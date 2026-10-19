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Sfaturile de la ChatGPT au costat un turist 5.000 de dolari. „Am fost taxat cu 111 dolari pentru două cutii de rahat turcesc”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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O femeie care scrie pe un laptop. Pe ecran este accesat ChatGPT
Sursa foto: Shutterstock
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Mai mulți utilizatori Reddit au împărtășit experiențe costisitoare din vacanțe, dezvăluind greșeli frecvente care pot transforma o călătorie de vis într-un coșmar financiar. Printre acestea se numără ignorarea regulilor de viză, încrederea oarbă în inteligența artificială și confuzia legată de locații sau ore de zbor.

Cuprins:

Călătoriile pot aduce experiențe memorabile, dar și momente neplăcute care pot afecta bugetul și planurile.

Utilizatorii platformei Reddit au împărtășit experiențe costisitoare trăite în vacanțe, care servesc drept lecții valoroase pentru alți turiști.

Urmează o listă a celor mai frecvente greșeli care pot transforma o escapadă de vis într-un coșmar financiar.

Ignorarea regulilor de viză: un risc scump

Un utilizator a povestit cum neglijența în verificarea regulilor de viză i-a stricat planurile de vacanță.

Acesta a aflat doar în aeroport că tranzitul prin Statele Unite impune trecerea prin controlul de imigrare și necesitatea unei vize corespunzătoare.

Din cauza acestei erori, a fost nevoit să rezerve urgent un zbor direct către Panama și să plătească suplimentar 2.270 de dolari pentru cazare și bilete noi.

Experții recomandă consultarea informațiilor oficiale despre condițiile de călătorie și verificarea valabilității pașaportului, care ar trebui să fie valabil între 3 și 6 luni după întoarcere.

Încrederea oarbă în inteligența artificială

Altcineva relatat cum a fost aproape să piardă 5.000 de dolari din cauza unei recomandări eronate primite de la ChatGPT.

Acesta i-a sugerat să rezerve bilete prin United Airlines pentru a acumula puncte de loialitate, dar ulterior a descoperit că același bilet era mult mai ieftin pe site-ul All Nippon Airways.

Am reușit să anulez rezervarea inițială, dar am plătit cu 5.000 de dolari mai mult pentru un loc în avion spre Indonezia.

Confuzii legate de timp și locație

Orele de zbor și denumirile similare ale aeroporturilor sunt frecvent cauza unor greșeli ce provoacă stres și cheltuieli neașteptate.

O turistă care trebuia să zboare din Stockholm la ora 6.00 a ajuns la aeroport abia la 18.00, pierzând astfel zborul.

Într-o altă experiență, un călător a încurcat orarul transportului maritim în Seychelles și a trebuit să plătească 700 de dolari pentru un transfer cu barca privată și încă 100 de dolari pentru taxi.

„Economisirea” pe bilete și cazare poate costa scump

Tentația prețurilor mici poate duce la capcane neplăcute. Un utilizator a cumpărat un bilet ieftin cu Ryanair către „Oslo”, dar a descoperit că aeroportul Sandefjord, unde ateriza, era situat la 110 kilometri de capitala Norvegiei.

În plus, mașina închiriată fusese rezervată într-o altă locație, ceea ce a complicat și mai mult situația.

Atenție la escrocherii și erori la volan

Turiștii sunt deseori ținta preferată a escrocilor. Un bărbat a fost taxat cu 111 dolari pentru două cutii de rahat turcesc, în Istanbul.

Conducerea unei mașini în afara țării implică riscuri mari dacă nu cunoști regulile locale. Un turist a povestit cum a plătit 750 de dolari amendă în Islanda pentru viteză excesivă.

Altul a greșit combustibilul la pompă, ceea ce i-a adus un cost suplimentar de 700 de dolari pentru remorcarea mașinii și curățarea sistemului de alimentare.

Zboruri pierdute și costuri suplimentare

Un turist a pierdut un zbor înainte de Crăciun din cauza politeții excesive, refuzând să întrerupă o discuție cu un angajat al parcării. A fost nevoit să plătească 2.000 de dolari pentru un loc de ultim moment.

Nepăsarea poate avea consecințe financiare mari. Un turist a pierdut un abonament de transport în Viena și a plătit o amendă de 110 euro, doar ca să descopere ulterior că acesta era în buzunarul propriu.

În Japonia, un alt călător a pierdut un bilet JR Pass de 400 de dolari, fiind nevoit să achiziționeze bilete noi pentru fiecare călătorie.

O experiență și mai nefericită a fost împărtășită de un utilizator: „Am pierdut un rucsac la controlul vamal, în care aveam aproximativ 400 de dolari în numerar, un iPad și telefonul mobil”.

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Tags: călătorii SUA (Statele Unite ale Americii) Stiri Japonia Suedia Norvegia Turcia Stiri Austria
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