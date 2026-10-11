Vacanța de toamnă 2026: când au elevii primele zile libere

Au trecut cinci săptămâni de la începerea cursurilor, iar elevii se apropie deja de prima vacanță a anului școlar 2026-2027. După ziua liberă din 5 octombrie, următoarea pauză începe în ultima parte a lunii și se întinde până la începutul lui noiembrie. Iată când este vacanța de toamnă, în ce zi se întorc copiii la școală și cum arată întregul calendar școlar până în vara anului 2027.

Când începe vacanța de toamnă 2026

Anul școlar a început pe 7 septembrie, iar primul modul de cursuri se apropie de final. Pentru elevi, vacanța de toamnă este prima pauză mai lungă după revenirea la școală și vine la aproape șapte săptămâni de la prima zi de cursuri.

În 2026, vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Ultima zi de școală înaintea vacanței este vineri, 23 octombrie, iar cursurile se reiau luni, 2 noiembrie.

Elevii au, așadar, nouă zile libere la rând, dacă sunt numărate și cele două weekenduri. Perioada este aceeași în toată țara și nu depinde de hotărârea inspectoratelor școlare, ca în cazul altor vacanțe.

Calendarul aului școlar 2026-2027 - când au elevii zile libere

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri. Școala a început luni, 7 septembrie 2026, și se va încheia vineri, 18 iunie 2027. Clasele terminale au un program mai scurt, deoarece cursurile trebuie încheiate înaintea examenelor naționale de Evaluare și Bacalaureat.

Primul și al doilea modul au aceleași date în toată țara. Diferențele apar după vacanța de iarnă, deoarece săptămâna liberă din februarie sau martie este aleasă la nivel județean.

Primul modul: 7 septembrie-23 octombrie 2026

Primul modul a început luni, 7 septembrie, și se încheie vineri, 23 octombrie. Este cea mai scurtă perioadă de cursuri din prima jumătate a anului școlar și este urmată de vacanța de toamnă.

În interiorul acestui modul a existat o singură zi liberă în timpul săptămânii: luni, 5 octombrie. După cursurile din 23 octombrie, școala se întrerupe timp de nouă zile, iar elevii revin la ore pe 2 noiembrie.

Al doilea modul: 2 noiembrie-22 decembrie 2026

După vacanța de toamnă, cursurile se reiau luni, 2 noiembrie. Al doilea modul continuă până marți, 22 decembrie, inclusiv.

În această perioadă vor exista două zile libere legale așezate una după alta. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade într-o zi de luni, iar Ziua Națională a României, 1 Decembrie, cade marți.

Elevii vor avea astfel patru zile consecutive fără cursuri, de sâmbătă, 28 noiembrie, până marți, 1 decembrie. Școala se reia miercuri, 2 decembrie.

Modulul se încheie pe 22 decembrie, într-o zi de marți. Vacanța de iarnă începe a doua zi, miercuri, 23 decembrie.

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026-10 ianuarie 2027

Vacanța de iarnă cuprinde sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou și durează 19 zile. Începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027.

Elevii revin la școală luni, 11 ianuarie, când începe cel de-al treilea modul. Zilele de 1 și 2 ianuarie, precum și sărbătorile legale din 6 și 7 ianuarie, se află deja în interiorul vacanței.

Al treilea modul: din 11 ianuarie 2027

După vacanța de iarnă, toți elevii încep cursurile în aceeași zi: luni, 11 ianuarie 2027. Încheierea celui de-al treilea modul diferă însă în funcție de vacanța aleasă în fiecare județ.

Ordinul Ministerului Educației permite inspectoratelor școlare să fixeze această vacanță într-una dintre cele trei săptămâni cuprinse între 15 februarie și 7 martie. Din acest motiv, modulul al treilea se poate încheia pe 12, 19 sau 26 februarie.

Calendarul publicat de școală sau de inspectoratul școlar județean arată perioada care se aplică în fiecare caz.

Vacanța din februarie sau martie 2027

Această vacanță durează o săptămână, dar nu are o dată unică la nivel național. Este cunoscută adesea drept „vacanța de schi”, însă în documentele oficiale apare pur și simplu ca o săptămână de vacanță stabilită prin decizia inspectoratelor școlare.

Cele trei perioade posibile sunt:

15-21 februarie 2027;

22-28 februarie 2027;

1-7 martie 2027.

Săptămâna este aleasă după consultarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice. În funcție de această alegere, se modifică lungimea modulelor al treilea și al patrulea, fără să se schimbe numărul total de săptămâni de școală.

Al patrulea modul: până la 23 aprilie 2027

Cursurile celui de-al patrulea modul încep în prima zi de luni de după vacanța mobilă. Data poate fi 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027.

Indiferent de ziua în care începe modulul, acesta se încheie peste tot vineri, 23 aprilie. După 23 aprilie urmează vacanța de primăvară, care are aceleași date pentru toți elevii.

Vacanța de Paște: 24 aprilie- 4 mai 2027

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie, și se încheie marți, 4 mai 2027. Cursurile se reiau miercuri, 5 mai.

Perioada include Paștele ortodox, sărbătorit în 2027 pe 2 mai, precum și zilele libere legale din jurul sărbătorii. Și ziua de 1 Mai se află în interiorul vacanței. În total, elevii au 11 zile de vacanță.

Al cincilea modul: 5 mai-18 iunie 2027

Ultimul modul începe miercuri, 5 mai. Pentru majoritatea elevilor, cursurile continuă până vineri, 18 iunie.

În timpul acestui modul, marți, 1 iunie, este zi liberă legală. Elevii nu merg la școală de Ziua Copilului și revin la cursuri miercuri, 2 iunie.

Ultimele săptămâni ale anului sunt mai puține pentru elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, care trebuie să încheie cursurile înainte de examene. Pentru celelalte clase, ultima zi rămâne 18 iunie.

Când începe vacanța de vară 2027

Pentru cei mai mulți elevi, vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027. Ultima zi de cursuri este vineri, 18 iunie.

Potrivit calendarului aprobat, vacanța mare se încheie duminică, 5 septembrie 2027.

Când termină școala elevii din clasele terminale

Calendarul general nu se aplică în întregime elevilor care urmează să susțină Evaluarea Națională sau Bacalaureatul. Pentru aceștia, cursurile se termină mai devreme.

Elevii claselor a XII-a de la învățământul de zi, cei din clasa a XIII-a de la seral și cei care învață cu frecvență redusă au 34 de săptămâni de cursuri. Ei încheie școala vineri, 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 35 de săptămâni, iar ultima zi de cursuri este vineri, 11 iunie 2027.

În învățământul liceal tehnologic, cu excepția claselor a IX-a și a claselor terminale, precum și în învățământul profesional, cursurile se desfășoară pe parcursul a 37 de săptămâni și se încheie vineri, 25 iunie.

Când se desfășoară „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu au date comune pentru toate unitățile de învățământ. Fiecare școală își alege perioadele în care organizează cele două programe și le anunță în calendarul propriu.

În anul școlar 2026-2027, ambele programe trebuie să aibă loc între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Fiecare se desfășoară pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive, iar cele două săptămâni trebuie programate în intervale de cursuri diferite.

Calendarul complet al anului școlar 2026-2027

Pentru a urmări mai ușor succesiunea cursurilor și a vacanțelor, principalele date sunt următoarele: