țestoasele gigantice erau capturate de echipajele navelor de explorare și folosite drept sursă de hrană în timpul călătoriilor lungi.

Cântărind aproximativ 180 de kilograme, Jonathan este încă activ, în ciuda faptului că și-a pierdut vederea din cauza cataractei.

De la broasca țestoasă de două secole la medicina anti-îmbătrânire

Cercetările asupra ADN-ului lui Jonathan ar putea deschide noi orizonturi în medicina umană.

„Genomul lui Jonathan oferă o hartă a rezilienței celulare care s-ar putea traduce în tratamente pentru oameni”, a explicat Clark.

Echipa sa plănuiește să folosească aceste informații pentru a dezvolta medicamente care să îmbunătățească sănătatea mitocondrială umană, cu studii clinice programate pentru următorii ani.

„Suntem foarte interesați să găsim medicamente generice umane care să îmbunătățească sănătatea mitocondrială și dorim să introducem aceste medicamente în studii clinice pe oameni în următorul an sau doi.”

Totuși, pentru a înțelege pe deplin mecanismele genetice din spatele longevității excepționale, sunt necesare mai multe studii pe alte exemplare de țestoase Aldabra și pe alte specii longevive.

„Comparând astfel de indivizi extremi cu alții, putem începe să aflăm ce îi face speciali și să aplicăm aceste descoperiri în cercetarea îmbătrânirii umane”, a declarat Handan Melike Dönertaş, cercetător în genomică la Universitatea Tehnică din Orientul Mijlociu, pentru CNN.

O sursă de inspirație pentru știință

Deși cercetările asupra lui Jonathan sunt încă la început, ele subliniază trăsături unice ale țestoaselor gigantice, care par să sfideze regulile obișnuite ale longevității și sănătății.

„Aceste descoperiri încep să dezvăluie complexitatea mecanismelor care permit unor organisme să atingă o longevitate excepțională. În cele din urmă, unul dintre obiectivele studierii acestor animale și a altora cu o viață excepțional de lungă este de a obține informații care ar putea fi transferabile în cercetarea îmbătrânirii umane și a cancerului.”, a explicat Ylenia Chiari, profesor asociat la Universitatea din Nottingham.

