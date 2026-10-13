Susține Susține

Un zbor Italia-Australia a fost anulat după o invazie de ploșnițe la bord. Pasagerii au fost mușcați timp de 17 ore, iar medicamentele din avion s-au epuizat

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
Comentează
Un zbor Italia-Australia a fost anulat după o invazie de ploșnițe la bord. Sursă foto: Shutterstock
Un zbor Italia-Australia a fost anulat după o invazie de ploșnițe la bord. Sursă foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Un zbor de linie al companiei aeriene Qantas, care trebuia să decoleze din Italia spre Australia, a fost anulat în cursul zilei de sâmbătă, după ce la bordul aeronavei a fost descoperită o infestare cu ploșnițe de pat. Decizia a fost luată în urma unui incident revoltător petrecut pe cursa anterioară, un zbor-maraton de aproape 17 ore pe ruta Perth – Roma, în timpul căruia călătorii au reclamat că sunt înțepați în mod repetat de paraziți, relatează BBC.

Conform relatărilor din presa internațională, mai mulți pasageri aflați în zona clasei economice au acuzat mâncărimi severe și mușcături provocate de insectele ascunse în tapițeria fotoliilor.

Echipajul de cabină a încercat să gestioneze criza oferindu-le celor afectați pastile antihistaminice pentru a le calma reacțiile alergice, însă stocurile de medicamente aflate în trusa de prim ajutor a avionului s-au epuizat cu mult înainte de aterizarea pe aeroportul din capitala Italiei.

În urma acestui episod, aeronava de tip Boeing 787 Dreamliner a fost oprită imediat la sol pentru o procedură amplă de dezinsecție și igienizare generală.

Un purtător de cuvânt al operatorului național australian a confirmat incidentul pentru postul BBC, transmițând scuze clienților pentru neplăcerile cauzate.

„Ne cerem scuze sincere pasagerilor pentru anularea cursei de sâmbătă de la Roma la Perth. Această măsură a permis inginerilor și echipelor noastre de mentenanță să realizeze o curățare în profunzime a aeronavei, după ce a fost identificată o problemă la un număr restrâns de scaune din clasa economică”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Reprezentanții transportatorului aerian au dat asigurări că toți călătorii rămași la sol în Italia au primit cazare la hotel și au fost redirecționați către zboruri alternative, urmând să ajungă la destinație în cel mult 48 de ore de la programul inițial.

Ploșnițele de pat sunt paraziți de mici dimensiuni, lipsiți de aripi, care se pot ascunde cu ușurință în cusăturile hainelor, în lenjerii sau în tapițeria scaunelor de transport.

Ghidurile autorităților sanitare britanice arată că, deși pișcăturile lor provoacă iritații neplăcute, senzație acută de prurit și disconfort psihologic major, aceste insecte nu transmit, de regulă, boli infecțioase grave.

Totuși, eliminarea lor este un proces extrem de dificil și costisitor, necesitând dezinsecții chimice profesioniste, spălarea tuturor materialelor textile la temperaturi foarte ridicate sau expunerea lor la temperaturi de îngheț timp de câteva zile.

Episodul înregistrat la bordul aeronavei Qantas nu reprezintă un caz singular în industria transporturilor internaționale.

Cu doar două săptămâni în urmă, mai multe curse feroviare din Marea Britanie au fost anulate după ce mecanicii de tren au descoperit ploșnițe în cabinele de conducere.

În 2017, compania British Airways s-a confruntat cu un scandal similar după ce o familie întreagă a ajuns la Londra plină de mușcături după o cursă de noapte de la Vancouver, iar anul trecut, compania Turkish Airlines a fost vizată de critici aspre în presa americană în urma mai multor sesizări legate de prezența acestor insecte la bordul avioanelor sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul fabulos pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De neimaginat, ce-a putut să-i ofere, la nuntă: ”I-am luat...”
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul fabulos pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De neimaginat, ce-a putut să-i ofere, la nuntă: ”I-am luat...”
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Avem imaginile de la petrecere! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gsp.ro
Sydney Sweeney a revenit într-o nouă reclamă controversată, doar în chiloți: „Bărbați în toată firea pariază pe culoarea lenjeriei mele intime”
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Gsp.ro
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg + Țara cu cele mai mari beții: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
BREAKING grav despre vedeta pro tv! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Avantaje.ro
BREAKING grav despre vedeta pro tv! A fost dusă imediat la spital: “La data de 12 octombrie, în jurul orei 18.45, polițiștii au fost sesizați... Vezi tot
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
mama-nastere-nou-nascut
Știri România
13:36
Mamele ar putea avea pe cineva drag alături la naștere. Proiectul de lege care poate schimba regulile în maternități
Examen de specialist contestat
Analiză
Știri România
13:00
Dezastru la examenul național de medic specialist 2026: Rată masivă de picare, bareme contestate și memorii. Zeci de tineri medici riscă să devină șomeri
Parteneri
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Adevarul.ro
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv
Cum se transferă un SRL cu datorii fiscale și când sunt executate garanțiile
Financiarul.ro
Cum se transferă un SRL cu datorii fiscale și când sunt executate garanțiile
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu
Stiri Mondene
13:40
Gabi Bădălău, ofertă neașteptată pentru Claudia Pătrășcanu în plin scandal. Ce îi garantează fostei soții dacă se mută la București
Actorul Toma Cuzin, cunoscut drept Firicel din Las Fierbinți | sursa foto: PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene
13:40
Reacția PRO TV după ce actorul Cuzin Toma ar fi fost reținut: „Nu susținem astfel de comportamente”. Ce a făcut Firicel din Las Fierbinți
Parteneri
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
Tvmania.libertatea.ro
Corina Caragea, în costum de baie în Hawaii! Prezentatoarea PRO TV a revenit pe insula care a cucerit-o. „Vreau casa asta!”
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Redactia.ro
„Firicel” din Las Fierbinți reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ce a făcut actorul
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Corina Caragea se bucură de cadoul de lux primit de la șefii PRO TV, pe plajă în Hawaii: „M-am îndrăgostit din nou”
Gsp.ro
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
Parteneri
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Mediafax.ro
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Wowbiz.ro
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Observatornews.ro
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, încălcat la câteva ore după anunțul făcut de Donald Trump: „Rusia ne-a atacat”
Kanald.ro
Armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina, încălcat la câteva ore după anunțul făcut de Donald Trump: „Rusia ne-a atacat”
POLITIC
Premierul desemnat Luca Niculescu. Foto: Hepta
Politică
12 oct.
Luca Niculescu admite că există varianta să își depună mandatul înainte să ajungă la votul din Parlament. Ce a spus despre sprijinul lui Nicușor Dan
Premierul desemnat Luca Niculescu. Foto: Getty Images
Politică
12 oct.
Luca Niculescu anunță cu trei zile înainte să depună lista miniștrilor în Parlament că nimeni nu i-a oferit garanții că Guvernul lui va trece. Ce variante are
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj! Toate detaliile transferului şi reacţia lui Șumi: „La Craiova nu s-a dus datorită mie…” Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj! Toate detaliile transferului şi reacţia lui Șumi: „La Craiova nu s-a dus datorită mie…” Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Lifestyle
14:30
Cum menții o pisică sau un câine activ în casă când afară plouă sau e prea frig
ReportajExclusiv
Știri România
14:28
Călin Georgescu, obligat să se prezinte la procesul în care e judecat pentru propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război
Politică
14:10
Traian Băsescu avertizează că România mai are doar două variante pentru un guvern cu o oarecare stabilitate: „Ne place sau nu, asta e!”
Infrastructura
13:59
Trafic restricționat pe DN1, sensul Otopeni - București: Se închide o bandă de circulație timp de 10 zile
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
09:54
Un meteorolog a analizat ultimele 47 de ierni și rezultatele sunt „surprinzătoare”: zăpada siberiană și iarna 2026-2027
Infrastructura
12 oct.
La ce folosesc, de fapt, sferele de beton de pe trotuarele orașelor. Rolul pe care puțini îl cunosc
Știri Externe
12 oct.
Un mecanic polonez a comparat motorul unui Volkswagen cu cel al unei mașini produse în China și a găsit mai multe asemănări suspecte
Lifestyle
10 oct.
Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată
Ambulanța aflată în misiune, blocată de un șofer iresponsabil pe autostradă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
13:19
Amendă uriașă pentru un șofer care a blocat o ambulanță în misiune, pe o distanță de 6 km, în Germania: a ignorat complet sirena și luminile albastre
avion Qantas în aer
Cultură și Vacanțe
12:49
Un zbor Italia-Australia a fost anulat după o invazie de ploșnițe la bord. Pasagerii au fost mușcați timp de 17 ore, iar medicamentele din avion s-au epuizat
Rândunica este o pasăre mică, are o lungime de 19 cm, mai mică decât vrabia, și o greutate de 16-24 g. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
11:57
În 1974, mii de rândunele au fost urcate într-un Boeing 727, alături de 140 de pasageri. Povestea neobișnuitei operațiuni de salvare a păsărilor din Europa
Portretul unei doamne blonde cu o atitudine pozitivă, îmbrăcată în halat de laborator, care zâmbește către aparatul foto în timp ce prezintă două flacoane de pastile, într-un birou.
Longevitate
10:51
Adevărul despre suplimentele pentru longevitate. Medicii geriatri spun ce obiceiuri simple prelungesc cu adevărat viața
O tânără a renunțat la slujba dintr-o bancă din Londra, a cumpărat un iaht cu 1900 de lire pe internet și acum economisește o avere în fiecare lună
Cultură și Vacanțe
10:29
O tânără a renunțat la slujba dintr-o bancă din Londra, a cumpărat un iaht cu 1.900 de lire pe internet și acum economisește o avere în fiecare lună: „Un mod de viață mai flexibil”
Cât timp se fierb cartofii pentru piure
Lifestyle
11 oct.
Cât timp se fierb cartofii pentru un piure reușit
Dafin, cimbru și mărar
Lifestyle
10 oct.
Cum se conservă frunzele de dafin, cimbru și mărar pentru iarnă
Ce este zona 2 de efort în timpul antrenamentelor
Lifestyle
17 sept.
Ce este zona 2 de efort și de ce e cea mai bună pentru arderea grăsimilor
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
O femeie căreia vântul i-a suflat umbrela roșie și merge pe stradă prin ploaie
Știri România
10:47
Cod galben de vânt puternic și lapoviță la munte. ANM a emis noi alerte meteo: zonele vizate de rafale și ploi în următoarele 24 de ore
Mihai Chiriță este acuzat că ar fi prejudiciat . Sursa foto: Shutterstock, Facebook / Mihai Chiriță
Analiză
Știri România
10:00
Achiziție „în orb” la Primăria Iași: factură de două milioane de lei, avizată și achitată în mai puțin de trei ore. Ce a cauzat atâta grabă în instituția publică condusă de Mihai Chirica
După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia are nevoie de o proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2,7 ani ce suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Știri România
08:00
După ce va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale, Natalia va avea nevoie de proteză oculară și de tratamente postoperatorii. Fetița de 2 ani și 7 luni, care suferă de o formă rară de cancer infantil, are nevoie de 8.000 de euro
Jandarmeria a folosit inclusiv tunuri de apă pentru dispersarea participanților de la mitingul din 10 august 2018. Sursă foto: Hepta.
Știri România
07:53
Dosarul 10 august se judecă la trei zile după ce faptele s-au prescris: un nou termen la Curtea Militară de Apel București
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
07:27
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
sistem-energie-curent-baterii
Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Opinii
11 oct.
Noul PNL: Good Bye, USA și Deutschland Uber Alles?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu