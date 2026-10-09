Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu aproape 50% în primele opt luni din 2026. Avertismentul dur al patronatelor din turism

Programul voucherelor de vacanță din România înregistrează un recul istoric în 2026, afectând direct veniturile industriei hoteliere locale. Sumele decontate efectiv către unitățile de cazare și alimentație publică s-au prăbușit cu aproape 49% în primele opt luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2025, indicând o pierdere netă de aproape o jumătate de miliard de lei pentru operatorii din turismul intern.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor și centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), în perioada ianuarie – august 2026, valoarea totală a decontărilor efectuate către unitățile afiliate a fost de doar 518,55 milioane de lei, față de peste 1,01 miliarde de lei în primele opt luni din 2025. Scăderea cumulată este de 48,95%, înregistrând o ușoară atenuare față de nivelul de -54% consemnat la finalul primelor șapte luni din acest an.

O ușoară revenire în august, dar trendul general rămâne descendent

Luna august 2026 a adus o redresare punctuală privind achiziția de vouchere de către angajatori. În ultima lună de vară, firmele au achiziționat și decontat tichete în valoare de 47,66 milioane de lei, marcând o creștere de 19,45% față de luna august 2025 (39,90 milioane de lei).

Cu toate acestea, sumele intrate efectiv în conturile hotelurilor și pensiunilor au continuat să scadă și în august. Unitățile afiliate au încasat decontări de 113,99 milioane de lei, în scădere cu 21,15% față de cele 144,56 milioane de lei înregistrate în august 2025.

La nivelul întregului interval de opt luni, achizițiile generale de tichete de către angajatori s-au diminuat cu 7,36%, de la 502,61 milioane de lei în 2025 la 465,63 milioane de lei în 2026. Diminuarea accentuată a numărului de beneficiari și restricțiile aduse programului se reflectă însă dramatic în plățile efective primite de mediul de afaceri din turism.

Avertismentul patronatelor: Riscăm să închidem unități hoteliere

Reprezentanții industriei de profil subliniază că ușoara creștere punctuală din mijlocul verii nu poate compensa pierderile structurale provocate de diminuarea sprijinului acordat pentru turismul intern.

„Recuperarea ușoară din august nu trebuie să ne amăgească: când înjumătățești banii care intră direct în turismul românesc de la un an la altul, nu vorbim despre o simplă ajustare, ci despre o lovitură directă dată industriei”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.