Într-o lume în care oamenii de știință caută constant soluții pentru a încetini procesul de îmbătrânire, Jonathan rămâne un simbol viu al longevității, demonstrând că natura însăși deține secretele unei vieți îndelungate și sănătoase.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Studiu animale salbatice Știință
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Gsp.ro
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
ANSVSA a semnat șase certificate sanitar-veterinare cu Libia pentru exportul de animale vii, carne de pasăre și pește. Foto: Getty Images
Știri România
13:12
România va exporta din nou carne către Libia. ANSVSA a semnat 6 certificate sanitar-veterinare
podul pietonal Lugoj
Analiză
Știri România
13:16
Pod pietonal inaugurat cu alai de fruntași PSD, inaccesibil oamenilor cu dizabilități, bicicliștilor sau mamelor cu copii
Parteneri
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Adevarul.ro
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Fanatik.ro
Denis Drăguș, noul căpitan al FCSB? Reacția galeriei roș-albastre
Prețul anterior, reperul pentru reducerile online
Financiarul.ro
Prețul anterior, reperul pentru reducerile online
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Ozana Barabancea
Stiri Mondene
13:04
Transformarea Ozanei Barabancea, la o lună după operația de lifting facial. Cum arată acum. „Eu nu mă vindec foarte bine”
Smiley pe scana Vocea Romaniei
Stiri Mondene
12:01
Antrenorii de la „Vocea României” 2026 și-au mărit echipele. Cine a urcat pe scenă în ediția de aseară
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
O nouă mașină își face debutul în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Parteneri
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Mediafax.ro
Victoria de etapă a României în lupta pentru bugetul Uniunii Europene
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: &quot;Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult&quot;
Observatornews.ro
Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: &quot;Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult&quot;
Doi soți din Brașov, găsiți fără viață într-o mașină răsturnată. Familia îi dăduse dispăruți în urmă cu trei zile
Kanald.ro
Doi soți din Brașov, găsiți fără viață într-o mașină răsturnată. Familia îi dăduse dispăruți în urmă cu trei zile
POLITIC
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Politică
10:52
Sorin Grindeanu, replică lui Ilie Bolojan: „Lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”
Cătălin Predoiu
Politică
9 oct.
Cătălin Predoiu, atac la liderii politici din România: „Trebuie să treacă dincolo de stereotipul PNRR și gestiunea de costuri”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Echipa de start a FCSB cu Oțelul. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB cu Oțelul. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Locale
14:10
La Craiova, magia Crăciunului a început la aproape 30 de grade, se montează decorațiunile de iarnă: „Doamne ferește, suntem în octombrie”
Stiri Mondene
14:08
Anisia Gafton se pregătește să nască. Ce a decis în legătură cu numele bebelușului. „Mai e o chestiune de câteva zile”
Știri România
14:03
Cine este Elena Mateescu, șefa ANM de aproape 10 ani. Câștigă peste 22.000 de lei pe lună și are două apartamente
Știri Externe
13:55
Discuțiile dintre SUA, NATO și Ucraina s-au încheiat brusc, iar delegația ucraineană a părăsit SUA: „Nu va exista o a doua zi”
Citește mai multe
TRENDING
Reportaj
Știri România
10:00
Brașov 2026: „Trăiască în veci prietenia româno-sovietică”, sloganul scris mare pe clădirea Uzinei Tractorul, pe care nimeni nu l-a șters de peste 70 de ani
Știri România
12:30
„Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei” la ANM: Diana Buzoianu denunță cumpărături de peste 300.000 de lei din bani publici. Ce spune Elena Mateescu
Politică
08:36
Pensii indexate prudent și ordine în finanțele publice: ce a scris Luca Niculescu, la primele ore ale dimineții, pe Facebook
Lifestyle
9 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
testoasa Jonathan, cel mai batrân animal din lume, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții pe insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic de peste mări situat în Oceanul Atlantic de Sud, în incinta Plantation House – reședința guvernatorului insulei Sfânta Elena
Longevitate
13:47
O broască țestoasă de 194 de ani ar putea deține secretul tinereții veșnice
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
13:22
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
O femeie practică tehnici de respirație și meditație acasă
Exclusiv
Longevitate
11:49
Cum îți gestionezi stresul zilnic: tehnici de mindfulness pentru 10 minute pe zi
Turku, Marea Baltică
Lifestyle
11:49
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă, dar angajatul trebuie să aibă un nas fin. Locul de muncă inedit din insulele Mării Baltice
Câtă apă se pune la orez
Lifestyle
11:09
Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată
Ce condimente se pun la murături
Lifestyle
9 oct.
Ce condimente se pun la murături
Cum menții masa musculară după 40 de ani
Lifestyle
16 sept.
Cum îți menții masa musculară după 40 de ani. Ghid simplu de alimentație și antrenament
Murături asortate la borcan
Lifestyle
9 oct.
Cum se fac murăturile asortate pentru iarnă? Rețetă simplă și gustoasă
Elena Mateescu
Știri România
12:56
Ce spune șefa ANM, Elena Mateescu, despre parfumurile de aproape 120.000 de lei și lenjeria de lux: „Nu mă absolv, Doamne ferește”
Vânt, lapovită și ninsoare (1)
Știri România
11:35
ANM anunță ploi, lapoviță, ninsori și vânt de până la 90 km/h. Zonele în care vine frigul de duminică
Arhiva foto
Știri România
11:00
Cristian Mungiu vrea să-ți testeze empatia, nu să-ți valideze opiniile, scrie The New York Times. Presa franceză spune că „Fjord” e reacționar
Dumitru Stelea (1)
Știri România
09:31
Un sibian de 57 de ani a plecat de acasă cu o bicicletă de la Decathlon și un cort. În 100 de zile a parcurs 13.080 de kilometri și a trecut prin 24 de țări
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu