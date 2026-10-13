Un zbor Italia-Australia a fost anulat după o invazie de ploșnițe la bord. Pasagerii au fost mușcați timp de 17 ore, iar medicamentele din avion s-au epuizat

Un zbor de linie al companiei aeriene Qantas, care trebuia să decoleze din Italia spre Australia, a fost anulat în cursul zilei de sâmbătă, după ce la bordul aeronavei a fost descoperită o infestare cu ploșnițe de pat. Decizia a fost luată în urma unui incident revoltător petrecut pe cursa anterioară, un zbor-maraton de aproape 17 ore pe ruta Perth – Roma, în timpul căruia călătorii au reclamat că sunt înțepați în mod repetat de paraziți, relatează BBC.

Conform relatărilor din presa internațională, mai mulți pasageri aflați în zona clasei economice au acuzat mâncărimi severe și mușcături provocate de insectele ascunse în tapițeria fotoliilor.

Echipajul de cabină a încercat să gestioneze criza oferindu-le celor afectați pastile antihistaminice pentru a le calma reacțiile alergice, însă stocurile de medicamente aflate în trusa de prim ajutor a avionului s-au epuizat cu mult înainte de aterizarea pe aeroportul din capitala Italiei.

În urma acestui episod, aeronava de tip Boeing 787 Dreamliner a fost oprită imediat la sol pentru o procedură amplă de dezinsecție și igienizare generală.

Un purtător de cuvânt al operatorului național australian a confirmat incidentul pentru postul BBC, transmițând scuze clienților pentru neplăcerile cauzate.

„Ne cerem scuze sincere pasagerilor pentru anularea cursei de sâmbătă de la Roma la Perth. Această măsură a permis inginerilor și echipelor noastre de mentenanță să realizeze o curățare în profunzime a aeronavei, după ce a fost identificată o problemă la un număr restrâns de scaune din clasa economică”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Reprezentanții transportatorului aerian au dat asigurări că toți călătorii rămași la sol în Italia au primit cazare la hotel și au fost redirecționați către zboruri alternative, urmând să ajungă la destinație în cel mult 48 de ore de la programul inițial.

Ploșnițele de pat sunt paraziți de mici dimensiuni, lipsiți de aripi, care se pot ascunde cu ușurință în cusăturile hainelor, în lenjerii sau în tapițeria scaunelor de transport.

Ghidurile autorităților sanitare britanice arată că, deși pișcăturile lor provoacă iritații neplăcute, senzație acută de prurit și disconfort psihologic major, aceste insecte nu transmit, de regulă, boli infecțioase grave.

Totuși, eliminarea lor este un proces extrem de dificil și costisitor, necesitând dezinsecții chimice profesioniste, spălarea tuturor materialelor textile la temperaturi foarte ridicate sau expunerea lor la temperaturi de îngheț timp de câteva zile.

Episodul înregistrat la bordul aeronavei Qantas nu reprezintă un caz singular în industria transporturilor internaționale.

Cu doar două săptămâni în urmă, mai multe curse feroviare din Marea Britanie au fost anulate după ce mecanicii de tren au descoperit ploșnițe în cabinele de conducere.