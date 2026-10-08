Un mic sat din Sardinia, Bolotana, situat în regiunea Margine, la aproximativ 110 kilometri de celebra „zonă albastră” a insulei, a captat atenția cercetătorilor pentru longevitatea remarcabilă a locuitorilor săi, în special a femeilor, relatează The Guardian.

A doua cea mai ridicată rată a longevității feminine din lume

Cheia unei vieți lungi pare să aparțină femeilor, mai precis, celor dintr-o regiune din Sardinia. Aceasta este constatarea la care au ajuns cercetătorii în urma analizării centenarilor dintr-o mică așezare montană de pe insula italiană.

Studiul publicat în revista științifică Frontiers in Aging evidențiază că 13,8% dintre femeile din Bolotana care ajung la 70 de ani trăiesc până la 100, clasând localitatea pe locul al doilea în lume la acest capitol, după Hong Kong.

Faptul că oamenii din Sardinia, Italia, trăiesc mai mult a fost remarcat încă din 1999, când mai multe sate izolate din zonele centrale și estice ale insulei au fost incluse pe lista celor cinci „zone albastre” ale lumii, regiuni cu o concentrație neobișnuit de mare de centenari.

Totuși, Bolotana pare să fie un caz aparte.

„Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenționale (din Sardinia)”, a explicat Giovanni Mario Pes, cercetător principal al studiului, citat de The Guardian.

Conform cercetărilor realizate de experți de la Universitatea din Sassari și Universitatea din Alabama din Birmingham, Bolotana prezintă o rată de longevitate a femeilor cu 57% mai mare decât media națională italiană.

Dintre cei născuți în sat între 1900 și 1925, 38 de persoane au trăit peste 100 de ani. În prezent, șase femei centenare, dintre care cea mai în vârstă are 102 ani, locuiau încă în sat.

Totodată, se estimează că mai mulți locuitori vor atinge vârsta de 100 de ani până la sfârșitul acestui an și în 2027.

Singura zonă albastră aflată în expansiune

Italia a înregistrat o dublare a numărului de centenari din 2009 până în prezent, iar 3,5% dintre femeile care ajung la 70 de ani atingând pragul de 100.

Totuși, proporția impresionantă din Bolotana este remarcabilă și subliniază particularitățile acestei comunități. Mai exact, 13,8% dintre femeile care trăiesc în această zonă și ajung la 70 de ani trăiesc până la 100.

„Deși Bolotana prezintă aceleași caracteristici ca celelalte zone albastre, este chiar mai excepțională. În timp ce zona inițială se remarca printr-un echilibru neobișnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor”, a adăugat Giovanni Mario Pes.

Comparativ cu celelalte patru „zone albastre”, Okinawa (Japonia), peninsula Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grecia) și Loma Linda (SUA), Bolotana oferă o perspectivă proaspătă asupra factorilor care contribuie la o viață lungă și sănătoasă.

Descoperirea este cu atât mai valoroasă cu cât demonstrează că arealul longevității din Sardinia se află în extindere.

Studiul asupra acestui sat italian a început în 2024, iar la sfârșitul lui 2025 existau 12 centenari dintr-o populaţie de 2.266 de locuitori, aproximativ de 12 ori mai mult decât media din Sardinia.

Secretul femeilor de 100 de ani din satul Bolotana

Mario Pes a subliniat că, deși se știa deja că femeile au o speranță de viață mai ridicată din cauze biologice, „lucrul extraordinar este că longevitatea femeilor din Bolotana este de trei ori mai mare decât cea a majorității femeilor occidentale”.

Cercetătorul, și el din Sardinia, cu un străbunic ce a atins vârsta de 110 ani și o mamă de 101 ani, nu a dorit să facă speculații privind secretele longevității din acest sat, explicând că cercetarea „s-a limitat la a evidenția existența fenomenului”.

Cu toate acestea, petrecând timpul alături de centenarele pline de viață ale comunității, cercetătorul a mărturisit că cel mai mult l-au impresionat „relațiile sociale foarte intense și foarte reale” păstrate de-a lungul întregii lor vieți.

Acesta a dat-o exemplu pe Giovanna Marras (101 ani), care locuiește cu sora ei: „Locuiesc împreună, gătesc împreună, vorbesc ușor între ele”, a punctat Pes, adăugând că „nu a existat absolut niciun semn de declin cognitiv”.

Francesco Manconi, primarul din Bolotana, a înaintat propriile ipoteze, conform Corriere della Sera: „Nu sunt om de știință, dar probabil este un amestec de lucruri”, menționând alimentația proaspătă și curată, deși a precizat că nimeni nu evită deserturile locale precum seada (o prăjitură umplută cu brânză) sau mustazzolus (biscuiți aromați consumați des la micul dejun).

Printre alți factori favorabili, edilul a amintit „natura nepoluată” din regiune și mișcarea fizică constantă, chiar și în lipsa unei săli de sport: „Persoanele în vârstă au mers întotdeauna mult pe jos... chiar și 20 km [pe] zi. Și aș spune că erau în mare parte femei”.

Conform datelor statistice din noiembrie 2025, în Italia trăiau 23.548 de persoane de cel puțin 100 de ani, în creștere cu 2.000 față de anul precedent, iar 82,6% dintre acestea erau femei.

De asemenea, femeile predomină și în categoriile de vârstă înaintată: reprezintă majoritatea celor 724 de semi-supercentenari (105+ ani) și a celor 19 supercentenari (110+ ani) din Italia.