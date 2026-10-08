Când începe vacanța de iarnă pentru elevi și câte zile libere au de Crăciun și Anul Nou

Elevii din România vor beneficia de o vacanță de iarnă de 19 zile în cadrul anului școlar 2026-2027, conform structurii stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Ultima zi de cursuri din al doilea modul școlar va fi pe 22 decembrie 2026, iar elevii se vor întoarce în bănci pe 11 ianuarie 2027, după sărbători precum Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan.

Vacanța de iarnă, cea mai lungă pauză școlară

Perioada vacanței, stabilită prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3.194/2026 și publicată în Monitorul Oficial, se desfășoară între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Acest interval de 19 zile reprezintă cea mai lungă pauză dintre modulele școlare, depășind atât vacanța de toamnă, cât și cea de primăvară.

Sărbători legale incluse în vacanță

Codul muncii prevede șase zile de sărbătoare legală în perioada sărbătorilor de iarnă:

25 și 26 decembrie (prima și a doua zi de Crăciun)

1 și 2 ianuarie (Anul Nou)

6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul)

Toate aceste zile libere sunt incluse în vacanța elevilor, ceea ce înseamnă că nu vor necesita suspendarea suplimentară a cursurilor.

Ce urmează în 2027

Activitățile școlare vor fi reluate pe 11 ianuarie 2027, odată cu începutul celui de-al treilea modul al anului școlar. Data finalizării acestui modul va varia între 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită individual de fiecare inspectorat școlar în intervalul 15 februarie - 7 martie 2027. Ministerul Educației a precizat că deciziile privind această săptămână de vacanță vor fi luate după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice la nivel local.