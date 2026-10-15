Un cuplu primește pe lună peste 6.000 de euro din pensii: „Nu putem să cheltuim toți banii”

Un cuplu de pensionari din Roermond, Olanda, Frits Stom și Tjeerd Postma, trăiește cu un venit lunar de peste 6.000 de euro. Cei doi au abordări diferite în gestionarea banilor: în timp ce Stom preferă să economisească, Postma cheltuie pe familie, haine și donații.

Cei doi pensionari au un cont comun

Frits Stom, în vârstă de 82 de ani, este fost patron de restaurant și hotelier, iar Tjeerd Postma, de 76 de ani, a lucrat ca funcționar public în domeniul managementului facilităților, relatează publicația germană Focus Online.

Pensia generoasă a lui Postma, care include peste 4.500 de euro lunar din pensia AOW și o pensie ocupațională, este completată de pensia AOW a lui Frits, provenită atât din Olanda, cât și din Luxemburg.

„Nu reușim să cheltuim toți banii”, recunoaște Postma.

Deși au un cont comun și o situație financiară solidă, cei doi au perspective diferite asupra cheltuielilor. Stom economisește mai mult, iar acest lucru devine evident din obiceiurile sale de cumpărături.

„Frits uneori face un ocol pentru cumpărături dacă găsește prețuri mai mici în Belgia sau Germania. Mi se pare inutil”, spune Postma.

Pe de altă parte, fostul funcționar public preferă să își ajute copiii, face donații și cumpără haine.

„Dulapurile tale sunt pline. E nebunie să mai cumperi haine – ai destule”, îi reproșează Stom.

Cu toate acestea, diferențele de opinii nu le afectează relația, cei doi fiind căsătoriți de cinci ani.

Cei doi locuiesc într-un apartament de 115 metri pătrați pentru care plătesc o chirie lunară de 1.250 de euro. Deși își permit un trai fără restricții, Stom continuă să aibă grijă la cheltuieli.

Ce este pensia AOW